Экскурсии Мурманска об истории и архитектуре

Найдено 7 экскурсий в категории «История и архитектура» в Мурманске, цены от 1 622 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кандалакшский лабиринт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт
Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Мурманск - отсюда начинается Арктика
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Мурманск: путешествие к сердцу Арктики
Исследуйте Мурманск в индивидуальной экскурсии, открывая его историю, культуру и захватывающие пейзажи
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
81 отзыв
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 3 чел.
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
61 отзыв
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
Поразиться сохранившимся местам боевой славы и совершить скачок во времени на 800 млн лет назад
Начало: В Мурманске
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 48 000 за всё до 7 чел.
Мурманск глазами полярника 21 века
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
37 отзывов
Мурманск глазами полярника 21 века
Взглянуть на Мурманск глазами полярника 21 века и проникнуться историями арктических походов
Начало: На проспекте Ленина, 90
1 авг в 11:00
5 авг в 11:00
1 622 за человека
Город Полярный: на страже морских ворот России
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
Город Полярный: на страже морских ворот России
Узнать, как возник «заполярный Севастополь» и чем живёт город сегодня
Начало: В Мурманске
Расписание: в среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Мурманск - отсюда начинается Арктика
    Замечательная экскурсия. Гид Николай, очень вежливый, аккуратный, внимательный. Экскурсия не перегружена историческими фактами, проходит легко. Николаю огромное спасибо, подстраивался под наши пожелания, завез покушать, угостил ежом, посоветовал рыбку, в качестве угощения для дома, отвез в аэропорт. Рекомендую 👌
  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    С Мурманском на «ты»
    Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
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    дискутирует. Нас было трое, всем понравилась эта обзорная экскурсия. Отдельное спасибо Антону, что подстроился под наше свободное время и познакомил нас с замечательным городом Мурманском.

    Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает вОднозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает вОднозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в
  • А
    Александра
    13 мая 2024
    Мурманск - отсюда начинается Арктика
    Очень понравилась экскурсия. Были семьей с ребенком 11 лет. Остались очень довольны. Узнали очень много о городе. Отличная организация, вкусные гребешки, много интересной информации. Рекомендую Алексея от всей души.
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Кандалакшский лабиринт
    Дмитрий-великолепный рассказчик. Путешествие было очень интересным, насыщенным историями об этом крае. Я увидела природу северного края с другой стороны. Очень
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    повезло с погодой. Мы увидели красоты этого сурового края можно сказать с высоты птичьего полёта. Дух захватывало от великолепия красок. Очень рекомендую эту экскурсию!!!

  • М
    Марина
    5 мая 2024
    Знакомство с Мурманском и историей русского флота
    Огромная благодарность Ростиславу за проведенную экскурсию 27 апреля 2024. Было очень интересно и комфортно общаться. Чувствовалось желание Ростислава максимально показать самые красивые места Мурманска и окрестностей. Обязательно обратимся к нему в свой следующий приезд в Мурманск.
  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Мурманск - отсюда начинается Арктика
    Интересная экскурсия. Алексей заинтересованный экскурсовод с обширными знаниями и интересный рассказчик. Думаю вернуться и заказать с ним другую экскурсию. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    С Мурманском на «ты»
    Было очень круто 🙌 Рекомендую 👍
  • М
    Мария
    30 апреля 2024
    Кандалакшский лабиринт
    Маршрут очень живописный, природа захватывает дух, казалось, что может быть лучше, но благодаря Дмитрию это путешествие стало незабываемым! Мы не
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    только увидели завораживающие пейзажи, но и услышали, как мне кажется, вообще всю самую интересную информацию об этой местности, да и не только) Дмитрий всесторонне погружал нас в особенности этих краев, рассказывал и про историю, и про науку, про военное дело, промышленное, религиозные аспекты, также делился своими личными наблюдениями и историями Спасибо Вам за это потрясающее путешествие! Было интересно, весело и душевно 🤍

    Маршрут очень живописный, природа захватывает дух, казалось, что может быть лучше, но благодаря Дмитрию это путешествиеМаршрут очень живописный, природа захватывает дух, казалось, что может быть лучше, но благодаря Дмитрию это путешествие
  • Е
    Екатерина
    22 апреля 2024
    Мурманск глазами полярника 21 века
    Очень интересная экскурсия, после которой всё по полочкам укладывается в голове - отлично структурированный рассказ и соответствующий ему маршрут! Было интересно и взрослым, и подросткам! Александр, большое спасибо за возможность в очередной раз влюбиться в север😊
  • Ю
    Юлия
    9 апреля 2024
    Мурманск глазами полярника 21 века
    Александр подстроил маршрут под нас полностью, учел все пожелания. Прекрасно владеем материалом, было очень интересно, время пролетело незаметно!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «История и архитектура»

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  1. Кандалакшский лабиринт
  2. Мурманск - отсюда начинается Арктика
  3. Знакомство с Мурманском и историей русского флота
  4. С Мурманском на «ты»
  5. Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
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  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "История и архитектура" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 622 до 48 000. Туристы уже оставили гидам 236 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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