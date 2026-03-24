Мурманск — это ворота в Арктику, а ледоколы — её главные проводники. Вы погрузитесь в эпоху покорения льдов — от поморских кочей и первых деревянных судов до мощных атомных ледоколов 21 века. Узнаете, как формировался ледокольный флот России, какие технологии позволили ему стать мировым лидером и какие подвиги совершали полярные мореплаватели в суровых арктических условиях.

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Описание экскурсии

У якоря ледокола «Ермак» мы поговорим об истории первых морских ледоколов и о роли адмирала Макарова в создании «Ермака». Пройдёмся по набережной морского вокзала. Вы увидите те самые «Ворота в Арктику» — место, откуда начинается путь в высокие широты.

Вы узнаете:

о появлении первых судов, способных преодолевать льды

легендарном ледоколе «Ермак» и первых морских ледоколов

дореволюционном и советском этапах развития флота и о покорении Арктики

современных ледоколах — инженерных чудесах 21 века

особенностях атомных ледоколов и о том, как суда обеспечивают работу Северного морского пути

научных открытиях, совершённых благодаря арктическим экспедициям

В завершение соберёмся в конференц-зале, где осмотрим макеты и экспонаты, иллюстрирующие эволюцию ледокольного флота. И с архивными схемами, фото- и видеоматериалами обсудим историю ледоколов типа «Арктика», современные проекты и будущее ледокольного флота.

Организационные детали