1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Мастер-класс по изготовлению десерта с северными ягодами и дегустация
Начало: На ул. Марата
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Начало: В поселке Умбе
14 июня в 16:00
16 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
Начало: в Апатитах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 1 300₽ за всё до 25 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей4 февраля 2024Интересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информации. Хозяюшка - замечательная!
- ССветлана25 декабря 2023Вчера были на экскурсии "бенто-тортик по мурмански своими руками". Экскурсию вела Марина. Прекрасный собеседник. Мы очень здорово провели время. Узнали
- ВВадим23 августа 2022Начну с того, что мой интерес к вечёрке вылился в отлично спланированное путешествие на все выходные. Ольга организовала нам трансферт
- ММихаил21 августа 2022Потрясающее представление. Очень разнообразно и интересно. Пироги-просто пальчики оближешь! На все вопросы отвечают, про север знают все и немного больше!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «В помещении»
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