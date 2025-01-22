Мои заказы

На снегоступах - над Кольским фьордом

Активная и познавательная прогулка на вершину сопки - с красивыми видами, рассказами и чаепитием
Предлагаем вам активно провести половину дня и взойти на снегоступах на сопку, откуда открываются шикарные виды на Кольский фьорд, суда на рейде, современные и советские ледоколы, работающие в Арктике.

Скрип свежего снега, аромат морозного морского воздуха, увлекательные истории и горячий чай в приятной компании гида-мурманчанина — всё это будет в программе!
5
1 отзыв
На снегоступах - над Кольским фьордом© Александр
На снегоступах - над Кольским фьордом© Александр
На снегоступах - над Кольским фьордом© Александр

Описание экскурсии

За 40 минут мы доберёмся от центральной площади Мурманска до другой стороны Кольского залива. Вы прослушаете инструктаж, наденете снегоступы и по тропинке или пухлому свежему снегу отправитесь на вершину сопки.

Вас ждёт несложный подъем, чередующийся с видовыми площадками. Пока вы будете отдыхать и фотографироваться гид угостит вас чаем и расскажет о происхождении фьордов, логистике перевозок грузов, достижениях ледоколов, значении Северного морского пути для России, полярных путешествиях. А также поделится интересными фактами из истории открытий в Арктике.

Организационные детали

  • До места старта поедем на комфортабельном минивэне
  • Пешеходная часть маршрута составит примерно 3 км. Необходим минимальный уровень физической подготовки. Программа не подойдёт людям, страдающим от заболеваний опорно-двигательной системы и плохо переносящим минимальные кардионагрузки
  • Стоимость аренды оборудования — 700 ₽/чел. Перед началом подъёма мы проведём инструктаж
  • Минимальный возраст участников — с 10 лет
  • С вами пойду я или другой гид-инструктор из нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3950 ₽
Индивидуальная экскурсия для группы до 7 человек20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пяти Углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1335 туристов
Перед вами современный полярник, мурманчанин и гид в одном лице. Все началось с изучения географии полярных стран в университете, далее были наука и разгадка секретов климата земли в прошлом, захватывающие
читать дальше

экспедиции в Арктику на борту ледокола, вертолёта, пешком… Мне удалось побывать в Арктике от Мурманска до Певека на Чукотке, увидеть суровую природу, ближе узнать людей Крайнего Севера. Экскурсии в Мурманске начались от желания показать нашу разнообразную природу. Каждый день тура — совершенно другой пейзаж! Моя команда гидов-единомышленников успешно помогает гостям открыть красоты Севера вот уже 7 лет. Полагаю, и вам будет интересно отправиться в путешествие с нами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Евгения
22 янв 2025
Отличная экскурсия для любителей активных прогулок!
Маршрут не сложный, но и не скучный. Постоянно приходилось крутить головой по сторонам, так как со всех сторон открывалась невероятная красота!
По ходу нашего подъёма мы
читать дальше

останавливались, и Александр давал очень интересные комментарии о том, что можно сейчас увидеть. Например, я совсем ничего не знала про ледоколы (какие бывают и где они базируются), поэтому даже не заметила бы, что мы могли их видеть, причём сразу несколько поколений, однако теперь я наверняка знаю, что Мурманск - столица атомного ледокольного флота!
Благодарю организаторов за возможность попробовать прогулку на снегоступах, посмотреть на Кольский фьорд с высоты и узнать много новой информации!

Входит в следующие категории Мурманска

