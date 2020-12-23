32 отзыва оставили туристы

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Знакомство с Мурманском и историей русского флота

Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России

5
32 отзыва
Ростислав
Ростислав – Гид из Мурманска
Познакомьтесь с главными достопримечательностями 🏛️ Мурманска, оцените мощь русского ледокольного флота и узнайте секретные подробности спасательной операции подлодки «Курск».

Вы проедете по самому длинному мосту за Полярным кругом, увидите деревянные корабли царского флота, рассмотрите челюсть синего кита и посмотрите на величественный город 🏙️ с высоты обзорной площадки у Кольского залива.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота

Что вас ожидает

История и современность русского флота
Мы проедем по самому длинному мосту, построенному за Полярным кругом через Кольский залив, к местам, где находятся останки деревянного флота времен Царской России. Я расскажу вам историю 📖 этих кораблей, как они служили государству и почему оказались здесь. От прошлого перейдем к настоящему: вы увидите величественный современный Ледокольный флот, который стоит у стен «Росатома», а также сможете рассмотреть единственный в России авианосец «Адмирал Кузнецов», если он не уйдет на боевое дежурство.

Главные достопримечательности
Вы посетите музей 🖼 под открытым небом, где находятся образцы вооружения и самолеты. Рассмотрите фрагмент челюсти синего кита и сможете представить реальные размеры самого большого млекопитающего! Узнаете об этапах становления Мурманска и вехах его истории: как жили и занимались промыслом древние поморы, как горожане рубили подземелье сквозь скалы, как жил город 🏙️ в годы войны и многое другое. Я расскажу вам историю и секреты самых известных монументов города: это маяк и якорь памятника «Морякам, погибшим в мирное время», прекрасная «Ждущая», которая с берега провожает корабли, мемориал «Алёша» и другие.

Секреты подлодки «Курск»
Вы осмотрите рубку атомной подводной лодки «Курск» и узнаете интересные факты о спасательной операции 2000 года, которые пока не обнародованы и не покинули государственных архивов. У наших гидов уже закончились секретные допуски, поэтому они смогут поведать вам неизвестные подробности гибели «Курска» и операции по его спасению.

Панорама Мурманска
Мы посетим несколько смотровых площадок на разных сторонах Кольского залива, откуда вам захватывающая панорама! Как на ладони, перед вами раскинутся Мурманск, ледокольный флот России, залив и торговый порт города.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 входит транспорт (комфортное размещение в автомобиле 🚘 – 3 человека)
  • Для групповых экскурсий возможно предоставление транспорта на 6, 8 или 18 мест (стоимость обговаривается индивидуально)
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ростислав
Ростислав
Родился и вырос на Кольском полуострове. Люблю и знаю историю Кольского края, а также некоторые факты и события, скрытые до сих пор от обычного населения. Ранее по роду службы имел допуск к гос. тайнам и служебной информации, сейчас допуски кончились — могу и пообщаться).
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32 отзыва оставили туристы

23 декабря 2020
Очень познавательно и информативно. Если вы в Мурманске, данная экскурсия обязательна к посещению.
21 декабря 2020
Очень познавательная и интересная экскурсия! Рекомендую!
19 ноября 2020
Ростислав - мега общительный, участливый, интересный собеседник и гид! Провез по таким местам, куда сами бы точно не добрались и не успели бы все объездить в короткий срок. Очень интересно, живо, весело, познавательно)
13 ноября 2020
Ростислав, спасибо! Было интересно!
18 октября 2020
Была на экскурсии у Ростислава! Со всем моим скептицизмом и опытом экскурсий- мне очень понравилось! Ростислав чудесный рассказчик, умеет держать внимание слушателей, очень внимателен к пожеланиям и комфорту) помог оставить во мне только положительные эмоции от посещения этого чудесного города! Обязательно буду рекомендовать всем знакомым! И приеду еще раз сама на другие экскурсии к Ростиславу!
9 октября 2020
Спасибо за Ростиславу за интересную поездку по тем местам, до которых сами бы не дошли, и за много познавательной информации, которую бы не узнали в путеводителях!
8 октября 2020
Несколько раз была в Мурманске и только сейчас взяла экскурсию с гидом. Приятно было общаться с Ростиславом, чувствуется, что человек любит свой город, свой край. Экскурсия прошла очень увлекательно, не заметили как пролетели 4 часа! Да да, 4, хотя экскурсия рассчитана на 3. Хочу поблагодарить ещё раз Ростислава за потраченное личное время сверх экскурсии, за то что не оставили нас голодными, за интересный материал, экскурсия открыла для меня много новых мест и фактов.
27 сентября 2020
Экскурсия нам понравилась, и, главным образом потому, что Ростислав отличный рассказчик: информативен, но утомляет обилием дат. Экскурсия хорошо продумана и спланирована. Рекомендуем.
25 сентября 2020
Большая благодарность Ростиславу за экскурсию. Великолепно все показал и рассказал. Маршрут отлично составлен. Автомобиль прекрасный. Все позитивно и здорово. Город предстал в новом свете и заиграл яркими красками. Рассказ - выше всяких похвал. Ростислав - просто мастер своего дела. Всем рекомендую.
31 августа 2020
Нашей разновозрастной группе очень понравилась экскурсия по городу Мурманску, проведенная Ростиславом!!! Время пролетело незаметно, узнали много нового, отдохнули душой. Рекомендуем всем знакомым и посетителям вашего сайта!
27 августа 2020
Отличная экскурсия. Посмотрели весь Мурманск. Обзорная площадка, добыча угля, Алеша, Ждущая, затонувшие карабли, маяк, Курск, челюсть кита, экскурсия длилась 5 часов. Ростислав взял с собой квадрокоптер. Поснимал нас сверху и сделал отличные виды чего мы не могли увидеть с бегера. У него хороший автомобиль. Полный привод. Мультимедия с большим экраном в машине. Ребенок была довольна. Соответственно и я тоже. :) Баренцево море теперь в наших серцах. Не думала, что у нас такой красивый север РФ. Ирина и Полина. Москва
25 августа 2020
Спустя две недели удалось наконец-то написать отзыв об экскурсиях с Ростиславом. И это время понадобилось именно для того, чтобы найти слова. Слова восхищения и благодарности. В самом начале слов не было. Были одни эмоции)))) Эмоции от замечательных экскурсий. Поездки были насыщенны положительными эмоциями - благодаря экскурсоводу Ростиславу. Приезжая в новое место, всегда хочется узнать историю места, или какие-то особенности и «секретики» мест. И когда попадается отличный экскурсовод, да еще и коренной житель – это уже заявка на успех. Ростислав отличный водитель. Рядом с которым нет паники и напряжения, а именно комфортное вождение не смотря на отсутствие дорог. Очень комфортный собеседник, который рассказывая какие-то исторические моменты добавляет информацию еще из дополнительных источников. А судя по разносторонним интересам Ростислава – источников у него много))) Время пролетало очень быстро, так как слушать рассказы было действительно интересно. У нас был опыт купить экскурсию еще у другого гида с этого сайта…. Это не то, что «небо и земля»…. После экскурсии с другим гидом, мы позвонили Ростиславу, и попросили потратить день еще на нас, чтобы «сгладить» впечатления этого дня, и красиво закончить данный отпуск. Ростислав действительно крутой))) А мы уже планируем вторую поездку, чтобы уже с Ростиславом поехать повторно на экскурсию, на которой мы были с другим гидом (так как место действительно интересное, но от гида никакой информации не получили вообще), а так же – увидеть северное сияние. Ростислав – яркий пример того, как хобби/увлечения/интересы – становятся работой. Он «живет» краем, и с большущим удовольствием делится своим теплом с туристами. Побывав на экскурсиях с Ростиславом, Вы обречены в любиться в эти северные места!
24 августа 2020
Экскурсия прекрасная, Ростислав замечательный рассказчик, к тому же действительно обладающий «тайными» знаниями. Щедро делится и дополнительной информацией о других местах, не входящих в данный маршрут. Все очень профессионально, включая расчёт времени (что можно посмотреть только во время отлива, когда по прогнозу погоды прекратится дождь и вид будет лучше, и когда пора возвращаться, чтобы успеть на самолёт), и вождение Автомобиля (нас было пятеро экскурсантов, поэтому мы предложили Ростиславу месть за руль нашей машины), и удовлетворение любых пожеланий (хотите начать с кофе - поехали за кофе). В содержании хороший баланс информации про горд и про флот, интересно было всем. А главное - это экскурсия, на которой действительно узнаёшь от гида то, что не прочитаешь в путеводителе. Очень рекомендуем!
14 августа 2020
Отличная обзорная экскурсия по Мурманску для тех, кто впервые в городе. Ростислав подобрал маршрут по нашим пожеланиям и провел как по самым известным, так и по редким местам Мурманска и ближайшей области, рассказал про жизнь города и порта.
13 августа 2020
Ростислав учитывает индивидуальные пожелания, специализируется на военной истории, харизматичен, открыт и очень приятен. Мы попросили показать нам то, что мы не посмотрим сами, открыв википедию. Не пожалели.
Ещё 17 отзывов

Ростислав проводит ещё 4 экскурсии

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