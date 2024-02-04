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из и в аэропорт, а это более 250 км. А ещё была у нас гидом на поездке в Варзугу. Но вернусь к вечёрке. После совершенно удивительной дороги сквозь грозу мы прибыли в Умбу. Ольга встретила нас у калитки дома в народном одеянии с удивительным ожерельем из полимерной глины, которые делает ее сестра - Татьяна. Провела нас в очень уютный деревенский дом полный скрипов, теплу от печки и котов. Коты к концу вечера разрешили себя немного погладить. Наш вечер начался с удивительного рассказа про народные украшения - обереги, которые мы делали своими руками. Даже у меня получилось. А потом нас угощали невероятными пирогами из русской печи. Куда там мишленовским ресторанам. Удивительная атмосфера и уют. Выходные были изумительные.