1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Ловозерские тундры: путешествие по красотам Севера из Мурманска
Погрузитесь в мир неповторимых северных пейзажей, где каждый шаг открывает новые величественные виды
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 26 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
Увидеть горные вершины и легендарные озера Кольского полуострова
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
78506 673₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Понять красоту северных ландшафтов и насладиться фантастической панорамой Кольского полуострова
Начало: В центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
9 750₽ за человека
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска
Посетить одни из древнейших гор планеты, полюбоваться пейзажами Севера и узнать о геологии края
Начало: На площади Пять углов
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
8 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
Исследовать второй по величине горный массив на Кольском полуострове со скалами, озёрами и ледниками
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
от 20 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Начало: Заберём вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90008 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина5 июня 2024Если вам попался Дмитрий - знайте, что вы вытянули свой счастливый билет и, возможно, израсходовали всю свою удачу за жизнь.
- ААлёна8 мая 2024Восхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне было красиво и очень весело.
- ААнастасия3 мая 2024Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)
- ООльга2 мая 2024Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. . Пустота вокруг, снег и вы одни на
- ЕЕлена21 октября 2023Поездка была отлично организована, ребята знают лучшие точки на плато, с прекрасными видами. Много историй и легенд мы услышали. Очень рекомендую - познавательно, комфортно.
- ААндрей13 октября 2023Погодные условия были далеки от идеала но все равно места очень красивые. Кирилл лучший гид!!!
- ЮЮлия11 октября 2023Отличная экскурсия! Гид знает свой край, все было интересно!
- ААнна9 октября 2023Экскурсия очень понравилась. Гид Кирилл профессионал своего дела.
- ЕЕлена3 октября 2023Таинственное Ловозёрье: Перевал Геологов и Цирки РаслакаОтличная экскурсия. Гид Александр эрудированный, приятный человек, с невероятной заботой относился к каждому туристу. А главное была хорошая видимость. Мне очень повезло. Огромное спасибо!!!
- ВВалерия29 сентября 2023Ловозерские тундры: джип-тур к горе Аллуайв через Перевал ГеологовОчень необычное место, мы узнали что такое арктическая пустыня, почувствовали ветер, прошли сквозь облака, которые намочили волосы. Удалось увидеть цирки,
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Гора Аллуайв»
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