Гора Аллуайв – экскурсии в Мурманске

Найдено 8 экскурсий в категории «Гора Аллуайв» в Мурманске, цены от 6 673 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Ловозерские тундры: путешествие по красотам Севера из Мурманска
Погрузитесь в мир неповторимых северных пейзажей, где каждый шаг открывает новые величественные виды
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 26 500 за всё до 10 чел.
В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
Увидеть горные вершины и легендарные озера Кольского полуострова
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
78506 673 за человека
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Понять красоту северных ландшафтов и насладиться фантастической панорамой Кольского полуострова
Начало: В центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
9 750 за человека
Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска
Посетить одни из древнейших гор планеты, полюбоваться пейзажами Севера и узнать о геологии края
Начало: На площади Пять углов
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
8 900 за человека
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
Исследовать второй по величине горный массив на Кольском полуострове со скалами, озёрами и ледниками
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
от 20 000 за всё до 5 чел.
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
21 отзыв
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за человека
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Начало: Заберём вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за человека
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90008 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    5 июня 2024
    В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
    Если вам попался Дмитрий - знайте, что вы вытянули свой счастливый билет и, возможно, израсходовали всю свою удачу за жизнь.
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    Это не только тот человек, который проведет вас через тундру безопасно, но и расскажет истории из настоящих хардкорных походов. Мы устали так, что не чувствовали ног. Мы проваливались в воду, шли по снегу и преодолели 20 километров пешком по камням, потому что машина из-за снега не смогла заехать в гору. Мы были грязные, местами мокрые, но никогда - никогда! - не были такими счастливыми. Дмитрий, начинайте вести многодневные походы, Вы рождены для этого. И если в Арктике есть гид, поцелованный богом, то сегодня это был он. Если вы лежите на диване в мегаполисе, пьете пепси и используете телефон для заказа пиццы, то закажите экскурсию и увидьте то, ради чего стоит жить.

  • А
    Алёна
    8 мая 2024
    Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
    Восхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне было красиво и очень весело.
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    Наш замечательный гид обеспечил нам вкусный чай, крутые фото и катание на ледянках. Отдельное спасибо нашим проводникам, которые катали нас на снегоходах, это было божественно!

    Восхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне было
  • А
    Анастасия
    3 мая 2024
    Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
    Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)
    Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
    Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. . Пустота вокруг, снег и вы одни на
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    белом свете, а на горы тихо опускается туман. И тут вам выдают ледянки и тишину разрывает ваш громкий смех! Ездили с Вячеславом, который отнесся к нам нерадивым со всей заботой и привез валенки девчонкам в кроссовках (хи-хи). По пути мы слушали песни про Мурманск и интересные истории их написания, обедали вкуснейшими булочками с красивым видом на скалы и туман, катались с ледянок, которые Вячеслав привез с собой, и вообще отлично проводили время! Так как мы точно знали, что пешком не доберемся, то взяли дополнительно снегоходы - и это было шикарно!!! Если вы, читая отзыв, думаете "что такого", то снегоходы там необычные и точно добавят еще больше эмоций в путешествии! Спасибо огромное!

    Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции.
  • Е
    Елена
    21 октября 2023
    Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
    Поездка была отлично организована, ребята знают лучшие точки на плато, с прекрасными видами. Много историй и легенд мы услышали. Очень рекомендую - познавательно, комфортно.
  • А
    Андрей
    13 октября 2023
    Ловозерские тундры - красота и мистика севера
    Погодные условия были далеки от идеала но все равно места очень красивые. Кирилл лучший гид!!!
  • Ю
    Юлия
    11 октября 2023
    Ловозерские тундры - красота и мистика севера
    Отличная экскурсия! Гид знает свой край, все было интересно!
  • А
    Анна
    9 октября 2023
    Ловозерские тундры - красота и мистика севера
    Экскурсия очень понравилась. Гид Кирилл профессионал своего дела.
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Таинственное Ловозёрье: Перевал Геологов и Цирки Раслака
    Отличная экскурсия. Гид Александр эрудированный, приятный человек, с невероятной заботой относился к каждому туристу. А главное была хорошая видимость. Мне очень повезло. Огромное спасибо!!!
  • В
    Валерия
    29 сентября 2023
    Ловозерские тундры: джип-тур к горе Аллуайв через Перевал Геологов
    Очень необычное место, мы узнали что такое арктическая пустыня, почувствовали ветер, прошли сквозь облака, которые намочили волосы. Удалось увидеть цирки,
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    но Сейдозеро не показалось. Удивительное ощущение -наблюдать как на глазах открывается гладь озёра, блестит на солнце, и вновь скрывается в тумане. Александр прихватил дождевики, которые оказались кстати, и делал фото и видео на наши телефоны. Было больше, чем заявлено в программе. Но такая поездка подойдёт не всем, слишком специфично.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Гора Аллуайв»

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