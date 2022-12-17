В начале экскурсии вас ждет увлекательный и познавательный мастер-класс по изготовлению настоящего северного сувенира. Каждый участник сможет самостоятельно сделать свою баночку «сырого» варенья из северных ягод, придумать логотип и оформление, а также упаковать в симпатичный пакетик.
Вы услышите о полезных свойствах ягод и традициях их использования коренным населением Кольского полуострова. Почему морошка «любит ножки и сапожки»? Кто из северных ягод — лучший пловец? Эти и другие занимательные факты о дарах Севера вам предстоит раскрыть во время мастер-класса.
Самой вкусной частью программы будет, конечно же, дегустация варенья и соусов из северных ягод. Ароматный чай станет прекрасным дополнением к представленному разнообразию вкусов. Участники дегустации смогут также познакомиться с продукцией из морошки, сравнить между собой вкусы разных ягод и, возможно, выбрать свою любимую.
Дегустацию проведет один из гидов нашей команды.