Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Красочные муралы в столице Заполярья
Сперва мы заглянем в кафе за вкусным кофе с булочкой, а после окунемся с головой в мир уличного искусства. Для этого отправимся в спальный Ленинский район на поиски домов с шедеврами на стенах. Вы увидите 33 мурала в разных стилях и с разными сюжетами. В одних скрыты истории самих художников, другие запечатлели мир коренного населения, например, саамскую девушку в национальном костюме или легенду о Мяндаше — человеке-олене, родоначальнике саамов.
Беседы о прошлом и настоящем
Гид расскажет о том, как художники приходят к созданию таких сложных и больших изображений, о техниках нанесения, о смыслах, вложенных творцами. Не обойдем стороной и историю искусства: вспомним первые рисунки на стенах, знаменитых мастеров прошлого, монументальное искусство 20 века разных стран и СССР. А также обсудим то, как фестиваль повлиял на качество жизни, реновацию и благоустройство района.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде
До места старта мы доедем на общественном транспорте за 15-20 минут
Программа подходит для взрослых и детей с 16 лет
Дополнительные расходы
От места встречи до места начала экскурсии мы будем добираться на общественном транспорте, проезд в одну сторону стоит 35 руб. и не входит в стоимость
При желании мы зайдем в кафе за чаем или кофе в начале маршрута
ежедневно в 16:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у кинотеатра Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Мурманске
Провели 267 экскурсий для 244 туристов
Северянка в третьем поколении, большую часть жизни прожила за полярным кругом. И считаю, что мне очень повезло, ведь я родилась в крайне живописном крае. Каждый мой день наполнен невероятной красотой, которую я хочу разделить с гостями. Десять лет активно изучаю Кольский полуостров, находила не одну тысячу километров, собрала огромный сундук знаний о местной флоре и фауне. Мастерски управляюсь с фототехникой и делаю отличные портреты на фоне суровой северной природы.