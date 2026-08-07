ежедневно в 16:00

В Мурманске много панельной застройки, а еще здесь больше месяца нет солнца зимой. Поэтому так важно разбавлять серость яркими красками: их нам подарил международный фестиваль урбан-арта! Уже 2 года художники со всего мира преображают отдаленный от центра район. Вас ждут 30 муралов, посвященные локальным темам и северу, а также истории о художниках и влиянии искусства на жизни людей.

Описание экскурсии

Красочные муралы в столице Заполярья

Сперва мы заглянем в кафе за вкусным кофе с булочкой, а после окунемся с головой в мир уличного искусства. Для этого отправимся в спальный Ленинский район на поиски домов с шедеврами на стенах. Вы увидите 30 муралов в разных стилях и с разными сюжетами. В одних скрыты истории самих художников, другие запечатлели мир коренного населения, например, саамскую девушку в национальном костюме или легенду о Мяндаше — человеке-олене, родоначальнике саамов.

Беседы о фестивале

Гид расскажет о том, как зародился фестиваль и о предыдущих попытках художников договориться с администрацией. Не обойдём стороной и техническую часть, как такие изображения наносились на фасады, с кем согласовывались. А также обсудим биографии художников и посмотрим на другие работы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде

До места старта мы доедем на общественном транспорте за 15-20 минут

Программа подходит для взрослых и детей с 16 лет

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы