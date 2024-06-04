Экскурсии для студентов в Мурманске

Найдено 48 экскурсий в категории «Для студентов» в Мурманске, цены от 910 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
36 отзывов
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50004 500 за человека
Кольский фьорд и великолепие водопадов
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
21 отзыв
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500 за человека
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
80 отзывов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
48504 365 за человека
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
136 отзывов
Сопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 600 за человека
Классика Териберки: на край света в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
71 отзыв
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840 за человека
Мурманские муралы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
135 отзывов
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
910 за человека
Знакомство с Мурманском в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
27 отзывов
Знакомство с Мурманском: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском в мини-группе до 5 человек на комфортной обзорной экскурсии. Откройте для себя историю и современность столицы Заполярья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
798 отзывов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
Свидание с Севером на сопке Мишукова
🚶 Пешая
❄️ На снегоступах
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55003 850 за человека
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990 за человека
Путешествие в Териберку в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
324 отзыва
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
97 отзывов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Кандалакшский лабиринт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт
Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
40 отзывов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
Сезон фотоохоты на северное сияние открыт
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
201 отзыв
Сезон фотоохоты на северное сияние в Мурманске: впечатления на всю жизнь
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение в поисках северного сияния. С опытным гидом и в уютной компании отправимся за волшебным светом
Начало: У вашего отеля в центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 20:30
1 сен в 20:30
2 сен в 20:30
5 000 за человека
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
1 час
19 отзывов
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Активное, бюджетное и захватывающее приключение в заснеженном северном лесу
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000 за человека
Мурманск: мини-трип в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Побывать в самых значимых местах города и услышать их историю - в удобном автопешеходном формате
Начало: На площади «Пять углов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500 за человека
Кола - первая столица Заполярья
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Кола - первая столица Заполярья
Посетить «мурманский пригород» и поразиться богатой истории древнейшего города на полуострове
Начало: в Коле
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
от 1 700 за всё до 10 чел.
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
Сделать варенье и оформить для него баночку, узнать о сказочном мире северных ягод и выбрать любимую
Начало: На ул. Марата
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Териберка - северный уголок вашего сердца
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Териберка - северный уголок вашего сердца
Погрузиться в ледяную атмосферу Баренцева моря в тёплой групповой поездке
Начало: По месту вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 500 за человека
Мурманск - первое знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мурманск - первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты на обзорной экскурсии
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за человека
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
9 часов
7 отзывов
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Отправиться на край света к красотам Лапландии, знаменитому пляжу «Яйца дракона» и кладбищу кораблей
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50004 000 за человека
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром
Начало: На ул. Марата, 5/1
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000 за всё до 3 чел.
Мурманск: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Посетить нетуристические локации и собрать внушительную коллекцию видов на город и Кольский залив
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000 за человека
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
4 000 за человека
На снегоступах по зимнему лесу
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
На снегоступах по зимнему лесу
Испытать на себе древнейшее приспособление для передвижения по снегу и узнать о местной жизни
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 000 за человека
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
170 отзывов
Северное сияние в Мурманске: путешествие за волшебством Авроры
Готовы ли вы к встрече с одним из самых завораживающих явлений природы? Северное сияние в Мурманске ждет вас
Начало: Мурманск
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 000 за человека
Северное сияние: на поиски солнечного ветра
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
19 отзывов
Северное сияние в Мурманске: незабываемое приключение
Загадочное северное сияние ждет вас! Теплая одежда, камера и вперед за незабываемыми впечатлениями под звездным небом Мурманска
Начало: у места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
4 500 за человека
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
Погрузиться в историческое прошлое города и узнать его тайны на обзорной экскурсии
Начало: На парковке около Мемориала «Защитникам Советского...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от 3 000 за всё до 10 чел.
Териберка - врата в Арктику
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
11 часов
39 отзывов
Териберка: путешествие к вратам Арктики
Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за человека
Обыкновенное чудо Арктики: на поиски северного сияния в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
46 отзывов
Поиск северного сияния в Мурманске: экскурсия в мини-группе
Исследуйте волшебство Арктики и ощутите дух приключений, открывая тайны полярного сияния в компании единомышленников
Начало: у вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
12 июня в 20:00
13 июня в 20:00
4 500 за человека
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
2 отзыва
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
52003 640 за человека
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Открыть захватывающие виды окрестностей, услышать истории края и насладиться природой Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30002 100 за человека
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
5 отзывов
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
Посетить знаменитое рыбацкое поселение и впечатлиться красотой местной природы
Начало: в районе центральной городской площади
Расписание: в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
4 500 за человека
В погоню за полярным сиянием
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
28 отзывов
В погоню за полярным сиянием
Поймать солнечный свет во тьме и услышать о природе необычного явления, согреваясь горячим чаем
Начало: на площади Пять углов
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
5 000 за человека
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
Несложный треккинг в полярный день с дружеским пикником в лесу
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
58504 095 за человека
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Открыть место силы в окрестностях Мурманска, прикоснуться к загадкам Севера и насладиться природой
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
55003 850 за человека
Арктическое купание в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Арктическое купание в мини-группе
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме и прокатиться на катере
Начало: В Первомайском районе
10 июня в 13:00
15 июня в 12:00
5 000 за человека
Мурманск глазами полярника 21 века
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
37 отзывов
Мурманск глазами полярника 21 века
Взглянуть на Мурманск глазами полярника 21 века и проникнуться историями арктических походов
Начало: На проспекте Ленина, 90
1 авг в 11:00
5 авг в 11:00
1 622 за человека
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
24 отзыва
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000 за человека
Водопады русской Лапландии (в группе)
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
6.5 часов
1 отзыв
Водопады русской Лапландии (в группе)
Посетить водопады - каждый со своим характером и историей - и понять, какой север на вкус и ощупь
Начало: В районе ул. Ленинградская
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
40003 800 за человека
Прокат эндуро в Мурманске + обучение для новичков
🏍 На мотоцикле
🏍️ На эндуро
Индивидуальная
1 час
Прокат эндуро в Мурманске + обучение для новичков
Погонять по треку на Русском Севере и почувствовать дух свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 200 за человека
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 4 800 за всё до 10 чел.
Стихия воды Кольского полуострова
🚗 На машине
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
Стихия воды Кольского полуострова
Путешествие в мини-группе из Мурманска к самым красивым водопадам северных рек
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
45003 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
  2. Кольский фьорд и великолепие водопадов
  3. Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
  4. Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
  5. Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Для студентов" можно забронировать 48 экскурсий и билетов от 910 до 5 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2548 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Мурманске для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями
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