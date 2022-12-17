«Сладкая Арктика» - дегустация и мастер-класс

Сделать варенье и оформить для него баночку, узнать о сказочном мире северных ягод и выбрать любимую

Без ягодного богатства Север просто невозможно представить — поэтому в мурманском путешествии непременно стоит сделать одну особую гастрономическую остановку.

Морошка, брусника, черника, клюква и вороника — вы посетите предприятие, где из всей этой красоты делают варенья, соусы, морсы и сиропы.

На мастер-классе вы сотворите свой десерт и послушаете ягодные истории, а после отведаете разные виды дикоросов и выберете тот, что больше всех придется по душе.
«Сладкая Арктика» - дегустация и мастер-класс
«Сладкая Арктика» - дегустация и мастер-класс
«Сладкая Арктика» - дегустация и мастер-класс
«Сладкая Арктика» - дегустация и мастер-класс
«Сладкая Арктика» - дегустация и мастер-класс
«Сладкая Арктика» - дегустация и мастер-класс
«Сладкая Арктика» - дегустация и мастер-класс
«Сладкая Арктика» - дегустация и мастер-класс
«Сладкая Арктика» - дегустация и мастер-класс
«Сладкая Арктика» - дегустация и мастер-класс
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ягодный мир Кольского полуострова

В начале экскурсии вас ждет увлекательный и познавательный мастер-класс по изготовлению настоящего северного сувенира. Каждый участник сможет самостоятельно сделать свою баночку «сырого» варенья из северных ягод, придумать логотип и оформление, а также упаковать в симпатичный пакетик.

Вы услышите о полезных свойствах ягод и традициях их использования коренным населением Кольского полуострова. Почему морошка «любит ножки и сапожки»? Кто из северных ягод — лучший пловец? Эти и другие занимательные факты о дарах Севера вам предстоит раскрыть во время мастер-класса.

Пробуем Арктику на вкус

Самой вкусной частью программы будет, конечно же, дегустация варенья и соусов из северных ягод. Ароматный чай станет прекрасным дополнением к представленному разнообразию вкусов. Участники дегустации смогут также познакомиться с продукцией из морошки, сравнить между собой вкусы разных ягод и, возможно, выбрать свою любимую.

Организационные детали

  • Все желающие после дегустации смогут купить понравившуюся продукцию предприятия
  • Количество участников может быть увеличено по запросу
  • Трансфер до предприятия не входит в стоимость экскурсии: вы можете доехать до него самостоятельно на такси за 200-400 руб.

Дегустацию проведет один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Марата
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☀️Летние🎓Мастер-классы🍤ГастрономическиеДегустационные туры

Похожие туры в Мурманске

Северное сияние - путешествие в мир волшебства
5 часов
🚗 На машине
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.5
8 отзывов
Северное сияние - путешествие в мир волшебства
Отправиться на охоту за чудом природы и насладиться заполярными красотами
Отель Меридиан
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
50004 500 за 1 человека
Северное сияние - мир волшебства
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Евгения
Евгения
5
9 отзывов
Северное сияние - мир волшебства
На Кольский полуостров приезжают за самыми лучшими снимками северного сияния
В месте вашего проживания
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
5 000 за 1 человека
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики
Поймать северное сияние и узнать историю самого крупного города Заполярья
Аэропорт Мурманска
12 янв
19 янв
26 янв
2 фев
44 900 за 1 человека
Охота за Северным Сиянием (в мини-группе)
3 часа
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Охота за Северным Сиянием (в мини-группе)
Северное сияние на Кольском полуострове можно наблюдать с сентября
4 500 за 1 человека
Северное сияние - чудо Севера
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
Нет отзывов
Северное сияние - чудо Севера
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие на поиски легендарного Северного Сияния
трансфер из любой точки Мурманска
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
от 12 000 за всё до 2 чел.
Увлекательная погоня за Северным сиянием
3.5 часа
🚗 На машине
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Vsevolod
Vsevolod
4.9
13 отзывов
Увлекательная погоня за Северным сиянием
Насладиться сказочной природой и сделать фантастические снимки на фоне разноцветного неба
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
5 000 за 1 человека
Северное сияние: трудно поймать и невозможно забыть
5 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
Нет отзывов
Северное сияние: трудно поймать и невозможно забыть
Сделать потрясающие снимки на фоне разноцвеченного неба и узнать о природе явления
в Мурманске
Сегодня
Завтра
23 дек
24 дек
6 500 за 1 человека
Териберка - «маленький северный рай»
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
4.8
28 отзывов
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
от 13 501 за всё до 2 чел.
Из Мурманска на поиски «северной Авроры»
4 часа
🚗 На машине
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгения
Евгения
4.6
7 отзывов
Из Мурманска на поиски «северной Авроры»
Своими глазами увидеть самую яркую достопримечательность Русского Севера и узнать интересные факты
из места размещения путешественников
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
4 900 за 1 человека
Охота за Северным Сиянием
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.6
9 отзывов
Охота за Северным Сиянием
С приходом осени на небе Мурманска часто появляется северное сияние
Мурманск место вашего проживания
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
5 000 за 1 человека
Охота за Северным сиянием - уникальное природное явление Крайнего севера
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
4
1 отзыв
Охота за Северным сиянием - уникальное природное явление Крайнего севера
Отправиться вечером на захватывающую охоту за северным сиянием
Ваш отель или квартира
4 500 за 1 человека
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
13 дней
🛳 Круизы
Авторский тур
до 124 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
Экскурсионный тур "На ледоколе"50 лет Победы " на Северный полюс к вершине планеты" на 13 дней
г. Мурманск
11 июля
от 25300002 200 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
ХОРОШО
🧭
ТАМ