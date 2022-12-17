Без ягодного богатства Север просто невозможно представить — поэтому в мурманском путешествии непременно стоит сделать одну особую гастрономическую остановку. Морошка, брусника, черника, клюква и вороника — вы посетите предприятие, где из всей этой красоты делают варенья, соусы, морсы и сиропы. На мастер-классе вы сотворите свой десерт и послушаете ягодные истории, а после отведаете разные виды дикоросов и выберете тот, что больше всех придется по душе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ягодный мир Кольского полуострова

В начале экскурсии вас ждет увлекательный и познавательный мастер-класс по изготовлению настоящего северного сувенира. Каждый участник сможет самостоятельно сделать свою баночку «сырого» варенья из северных ягод, придумать логотип и оформление, а также упаковать в симпатичный пакетик.

Вы услышите о полезных свойствах ягод и традициях их использования коренным населением Кольского полуострова. Почему морошка «любит ножки и сапожки»? Кто из северных ягод — лучший пловец? Эти и другие занимательные факты о дарах Севера вам предстоит раскрыть во время мастер-класса.

Пробуем Арктику на вкус

Самой вкусной частью программы будет, конечно же, дегустация варенья и соусов из северных ягод. Ароматный чай станет прекрасным дополнением к представленному разнообразию вкусов. Участники дегустации смогут также познакомиться с продукцией из морошки, сравнить между собой вкусы разных ягод и, возможно, выбрать свою любимую.

Организационные детали

Все желающие после дегустации смогут купить понравившуюся продукцию предприятия

Количество участников может быть увеличено по запросу

Трансфер до предприятия не входит в стоимость экскурсии: вы можете доехать до него самостоятельно на такси за 200-400 руб.

Дегустацию проведет один из гидов нашей команды.