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северным сиянием и китами в море. Именно такая комплексная экскурсия мне показалась наилучшим вариантом, потому что она построена на интересных контрастах: сначала мы поднялись на сопку, где узнали о природе на Кольском полуострове, далее был час на то, чтобы переодеться/сходить в душ/отдохнуть, после чего пообедали в знаменитой Тундре, прекрасном образце арктической кухни и, наконец, ближе к вечеру отправились в обычный спальный район, посреди которого возвышаются огромные муралы, как будто совершенно случайно попавшие сюда. Как будто им место где-то в галерее современного искусства, но это очень оригинальная и правильная идея авторов - разместить эти муралы именно здесь, в спальном районе, которая добавляет новый слой их произведениям. Благодаря именно таким контрастам, экскурсия получилась очень познавательная и мы узнали о коренных жителях, о современных жителях города, о природе и местах окружающих город больше, чем на обычной обзорной экскурсии. Мария очень лёгкий в общении и приятный гид. Она ненавязчиво, но очень интересно доносит информацию, а также заботится о своих туристах: мы, как люди весьма далёкие от спорта немного побаивались подъёма на сопку на снегоступах, но тяжёлых мест оказалось всего 2-3, они не протяженные и вкупе с периодическими остановками на поболтать (а иногда и попить очень вкусный чай с бутербродами) прошли почти незамеченными. С нами были более спортивные ребята, они, похоже, вообще не заметили подъем. Но в любом случае, подъем того стоит, виды с сопки открываются бесподобные. Теперь хочется приехать ещё и летом, чтобы повторить эту экскурсию, посмотреть как на зелёную сопку, так и на новые муралы.