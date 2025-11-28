Мастер-класс в Мурманске «Чёткие поделки» для взрослых и детей

Зову вас на необычный мастер-класс «Чёткие поделки» от фабрики деревянных игрушек.
Вас ждёт 2 часа общения, творчества и более 100 вариантов поделок! Вы создадите ключницу с главными достопримечательностями города, а также забавных и символичных для Мурманска подводных обитателей из деревянных DIY-наборов, раскрасите их и заберёте с собой вместе с тёплыми воспоминаниями.
Вас ждёт 2 часа общения, творчества и более 100 вариантов поделок! Вы создадите ключницу с главными достопримечательностями города, а также забавных и символичных для Мурманска подводных обитателей из деревянных DIY-наборов, раскрасите их и заберёте с собой вместе с тёплыми воспоминаниями.
Описание мастер-класса
- Вы виртуально побываете на фабрике игрушек: посмотрите короткое видео с производства, где показан процесс создания поделки.
- Повторите процесс создания: соберёте и раскрасите свою деревянную игрушку.
- Узнаете интересные факты об игрушке, которую мастерите.
- Выпьете чай с вареньем местного производства.
Организационные детали
- В стоимость мастер-класса входят все материалы и чаепитие.
- По согласованию возможно проведение мастер-класса в удобное для вас время.
ежедневно в 10:00 и 16:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В уютной арт-студии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Мурманске
Я являюсь руководителем творческих мастер-классов «Чёткие поделки» в прекрасном городе Мурманске. В каждый свой мастер-класс вкладываю сердце и душу, чтобы все гости уносили с собой не только уникальный шедевр, но и новые знания, и незабываемые впечатления.
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Мурманском и историей флота
Исследуйте Мурманск через его историю: царский флот, атомные ледоколы и легенды подлодки «Курск». Увлекательное путешествие по знаковым местам
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 8000 ₽ за человека
Индивидуальная
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли
Путешествие по истории Русского Севера через легендарные корабли и памятники. Откройте для себя героев, вписавших свои имена в историю Мурманска
14 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 9000 ₽ за человека