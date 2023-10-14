Погрузиться в историю города благодаря уникальной программе с дополненной и виртуальной реальностью
Эта экскурсия разрабатывалась больше года: мы сидели в архивах, исследовали культуру, быт, моду, городской фольклор — словом, всё, чем жили мурманчане в разные времена. Мы выбрали 7 знаковых дней из истории города, через которые просвечивает его дух и характер. Семь дней, которые многое объясняют в его непростой природе. А ещё мы подготовили для вас тематический гастросюрприз.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
7 дней — 7 окон
На основе сотен архивных фото Мурманска мы создали уникальные «порталы-окна», которые позволят вам переместиться в прошлое! Вы окажетесь в эпицентре, в пучине событий. Таким образом, из разных элементов, как пазл, сложится объёмная картина города. С помощью этих «порталов-окон», а также песен, звуков и сторителлинга вы не просто узнаете историю — вы её увидите и ощутите. Да, это действительно работает как машина времени.
- Вы станете свидетелями зарождения города
- Увидите знаменитых людей, которые скрывались в Мурманске
- Окунётесь в атмосферу 1920-х, 1930-х, 1960-х и 1970-х годов
Особенности экскурсии
- Уникальная программа без аналогов в регионе. За достоверный контент отвечают наши профессиональные историки.
- Дополненная и виртуальная реальность (AR/VR). Принципиально новый уровень экскурсий и восприятия информации.
- Дегустация. Культовые блюда Мурманска 1970-х годов, старательно воссозданные и приготовленные эксклюзивно для этой экскурсии!
Организационные детали
- Обратите внимание: на вашем телефоне должен быть доступ к мобильному интернету
- Мы выдадим вам специальные беспроводные наушники
- Дегустация в кафе включена в стоимость
- Во время экскурсии вас буду сопровождать я или другой проводник-ведущий из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Областной научной библиотеки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 190 туристов
Меня зовут Роман, я коренной мурманчанин, журналист и исследователь Кольского полуострова. Организатор Международного культурного фестиваля «Птица Баренц», в рамках которого придумал и реализовал десятки проектов с артистами из Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании, Исландии и Фарерских островов. Последние пять лет я работаю гидом и специализируюсь на уникальных туристических продуктах для Мурманской области с использованием инновационных технологий. Каждый мой проект разрабатывался в течение нескольких лет с привлечением местных и международных экспертов — исследователей, представителей местных коренных народов, культурологов и многих других. Для меня важно создать такую экскурсию, которой до этого не было в регионе и тем самым каждый раз поднимать планку. Во все проекты я вкладываю душу и профессионализм. И поэтому я и моя команда гидов гордимся каждым из них.
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