читать дальше

секунды до конца на каждом занятии. Получались у меня хорошо только упражнения на меткость, плаванье и катание на лыжах. В моей семье всегда предпочитали коньки, только уже в средней школе нас отправили осваивать заснеженный стадион на лыжах. Но это так и осталось уроками физкультуры, а за стенами общеобразовательной организации я так и каталась изредка на коньках. Среди множества экскурсий в Мурманске, нашелся хайкинг на самую высокую сопку в городе на снегоступах. Я пребывала в некотором замешательстве, потому что мне казалось это невозможным для моих физических навыков, но нет! Мы были в группе с гидом только вдвоем. нас терпеливо ждали на каждом сложном участке пути (а самым сложным был подъем под крутым углом), давали чай и печенье. Мы даже встретили настоящую лису! Гид сказала, что никогда их там не встречала, так что это был приятный бонус к вечеру. Виды, конечно, восхитительные. К тому же, глаза отдохнули от светового шума. Ну а уже рядом с машиной мы увидели маленький кусочек северного сияния