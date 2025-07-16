Индивидуальная
На снегоступах - к Семужному озеру
Пройдите по снежному лесу Мурманской области на снегоступах и насладитесь уникальной природой. Вас ждет пикник у костра с ароматным чаем и рыбой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 10 000 ₽ за человека
до 7 чел.
Северные красоты Мурманска
Уникальная возможность прогуляться на снегоступах по зимнему лесу Мурманска, насладиться природой и согреться горячим чаем с печеньем
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по гончарному искусству в Мурманске 3+
Создать уникальное и полностью функциональное керамическое изделие с северным колоритом
Начало: На площади Пять углов
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 18:30
13 дек в 15:00
14 дек в 11:00
4000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс в Мурманске «Чёткие поделки» для взрослых и детей
Собрать уникальные деревянные игрушки из DIY-наборов и устроить чаепитие с вареньем
Начало: В уютной арт-студии
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда16 июля 2025Отличное время препровождения в Мурманске как и для гостя, так и думаю для местных
1. Организатор пошел мне на встречу, организовал
- ЕЕлена12 июля 2025Огромное спасибо за эстетическое удовольствие! Мастер-класс доставил много удовольствия и память на долгие годы- прекрасные кружечки. Очень все продумано и
