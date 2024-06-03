1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
910₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
Забраться на Мишуковую гору, чтобы насладиться видами, по-северному пообедать и оценить яркие муралы
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Муральная одиссея Мурманска
Погрузиться в мир креативного уличного искусства в трёх районах города
Начало: От удобного вам адреса
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений3 июня 2024Мария великолепный гид. Мурманск открылся буквально с другой стороны. Вкусный обед и интересная история муралов города. Буду рекомендовать друзьям)
- ААлексей31 мая 2024Доброго дня. Был на майские праздники. Очень рекомендую
- ННадежда30 мая 2024Очень интересная экскурсия, город открывается с другой стороны. Мария очень подробно рассказывает про сами муралы и историю почему они нарисованы на определённых домах. Яркие и красочные картины. Время провели с удовольствием, несмотря на не очень хорошую погоду
- ТТатьяна29 мая 2024Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное решение. Мария рассказала и
- ССергей26 февраля 2024Одна из самых запоминающихся экскурсий за почти неделю в Мурманске и области и это на фоне очень серьезной конкуренции с
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Необычные дома»
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