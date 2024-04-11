Мы покажем удивительные места, которые незаслуженно обходят в традиционных маршрутах. Наша задача — помочь вам узнать и полюбить Мурманск таким, каким любим его мы. В нашей программе: дивный деревянный монастырь, муралы самого длинного дома в России, красавица Кола — древнейшее поселение на Кольском, Абрам-мыс, а ещё Сад камней, лодки как арт-объекты и подводные аппараты батипланы.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Коротко о маршруте: начинаем с Мурманска, потом переезжаем в Колу, оттуда через Туломский мост едем на западный берег и возвращаемся через Кольский мост.

Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь. Настоящее чудо деревянного зодчества. Здесь будто сразу попадаешь в старую добрую сказку. Вы осмотрите три храма, познакомитесь с территорией подворья. И полюбуетесь видом на город — со склона, на котором расположен монастырь, открываются великолепные панорамы. Можно вкусно пообедать в трапезной (есть обычное и постное меню).

При раннем бронировании программы настоятель отец Трифон проведёт экскурсию по подворью, покажет, как здесь живут и как варят настоящий монастырский квас.

Муралы самого длинного дома в России. Уже несколько лет в Мурманске проходит фестиваль урбан-арта «Рост». В 2023 году элементы фундаментальной живописи украсили торцы зданий, арки, технические сооружения и подпорные стены самого длинного дома в России.

Кола — древнейший город Кольского полуострова. Вы увидите первое каменное здание на полуострове — Благовещенскую церковь и самый древний деревянный памятник на Кольском — Поклонный крест 17 в. А с Поморской набережной откроете красивый вид на Кольский залив и Мурманск.

Туломский мост. Первый мост через Тулому бомбёжку пережил, а ледоход — нет. Мы переедем мост по дороге к микрорайонам Мурманска на западном берегу залива.

Сад камней. В районе Дровяное местный житель создал необычный сад. Вы увидите, как русалки, пароходы и авангардные персонажи гармонично вписались в ландшафт.

Абрам-мыс. На западном побережье вы посетите мемориальный комплекс, посвящённый зенитчикам, которые во время Второй мировой войны уничтожили 727 вражеских самолётов. Кроме того, со смотровой площадки Абрам-мыса вам откроется лучший вид на Мурманск, залив и морской порт.

Кольский мост. Затем вы проедете по одному из самых длинных мостов за Полярным кругом, его протяжённость — 2,5 километра.

Арктический пляж. Посетим видовое место на песчаной территории у залива. Там же установлены арт-объекты — расписанные художниками лодки. Ранее суда находились у морского вокзала. С пляжа вы окинете взглядом сопки и Кольский залив с нового ракурса.

Подводные аппараты. В завершение возле одной из гостиниц вы увидите батипланы, которые предназначались для изучения поведения рыб в зоне работы орудий лова.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже был на обзорных экскурсиях и хочет продолжить знакомство с Мурманском. Также программа понравится путешественникам, которые не ходят проторенными тропами и любят нетуристические маршруты.

Организационные детали