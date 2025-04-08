Дома на майские: экскурсии для местных

Найдено 3 экскурсии в категории «Дома на майские: экскурсии для местных» в Мурманске, цены от 700 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Пешая
4 часа
-
35%
45 отзывов
Индивидуальная
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к загадочному лабиринту «Вавилон». Прогулка по тундре, пикник и изучение древних артефактов ждут вас
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Завтра в 09:00
2 мая в 09:00
3900 ₽6000 ₽ за человека
Мурманские муралы: легендарный 305-й микрорайон
Пешая
3.5 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманские муралы: легендарный 305-й микрорайон
Посетите 305-й микрорайон Мурманска и погрузитесь в мир уличного искусства. Откройте для себя новые муралы и их создателей
Начало: На центральной площади Пять Углов
Расписание: ежедневно в 16:00
3 мая в 16:00
5 мая в 16:00
700 ₽ за человека
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Пешая
3 часа
-
35%
31 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний хайкинг на гору Горелая
Откройте для себя уникальные виды Мурманска и Кольского залива, наслаждаясь прогулкой на свежем воздухе. Подходит для всех возрастов
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:30, 16:00 и 18:00
Завтра в 15:00
2 мая в 15:00
3770 ₽5800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 апреля 2025
    Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
    Замечательная экскурсия! Было очень интересно и красиво вокруг) именно с этой экскурсии началось знакомство с Мурманском и не зря! Спасибо нашему замечательному гиду за теплый чай, снежные ягоды и интересные рассказы 🙏
    Замечательная экскурсия! Было очень интересно и красиво вокруг) именно с этой экскурсии началось знакомство с МурманскомЗамечательная экскурсия! Было очень интересно и красиво вокруг) именно с этой экскурсии началось знакомство с Мурманском
  • Ю
    Юлия
    1 апреля 2025
    Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
    Я далеко не спортсменка. Всегда крайне заурядно бегала, прыжки не давались мне совсем, а каждый урок с ОФП я считала
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    секунды до конца на каждом занятии. Получались у меня хорошо только упражнения на меткость, плаванье и катание на лыжах. В моей семье всегда предпочитали коньки, только уже в средней школе нас отправили осваивать заснеженный стадион на лыжах. Но это так и осталось уроками физкультуры, а за стенами общеобразовательной организации я так и каталась изредка на коньках. Среди множества экскурсий в Мурманске, нашелся хайкинг на самую высокую сопку в городе на снегоступах. Я пребывала в некотором замешательстве, потому что мне казалось это невозможным для моих физических навыков, но нет! Мы были в группе с гидом только вдвоем. нас терпеливо ждали на каждом сложном участке пути (а самым сложным был подъем под крутым углом), давали чай и печенье. Мы даже встретили настоящую лису! Гид сказала, что никогда их там не встречала, так что это был приятный бонус к вечеру. Виды, конечно, восхитительные. К тому же, глаза отдохнули от светового шума. Ну а уже рядом с машиной мы увидели маленький кусочек северного сияния

    Я далеко не спортсменка. Всегда крайне заурядно бегала, прыжки не давались мне совсем, а каждый урокЯ далеко не спортсменка. Всегда крайне заурядно бегала, прыжки не давались мне совсем, а каждый урокЯ далеко не спортсменка. Всегда крайне заурядно бегала, прыжки не давались мне совсем, а каждый урокЯ далеко не спортсменка. Всегда крайне заурядно бегала, прыжки не давались мне совсем, а каждый урок
  • Н
    Наталия
    21 марта 2025
    Мурманские муралы: легендарный 305-й микрорайон
    Я попала на экскурсию к гиду Елизавете. Даже не ожидала, что муралы - это так интересно! Прекрасная подача материала, много интересных деталей, эстетическое удовольствие и приятная неспешная прогулка. Очень всем рекомендую экскурсию, яркие впечатления - гарантированы!!!
  • П
    Полина
    16 марта 2025
    Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
    Поехали на экскурсию сразу после заселения в отель и правильно сделали! Первый раз в Мурманске - идеальное первое знакомство с
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    регионом с высоты, масштаб города и ландшафт впечатляют. Мы выбрали сложный маршрут и почувствовали себя первооткрывателями Севера, шагая в снегоступах по нетронутому снегу (тоже наш первый опыт). Было несколько остановок на маршруте с отличными кадрами. Анатолий - отличный гид, с юмором и позитивной энергетикой!

    Поехали на экскурсию сразу после заселения в отель и правильно сделали! Первый раз в Мурманске -Поехали на экскурсию сразу после заселения в отель и правильно сделали! Первый раз в Мурманске -Поехали на экскурсию сразу после заселения в отель и правильно сделали! Первый раз в Мурманске -
  • Е
    Елена
    19 февраля 2025
    Мурманские муралы: легендарный 305-й микрорайон
    Интересная экскурсия, находится на противоположенном крае города от нашей гостиницы, интересно было послушать про самый длинный дом, посмотреть на муралы, расположенные там. Особенно приятно было увидеть работу земляка ☺️
    Интересная экскурсия, находится на противоположенном крае города от нашей гостиницы, интересно было послушать про самый длинныйИнтересная экскурсия, находится на противоположенном крае города от нашей гостиницы, интересно было послушать про самый длинныйИнтересная экскурсия, находится на противоположенном крае города от нашей гостиницы, интересно было послушать про самый длинный
  • И
    Исмагилов
    5 декабря 2024
    Мурманские муралы: легендарный 305-й микрорайон
    Программа очень интересная. Мария рассказывала очень увлекательно о всех художниках, об их творчестве. С этими художниками она знакома лично. Мы
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    получили от неё много информации о муралах и не только. С Марией было очень приятно общаться. Будем с удовольствием рекомендовать эту экскурсию.

    Программа очень интересная. Мария рассказывала очень увлекательно о всех художниках, об их творчестве. С этими художникамиПрограмма очень интересная. Мария рассказывала очень увлекательно о всех художниках, об их творчестве. С этими художникамиПрограмма очень интересная. Мария рассказывала очень увлекательно о всех художниках, об их творчестве. С этими художникамиПрограмма очень интересная. Мария рассказывала очень увлекательно о всех художниках, об их творчестве. С этими художниками
  • А
    Анастасия
    6 ноября 2024
    Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
    Брали прогулку в свободный день в Мурманске и остались очень довольны! Интересный маршрут, красивая природа - даже удивительно, что место
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    так недалеко от Мурманска) Большое спасибо гиду Геннадию за интересный рассказ и внимательное отношение. 100% рекомендую, сходила бы еще раз и на другие экскурсии, если когда-нибудь еще вернусь в Мурманск 🩵

    Брали прогулку в свободный день в Мурманске и остались очень довольны! Интересный маршрут, красивая природа -Брали прогулку в свободный день в Мурманске и остались очень довольны! Интересный маршрут, красивая природа -Брали прогулку в свободный день в Мурманске и остались очень довольны! Интересный маршрут, красивая природа -
  • Я
    Яна
    1 ноября 2024
    Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
    У нас был гид Анатолий. Отличный проводник. Дорога к лабиринту была увлекательной, так как Анатолий нам всё время рассказывал о
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    местности, о культуре и истории Кольского полуострова. Он ответил на все наши вопросы. На маршруте он успевал не только всё рассказывать и показывать, но и делать качественное фото. Анатолий угостил нас вкусным чаем из трав во время перевала. Отличная прогулка. Рекомендую!

    У нас был гид Анатолий. Отличный проводник. Дорога к лабиринту была увлекательной, так как Анатолий намУ нас был гид Анатолий. Отличный проводник. Дорога к лабиринту была увлекательной, так как Анатолий намУ нас был гид Анатолий. Отличный проводник. Дорога к лабиринту была увлекательной, так как Анатолий намУ нас был гид Анатолий. Отличный проводник. Дорога к лабиринту была увлекательной, так как Анатолий намУ нас был гид Анатолий. Отличный проводник. Дорога к лабиринту была увлекательной, так как Анатолий нам
  • Г
    Галина
    28 октября 2024
    Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
    Эта прогулка стала отличным завершением нашего пребывания в Мурманске. Мы поднимались к лабиринту в тумане, среди красивой осенней природы, кушая разные ягоды, растущие возле дороги. В тот же вечер нам подарили видео об этом маленьком путешествии с нашим участием))
    Эта прогулка стала отличным завершением нашего пребывания в Мурманске. Мы поднимались к лабиринту в тумане, средиЭта прогулка стала отличным завершением нашего пребывания в Мурманске. Мы поднимались к лабиринту в тумане, средиЭта прогулка стала отличным завершением нашего пребывания в Мурманске. Мы поднимались к лабиринту в тумане, среди

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Дома на майские: экскурсии для местных»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
  2. Мурманские муралы: легендарный 305-й микрорайон
  3. Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
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  6. Памятник Ждущей
  7. Набережная
  8. Морской вокзал
  9. Площадь пяти углов
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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в апреле 2025
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