Мастер-классы для детей – экскурсии в Мурманске

Найдено 4 экскурсии в категории «Мастер-классы для детей» в Мурманске, цены от 1750 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На снегоступах - к Семужному озеру
Пешая
На снегоступах
5.5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
Пройдите по снежному лесу Мурманской области на снегоступах и насладитесь уникальной природой. Вас ждет пикник у костра с ароматным чаем и рыбой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 10 000 ₽ за человека
На снегоступах по зимнему лесу
На машине
На снегоступах
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Северные красоты Мурманска
Уникальная возможность прогуляться на снегоступах по зимнему лесу Мурманска, насладиться природой и согреться горячим чаем с печеньем
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мастер-класс по гончарному искусству в Мурманске 3+
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Создать уникальное и полностью функциональное керамическое изделие с северным колоритом
Начало: На площади Пять углов
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 18:30
13 дек в 15:00
14 дек в 11:00
4000 ₽ за человека
Мастер-класс в Мурманске «Чёткие поделки» для взрослых и детей
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Собрать уникальные деревянные игрушки из DIY-наборов и устроить чаепитие с вареньем
Начало: В уютной арт-студии
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1750 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    16 июля 2025
    Мастер-класс по гончарному искусству в Мурманске 3+
    Отличное время препровождения в Мурманске как и для гостя, так и думаю для местных
    1. Организатор пошел мне на встречу, организовал
    читать дальше

    мк, очень дружелюбно, комфортно прям спасибо
    2. Вы получаете кружку (у меня с китом!!!). Намного круче сделать сувенир своими руками. Ребята уже отправляют мне мою кружку сдэком.
    3. Уютная студия, в самом центре Мурманска, приятные преподаватели.

    Рекомендую всем, отлично проведете время и получите классный результат. Особенно если вам нравится работать с глиной.

    Это был мой первый опыт на гончарном кругу, при поддержке преподавателей получился приятный результат!
    Пока показываю сырую кружку, пришлют уже в цветном варианте. У ребят отличные референсы на сайте

    Отличное время препровождения в Мурманске как и для гостя, так и думаю для местных
  • Е
    Елена
    12 июля 2025
    Мастер-класс по гончарному искусству в Мурманске 3+
    Огромное спасибо за эстетическое удовольствие! Мастер-класс доставил много удовольствия и память на долгие годы- прекрасные кружечки. Очень все продумано и
    читать дальше

    доступно новичкам! Будем теперь пить чай из замечательных кружек! Большая благодарность и процветания вашему мастерству! А то, что вы еще их отправляете в любую точку страны, большой Вам за это респект!

    Огромное спасибо за эстетическое удовольствие! Мастер-класс доставил много удовольствия и память на долгие годы- прекрасные кружечки

Сколько стоит экскурсия по Мурманску в декабре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 1750 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
