Забраться на Мишуковую гору, чтобы насладиться видами, по-северному пообедать и оценить яркие муралы
А в конце исследуем отдалённый спальный район, который целых два года расписывали художники со всего мира.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 700 ₽
Описание
Что вас ожидает
Лёгкий треккинг с пикником на вершине
Отправимся на рейсовом автобусе в Мишуково (полчаса езды). По проторенной дорожке поднимемся на одну из вершин горы Мишуковой, чтобы с высоты посмотреть на город, прочувствовать его промышленный дух и портовую романтику. По пути мы поговорим об освоении Кольского полуострова, о том, когда здесь появились первые люди и как местность повлияла на их культуру. Вы услышите саамские сказки, факты о растениях на маршруте, как коренное население, саамы, их использовало.
Северный обед
Нагуляв аппетит на горе, пойдём обедать в знаменитую «Тундру». Здесь вы сможете попробовать треску, оленину и потрясающий десерт.
Красочные муралы в столице Заполярья
Вторая часть экскурсии по Мурманску будет расслабленной и неторопливой. Добравшись до отдалённого спального района, мы окунёмся в мир уличного искусства. Вы увидите 33 расписанных фасада в разных стилях и с разными сюжетами. В одних скрыты истории самих художников, другие запечатлели мир коренного населения, например, саамскую девушку в национальном костюме или легенду о Мяндаше — человеке-олене, родоначальнике саамов.
Кому подойдёт эта экскурсия
Программа рассчитана на взрослых и детей старше 12 лет. Для треккинга требуется минимальная физическая подготовка. Людям пожилого возраста или с травмами опорно-двигательной системы может быть тяжело во время подъёма, рассчитывайте свои силы.
Организационные детали
- В ходе экскурсии мы передвигаемся на общественном транспорте, до Мишуково и обратно поедем на рейсовом автобусе с фиксированным временем отправления, а в городе будем пользоваться автобусами или маршрутками
- В стоимость входит: все проезды на маршруте, горячий чай и перекус на горе Мишуковой, обед в гриль-баре «Тундра», аренда снегоступов в зимний период
- Обратите внимание: между прогулкой по горе Мишуковой и обедом у вас будет 1 час свободного времени, чтобы отдохнуть или погреться дома/в отеле
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Привокзальной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.