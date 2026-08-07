ежедневно в 16:00

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Мурманские муралы

Открыть для себя уличное искусство Заполярья в мини-группе
В Мурманске много панельной застройки, а еще здесь больше месяца нет солнца зимой.

Поэтому так важно разбавлять серость яркими красками: их нам подарил международный фестиваль урбан-арта! Уже 2 года художники со всего мира преображают отдаленный от центра район.

Вас ждут 30 муралов, посвященные локальным темам и северу, а также истории о художниках и влиянии искусства на жизни людей.
5
295 отзывов
Мурманские муралы
Мурманские муралы
Мурманские муралы

Описание экскурсии

Красочные муралы в столице Заполярья

Сперва мы заглянем в кафе за вкусным кофе с булочкой, а после окунемся с головой в мир уличного искусства. Для этого отправимся в спальный Ленинский район на поиски домов с шедеврами на стенах. Вы увидите 30 муралов в разных стилях и с разными сюжетами. В одних скрыты истории самих художников, другие запечатлели мир коренного населения, например, саамскую девушку в национальном костюме или легенду о Мяндаше — человеке-олене, родоначальнике саамов.

Беседы о фестивале

Гид расскажет о том, как зародился фестиваль и о предыдущих попытках художников договориться с администрацией. Не обойдём стороной и техническую часть, как такие изображения наносились на фасады, с кем согласовывались. А также обсудим биографии художников и посмотрим на другие работы.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде
  • До места старта мы доедем на общественном транспорте за 15-20 минут
  • Программа подходит для взрослых и детей с 16 лет
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • От места встречи до места начала экскурсии мы будем добираться на общественном транспорте, проезд в одну сторону стоит 40 ₽ и не входит в стоимость. Оплатить проезд можно наличными или по карте
  • При желании мы зайдем в кафе за чаем или кофе в начале маршрута

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кинотеатра Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1991 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда аттестованных гидов, которые живут в Мурманской области. Мы специализируемся на активных автобусных и пешеходных экскурсиях, делаем туризм доступным. Наш подход — относиться к гостям
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как к любимым друзьям, проводить неспешные и интересные экскурсии. Стремимся показать уникальные места, расширить мировоззрение и создать положительные впечатления на всю жизнь. Верим, что путешествия позволяют каждому гостю быстро расти и развиваться.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 295 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
290
4
4
3
2
1
1
Людмила
Очень необычная экскурсия. Думаю, немногие жители Мурманска знают историю создания этих Муралов. Гид Мария рассказала историю фестиваля, поделилась интересными фактами про авторов муралов и их комментариями к работам. Рассказ получился
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практически от первого лица, так как Мария лично знакома с многими художниками. Училели 31 работу. На любой вопрос был дан подробный ответ! Очень рекомендую эту экскурсию! Экскурсия с дорогой -3,5 часа.

Очень необычная экскурсия. Думаю, немногие жители Мурманска знают историю создания этих Муралов. Гид Мария рассказала историю
Очень необычная экскурсия. Думаю, немногие жители Мурманска знают историю создания этих Муралов. Гид Мария рассказала историю
Очень необычная экскурсия. Думаю, немногие жители Мурманска знают историю создания этих Муралов. Гид Мария рассказала историю
Очень необычная экскурсия. Думаю, немногие жители Мурманска знают историю создания этих Муралов. Гид Мария рассказала историю
Очень необычная экскурсия. Думаю, немногие жители Мурманска знают историю создания этих Муралов. Гид Мария рассказала историю
Очень необычная экскурсия. Думаю, немногие жители Мурманска знают историю создания этих Муралов. Гид Мария рассказала историю
Очень необычная экскурсия. Думаю, немногие жители Мурманска знают историю создания этих Муралов. Гид Мария рассказала историю
Очень необычная экскурсия. Думаю, немногие жители Мурманска знают историю создания этих Муралов. Гид Мария рассказала историю+2
Очень необычная экскурсия. Думаю, немногие жители Мурманска знают историю создания этих Муралов. Гид Мария рассказала историю
Очень необычная экскурсия. Думаю, немногие жители Мурманска знают историю создания этих Муралов. Гид Мария рассказала историю
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Любовь
Очень интересная экскурсия, рада что мне удалось на нее попасть. Мария рассказала и показала удивительные детали и интересные факты о рисунках. Мне самой даже захотелось нарисовать пару эскизов для домов. Замечательный проект, отличная экскурсия, великолепный вечер!
Очень интересная экскурсия, рада что мне удалось на нее попасть. Мария рассказала и показала удивительные детали
Очень интересная экскурсия, рада что мне удалось на нее попасть. Мария рассказала и показала удивительные детали
Очень интересная экскурсия, рада что мне удалось на нее попасть. Мария рассказала и показала удивительные детали
Очень интересная экскурсия, рада что мне удалось на нее попасть. Мария рассказала и показала удивительные детали
Очень интересная экскурсия, рада что мне удалось на нее попасть. Мария рассказала и показала удивительные детали
Очень интересная экскурсия, рада что мне удалось на нее попасть. Мария рассказала и показала удивительные детали
Очень интересная экскурсия, рада что мне удалось на нее попасть. Мария рассказала и показала удивительные детали
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Е
Организация мероприятия отличная. Перед бронированием предупредили о непогоде, посоветовали взять с собой дождевик, и это было очень предусмотрительно. В день экскурсии прилетела в сам Мурманск и погода меня очень расстроила,
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был очень сильный ливень и ветер. Со мной еще раз связались для уточнения не передумали ли идти. Когда мы встретились и доехали до точки начала маршрута, я настолько погрузилась в эти красоты, что совсем забыла о дожде и том ветре. Настолько интересная подача материала, чувствуется профессионализм Марии. Я для себя открыла что то новое,"непарадный" город Мурманск, с глубоким смыслом заложенным в уличные картины. То что я была в полном восторге, это ничего не сказать. Спасибо еще раз вам за этот чудесный день.

Организация мероприятия отличная. Перед бронированием предупредили о непогоде, посоветовали взять с собой дождевик, и это было
Организация мероприятия отличная. Перед бронированием предупредили о непогоде, посоветовали взять с собой дождевик, и это было
Организация мероприятия отличная. Перед бронированием предупредили о непогоде, посоветовали взять с собой дождевик, и это было
Организация мероприятия отличная. Перед бронированием предупредили о непогоде, посоветовали взять с собой дождевик, и это было
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Е
Очень понравилось. Спасибо Марии. Совершенно не стандартный маршрут по спальному нетуристическому району города, но очень живописный и позволяющий понять город изнутри. Мария - прекрасный рассказчик и собеседник. Ну и муралы
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- действительно, своего рода изюминка города. А с рассказами Марии смотришь на них не как на просто рисунки на стенах, а как на сюжеты с историей и личностью художников. Если ищите необычный способ провести время и посмотреть город, то вам точно стоит присоединиться к этой экскурсии.

Очень понравилось. Спасибо Марии. Совершенно не стандартный маршрут по спальному нетуристическому району города, но очень живописный
Очень понравилось. Спасибо Марии. Совершенно не стандартный маршрут по спальному нетуристическому району города, но очень живописный
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А
Очень необычная, интересная экскурсия, которая познакомила нас с городом и её жителями. Огромное спасибо!!!
Очень необычная, интересная экскурсия, которая познакомила нас с городом и её жителями. Огромное спасибо!!!
Очень необычная, интересная экскурсия, которая познакомила нас с городом и её жителями. Огромное спасибо!!!
Очень необычная, интересная экскурсия, которая познакомила нас с городом и её жителями. Огромное спасибо!!!
Очень необычная, интересная экскурсия, которая познакомила нас с городом и её жителями. Огромное спасибо!!!
Очень необычная, интересная экскурсия, которая познакомила нас с городом и её жителями. Огромное спасибо!!!
Очень необычная, интересная экскурсия, которая познакомила нас с городом и её жителями. Огромное спасибо!!!
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Власова
Очень интересная экскурсия по не туристическому Мурманску. Экскурсовод Мария просто топ!)
Очень интересная экскурсия по не туристическому Мурманску. Экскурсовод Мария просто топ!)
Очень интересная экскурсия по не туристическому Мурманску. Экскурсовод Мария просто топ!)
Очень интересная экскурсия по не туристическому Мурманску. Экскурсовод Мария просто топ!)
Очень интересная экскурсия по не туристическому Мурманску. Экскурсовод Мария просто топ!)
Очень интересная экскурсия по не туристическому Мурманску. Экскурсовод Мария просто топ!)
Очень интересная экскурсия по не туристическому Мурманску. Экскурсовод Мария просто топ!)
Очень интересная экскурсия по не туристическому Мурманску. Экскурсовод Мария просто топ!)
Очень интересная экскурсия по не туристическому Мурманску. Экскурсовод Мария просто топ!)+1
Очень интересная экскурсия по не туристическому Мурманску. Экскурсовод Мария просто топ!)
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