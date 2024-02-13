Сперва мы отправимся в пригород на активную прогулку по горе Мишуковой, с вершины которой вы рассмотрите не только Мурманск с его промышленной береговой линией, но и полтора десятка разнообразных кораблей. После треккинга мы полноценно отобедаем треской и олениной. А в конце исследуем отдалённый спальный район, который целых два года расписывали художники со всего мира.

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Описание

Что вас ожидает

Лёгкий треккинг с пикником на вершине

Отправимся на рейсовом автобусе в Мишуково (полчаса езды). По проторенной дорожке поднимемся на одну из вершин горы Мишуковой, чтобы с высоты посмотреть на город, прочувствовать его промышленный дух и портовую романтику. По пути мы поговорим об освоении Кольского полуострова, о том, когда здесь появились первые люди и как местность повлияла на их культуру. Вы услышите саамские сказки, факты о растениях на маршруте, как коренное население, саамы, их использовало.

Северный обед

Нагуляв аппетит на горе, пойдём обедать в знаменитую «Тундру». Здесь вы сможете попробовать треску, оленину и потрясающий десерт.

Красочные муралы в столице Заполярья

Вторая часть экскурсии по Мурманску будет расслабленной и неторопливой. Добравшись до отдалённого спального района, мы окунёмся в мир уличного искусства. Вы увидите 33 расписанных фасада в разных стилях и с разными сюжетами. В одних скрыты истории самих художников, другие запечатлели мир коренного населения, например, саамскую девушку в национальном костюме или легенду о Мяндаше — человеке-олене, родоначальнике саамов.

Кому подойдёт эта экскурсия

Программа рассчитана на взрослых и детей старше 12 лет. Для треккинга требуется минимальная физическая подготовка. Людям пожилого возраста или с травмами опорно-двигательной системы может быть тяжело во время подъёма, рассчитывайте свои силы.

Организационные детали