Необычные дома в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Мурманске, цены от 910 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мурманские муралы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
135 отзывов
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
910 за человека
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
🚶 Пешая
❄️ На снегоступах
Мини-группа
11 часов
2 отзыва
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
Забраться на Мишуковую гору, чтобы насладиться видами, по-северному пообедать и оценить яркие муралы
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 700 за человека
Муральная одиссея Мурманска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Муральная одиссея Мурманска
Погрузиться в мир креативного уличного искусства в трёх районах города
Начало: От удобного вам адреса
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
    Мария великолепный гид. Мурманск открылся буквально с другой стороны. Вкусный обед и интересная история муралов города. Буду рекомендовать друзьям)
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Мурманские муралы
    Доброго дня. Был на майские праздники. Очень рекомендую
  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Мурманские муралы
    Очень интересная экскурсия, город открывается с другой стороны. Мария очень подробно рассказывает про сами муралы и историю почему они нарисованы на определённых домах. Яркие и красочные картины. Время провели с удовольствием, несмотря на не очень хорошую погоду
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Мурманские муралы
    Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное решение. Мария рассказала и
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    о фестивале муралов, который происходит в Мурманске с 2021 года, и об истории Мурманска, о районах города, о художниках, о людях этого северного края, о традициях народов, проживающих в Заполярье. И, конечно, об интересных особенностях этого необычного современного искусства. Мария - прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Несомненно порекомендую эту экскурсию своим друзьям.

    Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное
  • С
    Сергей
    26 февраля 2024
    Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
    Одна из самых запоминающихся экскурсий за почти неделю в Мурманске и области и это на фоне очень серьезной конкуренции с
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    северным сиянием и китами в море. Именно такая комплексная экскурсия мне показалась наилучшим вариантом, потому что она построена на интересных контрастах: сначала мы поднялись на сопку, где узнали о природе на Кольском полуострове, далее был час на то, чтобы переодеться/сходить в душ/отдохнуть, после чего пообедали в знаменитой Тундре, прекрасном образце арктической кухни и, наконец, ближе к вечеру отправились в обычный спальный район, посреди которого возвышаются огромные муралы, как будто совершенно случайно попавшие сюда. Как будто им место где-то в галерее современного искусства, но это очень оригинальная и правильная идея авторов - разместить эти муралы именно здесь, в спальном районе, которая добавляет новый слой их произведениям. Благодаря именно таким контрастам, экскурсия получилась очень познавательная и мы узнали о коренных жителях, о современных жителях города, о природе и местах окружающих город больше, чем на обычной обзорной экскурсии. Мария очень лёгкий в общении и приятный гид. Она ненавязчиво, но очень интересно доносит информацию, а также заботится о своих туристах: мы, как люди весьма далёкие от спорта немного побаивались подъёма на сопку на снегоступах, но тяжёлых мест оказалось всего 2-3, они не протяженные и вкупе с периодическими остановками на поболтать (а иногда и попить очень вкусный чай с бутербродами) прошли почти незамеченными. С нами были более спортивные ребята, они, похоже, вообще не заметили подъем. Но в любом случае, подъем того стоит, виды с сопки открываются бесподобные. Теперь хочется приехать ещё и летом, чтобы повторить эту экскурсию, посмотреть как на зелёную сопку, так и на новые муралы.

    Одна из самых запоминающихся экскурсий за почти неделю в Мурманске и области и это на фонеОдна из самых запоминающихся экскурсий за почти неделю в Мурманске и области и это на фонеОдна из самых запоминающихся экскурсий за почти неделю в Мурманске и области и это на фонеОдна из самых запоминающихся экскурсий за почти неделю в Мурманске и области и это на фонеОдна из самых запоминающихся экскурсий за почти неделю в Мурманске и области и это на фонеОдна из самых запоминающихся экскурсий за почти неделю в Мурманске и области и это на фонеОдна из самых запоминающихся экскурсий за почти неделю в Мурманске и области и это на фонеОдна из самых запоминающихся экскурсий за почти неделю в Мурманске и области и это на фоне

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Необычные дома»

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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 910 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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