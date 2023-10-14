Машина времени: прогулка по Мурманску с VR / AR

Погрузиться в историю города благодаря уникальной программе с дополненной и виртуальной реальностью

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Эта экскурсия разрабатывалась больше года: мы сидели в архивах, исследовали культуру, быт, моду, городской фольклор — словом, всё, чем жили мурманчане в разные времена. Мы выбрали 7 знаковых дней из истории города, через которые просвечивает его дух и характер. Семь дней, которые многое объясняют в его непростой природе. А ещё мы подготовили для вас тематический гастросюрприз.
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR / AR
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR / AR
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR / AR
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR / AR
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR / AR
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR / AR
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR / AR
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR / AR
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR / AR
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR / AR
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR / AR
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR / AR
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR / AR
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR / AR
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR / AR
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

7 дней — 7 окон

На основе сотен архивных фото Мурманска мы создали уникальные «порталы-окна», которые позволят вам переместиться в прошлое! Вы окажетесь в эпицентре, в пучине событий. Таким образом, из разных элементов, как пазл, сложится объёмная картина города. С помощью этих «порталов-окон», а также песен, звуков и сторителлинга вы не просто узнаете историю — вы её увидите и ощутите. Да, это действительно работает как машина времени.

  • Вы станете свидетелями зарождения города
  • Увидите знаменитых людей, которые скрывались в Мурманске
  • Окунётесь в атмосферу 1920-х, 1930-х, 1960-х и 1970-х годов

Особенности экскурсии

  • Уникальная программа без аналогов в регионе. За достоверный контент отвечают наши профессиональные историки.
  • Дополненная и виртуальная реальность (AR/VR). Принципиально новый уровень экскурсий и восприятия информации.
  • Дегустация. Культовые блюда Мурманска 1970-х годов, старательно воссозданные и приготовленные эксклюзивно для этой экскурсии!

Организационные детали

  • Обратите внимание: на вашем телефоне должен быть доступ к мобильному интернету
  • Мы выдадим вам специальные беспроводные наушники
  • Дегустация в кафе включена в стоимость
  • Во время экскурсии вас буду сопровождать я или другой проводник-ведущий из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Областной научной библиотеки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Летние
Уникальный опыт

Похожие туры из Мурманска

С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
С Мурманском на «ты»
История и главные достопримечательности города на автомобильной экскурсии
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
от 6 000 за всё до 2 чел.
Мурманские муралы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
85 отзывов
Мурманские муралы
Открыть для себя уличное искусство Заполярья в мини-группе
у кинотеатра Мурманск
1 ноя
3 ноя
7 ноя
8 ноя
910 за человека
Знакомьтесь, Мурманск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Популярное предложение
Знакомьтесь, Мурманск
Погулять по центру города и узнать интересные факты о его знаковых местах на обзорной экскурсии
на площади «Пять углов»
16 окт
20 окт
21 окт
23 окт
от 5 200 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мурманске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ