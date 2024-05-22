1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт
Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мурманск: путешествие к сердцу Арктики
Исследуйте Мурманск в индивидуальной экскурсии, открывая его историю, культуру и захватывающие пейзажи
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
13 часов
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
Поразиться сохранившимся местам боевой славы и совершить скачок во времени на 800 млн лет назад
Начало: В Мурманске
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 48 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Мурманск глазами полярника 21 века
Взглянуть на Мурманск глазами полярника 21 века и проникнуться историями арктических походов
Начало: На проспекте Ленина, 90
1 авг в 11:00
5 авг в 11:00
1 622₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Город Полярный: на страже морских ворот России
Узнать, как возник «заполярный Севастополь» и чем живёт город сегодня
Начало: В Мурманске
Расписание: в среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга22 мая 2024Замечательная экскурсия. Гид Николай, очень вежливый, аккуратный, внимательный. Экскурсия не перегружена историческими фактами, проходит легко. Николаю огромное спасибо, подстраивался под наши пожелания, завез покушать, угостил ежом, посоветовал рыбку, в качестве угощения для дома, отвез в аэропорт. Рекомендую 👌
- ЕЕкатерина17 мая 2024Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
- ААлександра13 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Были семьей с ребенком 11 лет. Остались очень довольны. Узнали очень много о городе. Отличная организация, вкусные гребешки, много интересной информации. Рекомендую Алексея от всей души.
- ССветлана13 мая 2024Дмитрий-великолепный рассказчик. Путешествие было очень интересным, насыщенным историями об этом крае. Я увидела природу северного края с другой стороны. Очень
- ММарина5 мая 2024Огромная благодарность Ростиславу за проведенную экскурсию 27 апреля 2024. Было очень интересно и комфортно общаться. Чувствовалось желание Ростислава максимально показать самые красивые места Мурманска и окрестностей. Обязательно обратимся к нему в свой следующий приезд в Мурманск.
- ИИрина4 мая 2024Интересная экскурсия. Алексей заинтересованный экскурсовод с обширными знаниями и интересный рассказчик. Думаю вернуться и заказать с ним другую экскурсию. Спасибо.
- ТТатьяна2 мая 2024Было очень круто 🙌 Рекомендую 👍
- ММария30 апреля 2024Маршрут очень живописный, природа захватывает дух, казалось, что может быть лучше, но благодаря Дмитрию это путешествие стало незабываемым! Мы не
- ЕЕкатерина22 апреля 2024Очень интересная экскурсия, после которой всё по полочкам укладывается в голове - отлично структурированный рассказ и соответствующий ему маршрут! Было интересно и взрослым, и подросткам! Александр, большое спасибо за возможность в очередной раз влюбиться в север😊
- ЮЮлия9 апреля 2024Александр подстроил маршрут под нас полностью, учел все пожелания. Прекрасно владеем материалом, было очень интересно, время пролетело незаметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «История и архитектура»
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