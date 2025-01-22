Предлагаем вам активно провести половину дня и взойти на снегоступах на сопку, откуда открываются шикарные виды на Кольский фьорд, суда на рейде, современные и советские ледоколы, работающие в Арктике. Скрип свежего снега, аромат морозного морского воздуха, увлекательные истории и горячий чай в приятной компании гида-мурманчанина — всё это будет в программе!

Описание экскурсии

За 40 минут мы доберёмся от центральной площади Мурманска до другой стороны Кольского залива. Вы прослушаете инструктаж, наденете снегоступы и по тропинке или пухлому свежему снегу отправитесь на вершину сопки.

Вас ждёт несложный подъем, чередующийся с видовыми площадками. Пока вы будете отдыхать и фотографироваться гид угостит вас чаем и расскажет о происхождении фьордов, логистике перевозок грузов, достижениях ледоколов, значении Северного морского пути для России, полярных путешествиях. А также поделится интересными фактами из истории открытий в Арктике.

Организационные детали