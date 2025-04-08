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35%
Индивидуальная
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к загадочному лабиринту «Вавилон». Прогулка по тундре, пикник и изучение древних артефактов ждут вас
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Завтра в 09:00
2 мая в 09:00
3900 ₽
6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманские муралы: легендарный 305-й микрорайон
Посетите 305-й микрорайон Мурманска и погрузитесь в мир уличного искусства. Откройте для себя новые муралы и их создателей
Начало: На центральной площади Пять Углов
Расписание: ежедневно в 16:00
3 мая в 16:00
5 мая в 16:00
700 ₽ за человека
-
35%
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний хайкинг на гору Горелая
Откройте для себя уникальные виды Мурманска и Кольского залива, наслаждаясь прогулкой на свежем воздухе. Подходит для всех возрастов
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:30, 16:00 и 18:00
Завтра в 15:00
2 мая в 15:00
3770 ₽
5800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 апреля 2025Замечательная экскурсия! Было очень интересно и красиво вокруг) именно с этой экскурсии началось знакомство с Мурманском и не зря! Спасибо нашему замечательному гиду за теплый чай, снежные ягоды и интересные рассказы 🙏
- ЮЮлия1 апреля 2025Я далеко не спортсменка. Всегда крайне заурядно бегала, прыжки не давались мне совсем, а каждый урок с ОФП я считала
- ННаталия21 марта 2025Я попала на экскурсию к гиду Елизавете. Даже не ожидала, что муралы - это так интересно! Прекрасная подача материала, много интересных деталей, эстетическое удовольствие и приятная неспешная прогулка. Очень всем рекомендую экскурсию, яркие впечатления - гарантированы!!!
- ППолина16 марта 2025Поехали на экскурсию сразу после заселения в отель и правильно сделали! Первый раз в Мурманске - идеальное первое знакомство с
- ЕЕлена19 февраля 2025Интересная экскурсия, находится на противоположенном крае города от нашей гостиницы, интересно было послушать про самый длинный дом, посмотреть на муралы, расположенные там. Особенно приятно было увидеть работу земляка ☺️
- ИИсмагилов5 декабря 2024Программа очень интересная. Мария рассказывала очень увлекательно о всех художниках, об их творчестве. С этими художниками она знакома лично. Мы
- ААнастасия6 ноября 2024Брали прогулку в свободный день в Мурманске и остались очень довольны! Интересный маршрут, красивая природа - даже удивительно, что место
- ЯЯна1 ноября 2024У нас был гид Анатолий. Отличный проводник. Дорога к лабиринту была увлекательной, так как Анатолий нам всё время рассказывал о
- ГГалина28 октября 2024Эта прогулка стала отличным завершением нашего пребывания в Мурманске. Мы поднимались к лабиринту в тумане, среди красивой осенней природы, кушая разные ягоды, растущие возле дороги. В тот же вечер нам подарили видео об этом маленьком путешествии с нашим участием))
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Дома на майские: экскурсии для местных»
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