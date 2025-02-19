Уже несколько лет подряд в Мурманске проходит международный арктический фестиваль уличного искусства «Рост».
В 2023 году организаторы решили сменить локацию и создали новые работы на самом длинном доме в России. К нему-то мы и отправимся. Покажем вам микрорайон №305, который ещё называют «Великой мурманской стеной». Рассмотрим старые и новые муралы и поговорим об их создателях.
В 2023 году организаторы решили сменить локацию и создали новые работы на самом длинном доме в России. К нему-то мы и отправимся. Покажем вам микрорайон №305, который ещё называют «Великой мурманской стеной». Рассмотрим старые и новые муралы и поговорим об их создателях.
Описание экскурсии
305-й микрорайон, или Проект «Великая мурманская стена»
Микрорайон №305 — это один жилой дом в Первомайском округе Мурманска. Девятиэтажные корпуса расположены в виде сот и соединены между собой особыми вставками. На экскурсии вы узнаете, кем, когда и зачем был создан этот проект. Взглянете на пять монументальных керамических панно, а также познакомитесь с биографией их автора и технологией создания.
Новые работы и новые истории
Во время прогулки по витиеватым дворам 305-го микрорайона вы узнаете о 25 новых работах — их скрытых смыслах и курьёзах, с которыми сталкивались творцы. Поговорим о том, как авторы работ вдохновлялись природой Кольского полуострова, фольклором коренного населения и современным образом Мурманска. Не обойдём стороной и эксперименты организаторов, в которых участвовали местные жители.
Организационные детали
- Программа подходит для взрослых и детей с 16 лет
- Дополнительные расходы: проезд на общественном транспорте — 40 ₽ за человека в одну сторону, чай или кофе с выпечкой — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади Пять Углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1516 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда аттестованных гидов, которые живут в Мурманской области. Мы специализируемся на активных автобусных и пешеходных экскурсиях и турах, делаем туризм доступным. Наш подход — относитьсяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
19 фев 2025
Интересная экскурсия, находится на противоположенном крае города от нашей гостиницы, интересно было послушать про самый длинный дом, посмотреть на муралы, расположенные там. Особенно приятно было увидеть работу земляка ☺️
Исмагилов
5 дек 2024
Программа очень интересная. Мария рассказывала очень увлекательно о всех художниках, об их творчестве. С этими художниками она знакома лично. Мы получили от неё много информации о муралах и не только. С Марией было очень приятно общаться. Будем с удовольствием рекомендовать эту экскурсию.
А
Анастасия
20 ноя 2024
Очень интересно было услышать истории про работы и их авторов.
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