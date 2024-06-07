1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
48504 365₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Сопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 600₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
910₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Знакомство с Мурманском: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском в мини-группе до 5 человек на комфортной обзорной экскурсии. Откройте для себя историю и современность столицы Заполярья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55003 850₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт
Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
10 часов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
Сезон фотоохоты на северное сияние в Мурманске: впечатления на всю жизнь
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение в поисках северного сияния. С опытным гидом и в уютной компании отправимся за волшебным светом
Начало: У вашего отеля в центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 20:30
1 сен в 20:30
2 сен в 20:30
5 000₽ за человека
Мини-группа
1 час
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Активное, бюджетное и захватывающее приключение в заснеженном северном лесу
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Побывать в самых значимых местах города и услышать их историю - в удобном автопешеходном формате
Начало: На площади «Пять углов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Кола - первая столица Заполярья
Посетить «мурманский пригород» и поразиться богатой истории древнейшего города на полуострове
Начало: в Коле
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
от 1 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
Сделать варенье и оформить для него баночку, узнать о сказочном мире северных ягод и выбрать любимую
Начало: На ул. Марата
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Териберка - северный уголок вашего сердца
Погрузиться в ледяную атмосферу Баренцева моря в тёплой групповой поездке
Начало: По месту вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты на обзорной экскурсии
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
9 часов
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Отправиться на край света к красотам Лапландии, знаменитому пляжу «Яйца дракона» и кладбищу кораблей
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром
Начало: На ул. Марата, 5/1
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Посетить нетуристические локации и собрать внушительную коллекцию видов на город и Кольский залив
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На снегоступах по зимнему лесу
Испытать на себе древнейшее приспособление для передвижения по снегу и узнать о местной жизни
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Северное сияние в Мурманске: путешествие за волшебством Авроры
Готовы ли вы к встрече с одним из самых завораживающих явлений природы? Северное сияние в Мурманске ждет вас
Начало: Мурманск
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Северное сияние в Мурманске: незабываемое приключение
Загадочное северное сияние ждет вас! Теплая одежда, камера и вперед за незабываемыми впечатлениями под звездным небом Мурманска
Начало: у места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
Погрузиться в историческое прошлое города и узнать его тайны на обзорной экскурсии
Начало: На парковке около Мемориала «Защитникам Советского...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Групповая
11 часов
Териберка: путешествие к вратам Арктики
Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Поиск северного сияния в Мурманске: экскурсия в мини-группе
Исследуйте волшебство Арктики и ощутите дух приключений, открывая тайны полярного сияния в компании единомышленников
Начало: у вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
12 июня в 20:00
13 июня в 20:00
4 500₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
52003 640₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Открыть захватывающие виды окрестностей, услышать истории края и насладиться природой Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30002 100₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
Посетить знаменитое рыбацкое поселение и впечатлиться красотой местной природы
Начало: в районе центральной городской площади
Расписание: в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
5 часов
В погоню за полярным сиянием
Поймать солнечный свет во тьме и услышать о природе необычного явления, согреваясь горячим чаем
Начало: на площади Пять углов
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
5 000₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
Несложный треккинг в полярный день с дружеским пикником в лесу
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
58504 095₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Открыть место силы в окрестностях Мурманска, прикоснуться к загадкам Севера и насладиться природой
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
55003 850₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Арктическое купание в мини-группе
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме и прокатиться на катере
Начало: В Первомайском районе
10 июня в 13:00
15 июня в 12:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мурманск глазами полярника 21 века
Взглянуть на Мурманск глазами полярника 21 века и проникнуться историями арктических походов
Начало: На проспекте Ленина, 90
1 авг в 11:00
5 авг в 11:00
1 622₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
6.5 часов
Водопады русской Лапландии (в группе)
Посетить водопады - каждый со своим характером и историей - и понять, какой север на вкус и ощупь
Начало: В районе ул. Ленинградская
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
40003 800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прокат эндуро в Мурманске + обучение для новичков
Погонять по треку на Русском Севере и почувствовать дух свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 4 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
Стихия воды Кольского полуострова
Путешествие в мини-группе из Мурманска к самым красивым водопадам северных рек
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
45003 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 июня 2024Была на экскурсии в мини группе и знаете это наверно самая лучшая экскурсия которую я посетила в Мурманске. Мне понравилось
- ЭЭльмира6 июня 2024Очень красивые водопады. Ошеломляют своей мощью, красотой. Прекрасный гид Александр. Прекрасный рассказчик. Очень много узнала. А чай с пирожками рядом с водопадом просто Космос. Всём рекомендуют эту программу. Получите заряд эмоций надолго Это Релакс!!!
- ДДмитрий6 июня 2024Отличный тур, красивая природа, очень интересный и внимательный к деталям гид.
- ЮЮлия6 июня 2024Были на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! Были в мини группе, автомобиль
- ДДарина6 июня 2024Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги и чай!) Прекрасное знакомство с городом со всех сторон. Очень понравилось, рекомендую 👍
- ВВалерия5 июня 2024Экскурсия прошла на 100/10! Очень нам повезло с экскурсоводом Владимиром, замечательный дядька, веселый и внимательный Повидали все красоты, до которых добрались, подустали, но остались крайне довольными!
- ЭЭльмира4 июня 2024Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!
- ДДмитрий4 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.
- ААнна4 июня 2024Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
- ККсения3 июня 2024Мы сегодня праздновали мой день рждения на Териберки. Прекрасный гид, увлекательная экскурсия с комфортом! Остались очень довольны!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Для пенсионеров»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 48 экскурсий и билетов от 910 до 5 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2548 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 48 экскурсий в Мурманске на 2024 год для пенсионеров, 2548 ⭐ отзывов, цены от 910₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август