ежедневно в 16:00

В Мурманске много панельной застройки, а еще здесь больше месяца нет солнца зимой.
Поэтому так важно разбавлять серость яркими красками: их нам подарил международный фестиваль урбан-арта! Уже 2 года художники со всего мира преображают отдаленный от центра район.
Вас ждут 30 муралов, посвященные локальным темам и северу, а также истории о художниках и влиянии искусства на жизни людей.
Поэтому так важно разбавлять серость яркими красками: их нам подарил международный фестиваль урбан-арта! Уже 2 года художники со всего мира преображают отдаленный от центра район.
Вас ждут 30 муралов, посвященные локальным темам и северу, а также истории о художниках и влиянии искусства на жизни людей.
Описание экскурсии
Красочные муралы в столице Заполярья
Сперва мы заглянем в кафе за вкусным кофе с булочкой, а после окунемся с головой в мир уличного искусства. Для этого отправимся в спальный Ленинский район на поиски домов с шедеврами на стенах. Вы увидите 30 муралов в разных стилях и с разными сюжетами. В одних скрыты истории самих художников, другие запечатлели мир коренного населения, например, саамскую девушку в национальном костюме или легенду о Мяндаше — человеке-олене, родоначальнике саамов.
Беседы о фестивале
Гид расскажет о том, как зародился фестиваль и о предыдущих попытках художников договориться с администрацией. Не обойдём стороной и техническую часть, как такие изображения наносились на фасады, с кем согласовывались. А также обсудим биографии художников и посмотрим на другие работы.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде
- До места старта мы доедем на общественном транспорте за 15-20 минут
- Программа подходит для взрослых и детей с 16 лет
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- От места встречи до места начала экскурсии мы будем добираться на общественном транспорте, проезд в одну сторону стоит 40 ₽ и не входит в стоимость. Оплатить проезд можно наличными или по карте
- При желании мы зайдем в кафе за чаем или кофе в начале маршрута
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1991 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда аттестованных гидов, которые живут в Мурманской области. Мы специализируемся на активных автобусных и пешеходных экскурсиях, делаем туризм доступным. Наш подход — относиться к гостям
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 295 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень необычная экскурсия. Думаю, немногие жители Мурманска знают историю создания этих Муралов. Гид Мария рассказала историю фестиваля, поделилась интересными фактами про авторов муралов и их комментариями к работам. Рассказ получился
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Очень интересная экскурсия, рада что мне удалось на нее попасть. Мария рассказала и показала удивительные детали и интересные факты о рисунках. Мне самой даже захотелось нарисовать пару эскизов для домов. Замечательный проект, отличная экскурсия, великолепный вечер!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Организация мероприятия отличная. Перед бронированием предупредили о непогоде, посоветовали взять с собой дождевик, и это было очень предусмотрительно. В день экскурсии прилетела в сам Мурманск и погода меня очень расстроила,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень понравилось. Спасибо Марии. Совершенно не стандартный маршрут по спальному нетуристическому району города, но очень живописный и позволяющий понять город изнутри. Мария - прекрасный рассказчик и собеседник. Ну и муралы
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень необычная, интересная экскурсия, которая познакомила нас с городом и её жителями. Огромное спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Очень интересная экскурсия по не туристическому Мурманску. Экскурсовод Мария просто топ!)
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии на «Мурманские муралы»
Индивидуальная
Из Мурманска - к водопадам
Отправиться из Мурманска к рекам Ура и Большая Лавна и погулять возле каскадов
Начало: Мы организованно забираем вас в согласованном мест...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мурманск - главный город Заполярья
Погрузитесь в историю Мурманска, осмотрите величественные памятники и узнайте о подвиге мурманчан в годы войны
Завтра в 09:00
19 авг в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Муральная одиссея Мурманска
Увлекательное путешествие по уличным галереям Мурманска. Узнайте о муралах, которые делают город ярче и живее. Откройте тайны символов и техник
Начало: От удобного вам адреса
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Мурманск - история одного города
Увидеть ключевые достопримечательности столицы Заполярья в комфортном формате
Начало: Ул. Коминтерна, д. 1 (заправка Роснефть)
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
19 авг в 10:00
4000 ₽ за человека
1400 ₽ за человека