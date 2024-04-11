Мурманск: когда главное уже посмотрели

Посетить нетуристические локации и собрать внушительную коллекцию видов на город и Кольский залив
Мы покажем удивительные места, которые незаслуженно обходят в традиционных маршрутах. Наша задача — помочь вам узнать и полюбить Мурманск таким, каким любим его мы.

В нашей программе: дивный деревянный монастырь, муралы самого длинного дома в России, красавица Кола — древнейшее поселение на Кольском, Абрам-мыс, а ещё Сад камней, лодки как арт-объекты и подводные аппараты батипланы.
5
2 отзыва
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Коротко о маршруте: начинаем с Мурманска, потом переезжаем в Колу, оттуда через Туломский мост едем на западный берег и возвращаемся через Кольский мост.

Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь. Настоящее чудо деревянного зодчества. Здесь будто сразу попадаешь в старую добрую сказку. Вы осмотрите три храма, познакомитесь с территорией подворья. И полюбуетесь видом на город — со склона, на котором расположен монастырь, открываются великолепные панорамы. Можно вкусно пообедать в трапезной (есть обычное и постное меню).

При раннем бронировании программы настоятель отец Трифон проведёт экскурсию по подворью, покажет, как здесь живут и как варят настоящий монастырский квас.

Муралы самого длинного дома в России. Уже несколько лет в Мурманске проходит фестиваль урбан-арта «Рост». В 2023 году элементы фундаментальной живописи украсили торцы зданий, арки, технические сооружения и подпорные стены самого длинного дома в России.

Кола — древнейший город Кольского полуострова. Вы увидите первое каменное здание на полуострове — Благовещенскую церковь и самый древний деревянный памятник на Кольском — Поклонный крест 17 в. А с Поморской набережной откроете красивый вид на Кольский залив и Мурманск.

Туломский мост. Первый мост через Тулому бомбёжку пережил, а ледоход — нет. Мы переедем мост по дороге к микрорайонам Мурманска на западном берегу залива.

Сад камней. В районе Дровяное местный житель создал необычный сад. Вы увидите, как русалки, пароходы и авангардные персонажи гармонично вписались в ландшафт.

Абрам-мыс. На западном побережье вы посетите мемориальный комплекс, посвящённый зенитчикам, которые во время Второй мировой войны уничтожили 727 вражеских самолётов. Кроме того, со смотровой площадки Абрам-мыса вам откроется лучший вид на Мурманск, залив и морской порт.

Кольский мост. Затем вы проедете по одному из самых длинных мостов за Полярным кругом, его протяжённость — 2,5 километра.

Арктический пляж. Посетим видовое место на песчаной территории у залива. Там же установлены арт-объекты — расписанные художниками лодки. Ранее суда находились у морского вокзала. С пляжа вы окинете взглядом сопки и Кольский залив с нового ракурса.

Подводные аппараты. В завершение возле одной из гостиниц вы увидите батипланы, которые предназначались для изучения поведения рыб в зоне работы орудий лова.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже был на обзорных экскурсиях и хочет продолжить знакомство с Мурманском. Также программа понравится путешественникам, которые не ходят проторенными тропами и любят нетуристические маршруты.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле Volkswagen Polo, Ford Galaxy или другом транспорте такого же класса
  • Готовьтесь много гулять и фотографировать
  • Дополнительные расходы: обед в монастырской трапезной (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Заедем за Вами по указанному адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
11 апр 2024
Интересная экскурсия, посмотрели на Мурманск с разных сторон)
Н
5 апр 2024
Экскурсией остались довольны, узнали много интересного об истории Мурманска, отведали монастырский трапезы, посетили Колу и неприметный, но очень интересный рыбный магазинчик.
Большое спасибо, обязательно приедем к вам ещё!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеНочныеЛетниеСвятые местаВыездныеМонастыри, церкви, храмыКольский полуостровМыс АбрамПопулярные местаКольский мостМурманская областьСмотровые площадкиКольский заливДля студентовОбзорные

Похожие экскурсии из Мурманска

Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
37 отзывов
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
50004 500 за человека
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
136 отзывов
Сопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 600 за человека
Лабиринты и сейды Мурманска
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Лабиринты и сейды Мурманска: индивидуальная экскурсия
Загадочные каменные лабиринты и сейды ждут вас в окрестностях Мурманска. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь красотой тундры
Начало: У отеля Азимут
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мурманске
ХорошоТам