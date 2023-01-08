ежедневно в 16:00

Мурманские муралы

Открыть для себя уличное искусство Заполярья

В Мурманске много панельной застройки, а еще здесь больше месяца нет солнца зимой.

Поэтому так важно разбавлять серость яркими красками: их нам подарил международный фестиваль урбан-арта! Уже 2 года художники со всего мира преображают отдаленный от центра район.

Вас ждут 33 мурала, посвященные локальным темам и северу, а также истории о художниках и влиянии искусства на жизни людей.
Мурманские муралы
Мурманские муралы
Мурманские муралы
Мурманские муралы
Мурманские муралы
Мурманские муралы
Мурманские муралы
Мурманские муралы
Мурманские муралы
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Красочные муралы в столице Заполярья

Сперва мы заглянем в кафе за вкусным кофе с булочкой, а после окунемся с головой в мир уличного искусства. Для этого отправимся в спальный Ленинский район на поиски домов с шедеврами на стенах. Вы увидите 33 мурала в разных стилях и с разными сюжетами. В одних скрыты истории самих художников, другие запечатлели мир коренного населения, например, саамскую девушку в национальном костюме или легенду о Мяндаше — человеке-олене, родоначальнике саамов.

Беседы о прошлом и настоящем

Гид расскажет о том, как художники приходят к созданию таких сложных и больших изображений, о техниках нанесения, о смыслах, вложенных творцами. Не обойдем стороной и историю искусства: вспомним первые рисунки на стенах, знаменитых мастеров прошлого, монументальное искусство 20 века разных стран и СССР. А также обсудим то, как фестиваль повлиял на качество жизни, реновацию и благоустройство района.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде
  • До места старта мы доедем на общественном транспорте за 15-20 минут
  • Программа подходит для взрослых и детей с 16 лет

Дополнительные расходы

  • От места встречи до места начала экскурсии мы будем добираться на общественном транспорте, проезд в одну сторону стоит 35 руб. и не входит в стоимость
  • При желании мы зайдем в кафе за чаем или кофе в начале маршрута

ежедневно в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у кинотеатра Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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