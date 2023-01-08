ежедневно в 16:00

В Мурманске много панельной застройки, а еще здесь больше месяца нет солнца зимой. Поэтому так важно разбавлять серость яркими красками: их нам подарил международный фестиваль урбан-арта! Уже 2 года художники со всего мира преображают отдаленный от центра район. Вас ждут 33 мурала, посвященные локальным темам и северу, а также истории о художниках и влиянии искусства на жизни людей.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Красочные муралы в столице Заполярья

Сперва мы заглянем в кафе за вкусным кофе с булочкой, а после окунемся с головой в мир уличного искусства. Для этого отправимся в спальный Ленинский район на поиски домов с шедеврами на стенах. Вы увидите 33 мурала в разных стилях и с разными сюжетами. В одних скрыты истории самих художников, другие запечатлели мир коренного населения, например, саамскую девушку в национальном костюме или легенду о Мяндаше — человеке-олене, родоначальнике саамов.

Беседы о прошлом и настоящем

Гид расскажет о том, как художники приходят к созданию таких сложных и больших изображений, о техниках нанесения, о смыслах, вложенных творцами. Не обойдем стороной и историю искусства: вспомним первые рисунки на стенах, знаменитых мастеров прошлого, монументальное искусство 20 века разных стран и СССР. А также обсудим то, как фестиваль повлиял на качество жизни, реновацию и благоустройство района.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде

До места старта мы доедем на общественном транспорте за 15-20 минут

Программа подходит для взрослых и детей с 16 лет

Дополнительные расходы