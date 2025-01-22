Предлагаем вам активно провести половину дня и взойти на снегоступах на сопку, откуда открываются шикарные виды на Кольский фьорд, суда на рейде, современные и советские ледоколы, работающие в Арктике.
Скрип свежего снега, аромат морозного морского воздуха, увлекательные истории и горячий чай в приятной компании гида-мурманчанина — всё это будет в программе!
Описание экскурсии
За 40 минут мы доберёмся от центральной площади Мурманска до другой стороны Кольского залива. Вы прослушаете инструктаж, наденете снегоступы и по тропинке или пухлому свежему снегу отправитесь на вершину сопки.
Вас ждёт несложный подъем, чередующийся с видовыми площадками. Пока вы будете отдыхать и фотографироваться гид угостит вас чаем и расскажет о происхождении фьордов, логистике перевозок грузов, достижениях ледоколов, значении Северного морского пути для России, полярных путешествиях. А также поделится интересными фактами из истории открытий в Арктике.
Организационные детали
- До места старта поедем на комфортабельном минивэне
- Пешеходная часть маршрута составит примерно 3 км. Необходим минимальный уровень физической подготовки. Программа не подойдёт людям, страдающим от заболеваний опорно-двигательной системы и плохо переносящим минимальные кардионагрузки
- Стоимость аренды оборудования — 700 ₽/чел. Перед началом подъёма мы проведём инструктаж
- Минимальный возраст участников — с 10 лет
- С вами пойду я или другой гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3950 ₽
|Индивидуальная экскурсия для группы до 7 человек
|20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пяти Углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1335 туристов
Перед вами современный полярник, мурманчанин и гид в одном лице. Все началось с изучения географии полярных стран в университете, далее были наука и разгадка секретов климата земли в прошлом, захватывающие
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
22 янв 2025
Отличная экскурсия для любителей активных прогулок!
Маршрут не сложный, но и не скучный. Постоянно приходилось крутить головой по сторонам, так как со всех сторон открывалась невероятная красота!
По ходу нашего подъёма мы
