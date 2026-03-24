Мурманск — это ворота в Арктику, а ледоколы — её главные проводники.
Вы погрузитесь в эпоху покорения льдов — от поморских кочей и первых деревянных судов до мощных атомных ледоколов 21 века.
Узнаете, как формировался ледокольный флот России, какие технологии позволили ему стать мировым лидером и какие подвиги совершали полярные мореплаватели в суровых арктических условиях.
Вы погрузитесь в эпоху покорения льдов — от поморских кочей и первых деревянных судов до мощных атомных ледоколов 21 века.
Узнаете, как формировался ледокольный флот России, какие технологии позволили ему стать мировым лидером и какие подвиги совершали полярные мореплаватели в суровых арктических условиях.
Описание экскурсии
У якоря ледокола «Ермак» мы поговорим об истории первых морских ледоколов и о роли адмирала Макарова в создании «Ермака». Пройдёмся по набережной морского вокзала. Вы увидите те самые «Ворота в Арктику» — место, откуда начинается путь в высокие широты.
Вы узнаете:
- о появлении первых судов, способных преодолевать льды
- легендарном ледоколе «Ермак» и первых морских ледоколов
- дореволюционном и советском этапах развития флота и о покорении Арктики
- современных ледоколах — инженерных чудесах 21 века
- особенностях атомных ледоколов и о том, как суда обеспечивают работу Северного морского пути
- научных открытиях, совершённых благодаря арктическим экспедициям
В завершение соберёмся в конференц-зале, где осмотрим макеты и экспонаты, иллюстрирующие эволюцию ледокольного флота. И с архивными схемами, фото- и видеоматериалами обсудим историю ледоколов типа «Арктика», современные проекты и будущее ледокольного флота.
Организационные детали
- Экскурсия авто-пешеходная: между локациями передвигаемся на транспорте гида
- Мы не посещаем ледокол «Ленин»
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям старше 10 лет
- С вами будет один из гидов нашей команды
в будние дни в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Володарского
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1628 туристов
Меня зовут Анна, я представляю дружную команду гидов-экскурсоводов Мурманской области. Мы проводим авторские экскурсии с индивидуальным подходом к каждому гостю. Продумываем лучшие маршруты, делимся интересными фактами и помогаем с фотосъёмкой. Доброжелательная атмосфера, безопасность путешествия и незабываемые впечатления гарантированы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо большое Алексею за не просто прогулку по городу, а настоящее погружение в историю технологического превосходства России!
Экскурсовод блестяще раскрыл эволюцию этих гигантов технологической мысли: мы проследили путь от поморских кочей
Экскурсовод блестяще раскрыл эволюцию этих гигантов технологической мысли: мы проследили путь от поморских кочей
Вам был полезен этот отзыв?
познавательная экскурсия для тех, кто интересуется историей атомного ледокольного флота. Алексей интересуется темой, поэтому хорошо все рассказал, посмотрели на базу атомного флота Росатома с противоположной стороны бухты Мурманска, к сожалению, посетить ее нельзя.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии на «Покорение льда: история ледоколов России»
Индивидуальная
Из Мурманска - к водопадам
Отправиться из Мурманска к рекам Ура и Большая Лавна и погулять возле каскадов
Начало: Мы организованно забираем вас в согласованном мест...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 4400 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Мурманск - крупнейший в мире город за Северным полярным кругом
Откройте для себя Мурманск, крупнейший город за Полярным кругом, и его удивительные достопримечательности на увлекательной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
18 июл в 10:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мурманск - главный город Заполярья
Погрузитесь в историю Мурманска, осмотрите величественные памятники и узнайте о подвиге мурманчан в годы войны
Завтра в 09:00
19 июл в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Мурманск
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурманску, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: На площади «Пять углов»
18 июл в 19:00
20 июл в 14:30
от 7777 ₽ за всё до 5 чел.
2500 ₽ за человека