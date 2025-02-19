Уже несколько лет подряд в Мурманске проходит международный арктический фестиваль уличного искусства «Рост». В 2023 году организаторы решили сменить локацию и создали новые работы на самом длинном доме в России. К нему-то мы и отправимся. Покажем вам микрорайон №305, который ещё называют «Великой мурманской стеной». Рассмотрим старые и новые муралы и поговорим об их создателях.

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Описание экскурсии

305-й микрорайон, или Проект «Великая мурманская стена»

Микрорайон №305 — это один жилой дом в Первомайском округе Мурманска. Девятиэтажные корпуса расположены в виде сот и соединены между собой особыми вставками. На экскурсии вы узнаете, кем, когда и зачем был создан этот проект. Взглянете на пять монументальных керамических панно, а также познакомитесь с биографией их автора и технологией создания.

Новые работы и новые истории

Во время прогулки по витиеватым дворам 305-го микрорайона вы узнаете о 25 новых работах — их скрытых смыслах и курьёзах, с которыми сталкивались творцы. Поговорим о том, как авторы работ вдохновлялись природой Кольского полуострова, фольклором коренного населения и современным образом Мурманска. Не обойдём стороной и эксперименты организаторов, в которых участвовали местные жители.

Организационные детали