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Машина времени: прогулка по Мурманску с VR/AR

Погрузиться в историю города благодаря уникальной программе с дополненной и виртуальной реальностью
Эта экскурсия разрабатывалась больше года: мы сидели в архивах, исследовали культуру, быт, моду, городской фольклор — словом, всё, чем жили мурманчане в разные времена. Мы выбрали 7 знаковых дней из истории города, через которые просвечивает его дух и характер. Семь дней, которые многое объясняют в его непростой природе. А ещё мы подготовили для вас тематический гастросюрприз.
5
1 отзыв
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR/AR
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR/AR
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR/AR

Описание экскурсии

7 дней — 7 окон

На основе сотен архивных фото Мурманска мы создали уникальные «порталы-окна», которые позволят вам переместиться в прошлое! Вы окажетесь в эпицентре, в пучине событий. Таким образом, из разных элементов, как пазл, сложится объёмная картина города. С помощью этих «порталов-окон», а также песен, звуков и сторителлинга вы не просто узнаете историю — вы её увидите и ощутите. Да, это действительно работает как машина времени.

  • Вы станете свидетелями зарождения города
  • Увидите знаменитых людей, которые скрывались в Мурманске
  • Окунётесь в атмосферу 1920-х, 1930-х, 1960-х и 1970-х годов

Особенности экскурсии

  • Уникальная программа без аналогов в регионе. За достоверный контент отвечают наши профессиональные историки.
  • Дополненная и виртуальная реальность (AR/VR). Принципиально новый уровень экскурсий и восприятия информации.
  • Дегустация. Культовые блюда Мурманска 1970-х годов, старательно воссозданные и приготовленные эксклюзивно для этой экскурсии!

Организационные детали

  • Обратите внимание: на вашем телефоне должен быть доступ к мобильному интернету
  • Мы выдадим вам специальные беспроводные наушники
  • Дегустация в кафе включена в стоимость
  • Во время экскурсии вас буду сопровождать я или другой проводник-ведущий из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Областной научной библиотеки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 340 туристов
Меня зовут Роман, я коренной мурманчанин, журналист и исследователь Кольского полуострова. Организатор Международного культурного фестиваля «Птица Баренц», в рамках которого придумал и реализовал десятки проектов с артистами из Норвегии, Финляндии,
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Швеции, Дании, Исландии и Фарерских островов. Последние пять лет я работаю гидом и специализируюсь на уникальных туристических продуктах для Мурманской области с использованием инновационных технологий. Каждый мой проект разрабатывался в течение нескольких лет с привлечением местных и международных экспертов — исследователей, представителей местных коренных народов, культурологов и многих других. Для меня важно создать такую экскурсию, которой до этого не было в регионе и тем самым каждый раз поднимать планку. Во все проекты я вкладываю душу и профессионализм. И поэтому я и моя команда гидов гордимся каждым из них.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Отличный тур! Ведущая девочка рассказывает очень интересно, очень милая и приятная, время пролетело пулей, Спасибо! Всем советую!
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