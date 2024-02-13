Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
Групповая экскурсия в Мурманске

Забраться на Мишуковую гору, чтобы насладиться видами, по-северному пообедать и оценить яркие муралы

Сперва мы отправимся в пригород на активную прогулку по горе Мишуковой, с вершины которой вы рассмотрите не только Мурманск с его промышленной береговой линией, но и полтора десятка разнообразных кораблей. После треккинга мы полноценно отобедаем треской и олениной.

А в конце исследуем отдалённый спальный район, который целых два года расписывали художники со всего мира.
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ближайшие даты:
13
фев
14
фев
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фев
16
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Лёгкий треккинг с пикником на вершине

Отправимся на рейсовом автобусе в Мишуково (полчаса езды). По проторенной дорожке поднимемся на одну из вершин горы Мишуковой, чтобы с высоты посмотреть на город, прочувствовать его промышленный дух и портовую романтику. По пути мы поговорим об освоении Кольского полуострова, о том, когда здесь появились первые люди и как местность повлияла на их культуру. Вы услышите саамские сказки, факты о растениях на маршруте, как коренное население, саамы, их использовало.

Северный обед

Нагуляв аппетит на горе, пойдём обедать в знаменитую «Тундру». Здесь вы сможете попробовать треску, оленину и потрясающий десерт.

Красочные муралы в столице Заполярья

Вторая часть экскурсии по Мурманску будет расслабленной и неторопливой. Добравшись до отдалённого спального района, мы окунёмся в мир уличного искусства. Вы увидите 33 расписанных фасада в разных стилях и с разными сюжетами. В одних скрыты истории самих художников, другие запечатлели мир коренного населения, например, саамскую девушку в национальном костюме или легенду о Мяндаше — человеке-олене, родоначальнике саамов.

Кому подойдёт эта экскурсия

Программа рассчитана на взрослых и детей старше 12 лет. Для треккинга требуется минимальная физическая подготовка. Людям пожилого возраста или с травмами опорно-двигательной системы может быть тяжело во время подъёма, рассчитывайте свои силы.

Организационные детали

  • В ходе экскурсии мы передвигаемся на общественном транспорте, до Мишуково и обратно поедем на рейсовом автобусе с фиксированным временем отправления, а в городе будем пользоваться автобусами или маршрутками
  • В стоимость входит: все проезды на маршруте, горячий чай и перекус на горе Мишуковой, обед в гриль-баре «Тундра», аренда снегоступов в зимний период
  • Обратите внимание: между прогулкой по горе Мишуковой и обедом у вас будет 1 час свободного времени, чтобы отдохнуть или погреться дома/в отеле
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в будние дни в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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