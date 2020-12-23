32 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

История и современность русского флота

Мы проедем по самому длинному мосту, построенному за Полярным кругом через Кольский залив, к местам, где находятся останки деревянного флота времен Царской России. Я расскажу вам историю 📖 этих кораблей, как они служили государству и почему оказались здесь. От прошлого перейдем к настоящему: вы увидите величественный современный Ледокольный флот, который стоит у стен «Росатома», а также сможете рассмотреть единственный в России авианосец «Адмирал Кузнецов», если он не уйдет на боевое дежурство.

Главные достопримечательности

Вы посетите музей 🖼 под открытым небом, где находятся образцы вооружения и самолеты. Рассмотрите фрагмент челюсти синего кита и сможете представить реальные размеры самого большого млекопитающего! Узнаете об этапах становления Мурманска и вехах его истории: как жили и занимались промыслом древние поморы, как горожане рубили подземелье сквозь скалы, как жил город 🏙️ в годы войны и многое другое. Я расскажу вам историю и секреты самых известных монументов города: это маяк и якорь памятника «Морякам, погибшим в мирное время», прекрасная «Ждущая», которая с берега провожает корабли, мемориал «Алёша» и другие.

Секреты подлодки «Курск»

Вы осмотрите рубку атомной подводной лодки «Курск» и узнаете интересные факты о спасательной операции 2000 года, которые пока не обнародованы и не покинули государственных архивов. У наших гидов уже закончились секретные допуски, поэтому они смогут поведать вам неизвестные подробности гибели «Курска» и операции по его спасению.

Панорама Мурманска

Мы посетим несколько смотровых площадок на разных сторонах Кольского залива, откуда вам захватывающая панорама! Как на ладони, перед вами раскинутся Мурманск, ледокольный флот России, залив и торговый порт города.

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