Экскурсии в помещении Мурманска

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Мурманске, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Мастер-класс по изготовлению десерта с северными ягодами и дегустация
Начало: На ул. Марата
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500 за всё до 3 чел.
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Начало: В поселке Умбе
14 июня в 16:00
16 июня в 12:00
15 000 за всё до 5 чел.
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Индивидуальная
1.5 часа
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
Начало: в Апатитах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 1 300 за всё до 25 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 февраля 2024
    Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
    Интересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информации. Хозяюшка - замечательная!
    Интересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информацииИнтересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информацииИнтересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информацииИнтересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информации
  • С
    Светлана
    25 декабря 2023
    Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
    Вчера были на экскурсии "бенто-тортик по мурмански своими руками". Экскурсию вела Марина. Прекрасный собеседник. Мы очень здорово провели время. Узнали
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    и попробовали ягоды, произрастающие в Мурманской области и продукцию из этих ягод. Ну и конечно же тортик! Все прошло прекрасно, всем рекомендую!

    Вчера были на экскурсии "бенто-тортик по мурмански своими руками". Экскурсию вела Марина. Прекрасный собеседник. Мы оченьВчера были на экскурсии "бенто-тортик по мурмански своими руками". Экскурсию вела Марина. Прекрасный собеседник. Мы оченьВчера были на экскурсии "бенто-тортик по мурмански своими руками". Экскурсию вела Марина. Прекрасный собеседник. Мы оченьВчера были на экскурсии "бенто-тортик по мурмански своими руками". Экскурсию вела Марина. Прекрасный собеседник. Мы очень
  • В
    Вадим
    23 августа 2022
    Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
    Начну с того, что мой интерес к вечёрке вылился в отлично спланированное путешествие на все выходные. Ольга организовала нам трансферт
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    из и в аэропорт, а это более 250 км. А ещё была у нас гидом на поездке в Варзугу. Но вернусь к вечёрке. После совершенно удивительной дороги сквозь грозу мы прибыли в Умбу. Ольга встретила нас у калитки дома в народном одеянии с удивительным ожерельем из полимерной глины, которые делает ее сестра - Татьяна. Провела нас в очень уютный деревенский дом полный скрипов, теплу от печки и котов. Коты к концу вечера разрешили себя немного погладить. Наш вечер начался с удивительного рассказа про народные украшения - обереги, которые мы делали своими руками. Даже у меня получилось. А потом нас угощали невероятными пирогами из русской печи. Куда там мишленовским ресторанам. Удивительная атмосфера и уют. Выходные были изумительные.

  • М
    Михаил
    21 августа 2022
    Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
    Потрясающее представление. Очень разнообразно и интересно. Пироги-просто пальчики оближешь! На все вопросы отвечают, про север знают все и немного больше!
    Потрясающее представление. Очень разнообразно и интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «В помещении»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
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  3. Апатиты: магия минералов в арт-центре
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
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  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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