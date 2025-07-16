читать дальше

мк, очень дружелюбно, комфортно прям спасибо

2. Вы получаете кружку (у меня с китом!!!). Намного круче сделать сувенир своими руками. Ребята уже отправляют мне мою кружку сдэком.

3. Уютная студия, в самом центре Мурманска, приятные преподаватели.



Рекомендую всем, отлично проведете время и получите классный результат. Особенно если вам нравится работать с глиной.



Это был мой первый опыт на гончарном кругу, при поддержке преподавателей получился приятный результат!

Пока показываю сырую кружку, пришлют уже в цветном варианте. У ребят отличные референсы на сайте