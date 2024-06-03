Прогулки на снегоступах в Мурманске

Найдено 9 экскурсий в категории «На снегоступах» в Мурманске, цены от 3 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Ловозерские тундры: путешествие по красотам Севера из Мурманска
Погрузитесь в мир неповторимых северных пейзажей, где каждый шаг открывает новые величественные виды
«На авто и пешком (зимой со снегоступами) мы поднимемся на вершины Ловозерских тундр, где вас ждут круговые панорамы и отвесные стены горных цирков»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 26 500 за всё до 10 чел.
Свидание с Севером на сопке Мишукова
🚶 Пешая
❄️ На снегоступах
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
«В снежное время прогулка проводится на снегоступах (аренда снегоступов оплачивается отдельно — 500 руб»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55003 850 за человека
Водопады Мурманска круглый год
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
«Зимой мы будем использовать снегоступы (я их предоставлю), поэтому стоимость экскурсии зимой — 4500 руб»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 8 чел.
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Побывать на другой стороне Кольского полуострова и оценить северную природу
«Зимой для перемещения по снегу я выдам вам снегоступы и палки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
Посетить атомный ледокол, покормить северных оленей и покорить гору на снегоступах
«Освоите технику хождения на снегоступах и покорите вершину самой высокой горы Мурманска»
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
На снегоступах по зимнему лесу
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
На снегоступах по зимнему лесу
Испытать на себе древнейшее приспособление для передвижения по снегу и узнать о местной жизни
«Вы пройдете три километра на снегоступах, посетите поселок Абрам-мыс и посмотрите на Мурманск с другой стороны Кольского залива»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 000 за человека
На снегоступах по непроторенным тропам
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
На снегоступах по непроторенным тропам
Покорить гору на «лыжах-ракетках», согреться душистым чаем и послушать истории про обитателей тундры
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Индейские лыжи, медвежьи лапы, ступательные лыжи — как только ни называют снегоступы»
Сегодня в 10:30
8 июля в 10:30
от 8 000 за всё до 7 чел.
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
🚶 Пешая
❄️ На снегоступах
Мини-группа
11 часов
2 отзыва
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
Забраться на Мишуковую гору, чтобы насладиться видами, по-северному пообедать и оценить яркие муралы
Начало: На Привокзальной площади
«В стоимость входит: все проезды на маршруте, горячий чай и перекус на горе Мишуковой, обед в гриль-баре «Тундра», аренда снегоступов в зимний период»
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 700 за человека
На снегоступах - к вершине горы Горелая
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
3 часа
На снегоступах - к вершине горы Горелая
Подняться на самую высокую точку в черте Мурманска и впечатлиться потрясающими панорамами
Начало: по договоренности
«В ходе экскурсии мы поднимемся на снегоступах по живописной экотропе к вершине горы Горелая, 254 метра»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
    Мария великолепный гид. Мурманск открылся буквально с другой стороны. Вкусный обед и интересная история муралов города. Буду рекомендовать друзьям)
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
    Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
  • Л
    Людмила
    17 мая 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав, большое спасибо за прекрасную поездку на водопады! День был насыщенный и познавательный, любовались красивыми пейзажами, первый раз ходили на снегоступах. Буду рекомендовать!
  • М
    Мария
    14 мая 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав- замечательный человек! Очень всё подробно рассказывал. Увидели необычные для нас места, очень душевно попутешествовали. Спасибо большое!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
    Большое спасибо Вячеславу за такой замечательный день! Насладились пейзажем Белого моря, поднялись на гору с прекрасным видом, доехали до красивой
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    горной реки, узнали много интересных фактов о Мурманской области. Остались очень довольны поездкой и обязательно всем рекомендуем рассмотреть для себя эту экскурсию 🥰

  • А
    Алёна
    8 мая 2024
    Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
    Восхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне было красиво и очень весело.
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    Наш замечательный гид обеспечил нам вкусный чай, крутые фото и катание на ледянках. Отдельное спасибо нашим проводникам, которые катали нас на снегоходах, это было божественно!

    Восхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне было
  • А
    Анастасия
    3 мая 2024
    Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
    Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)
    Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
    Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. . Пустота вокруг, снег и вы одни на
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    белом свете, а на горы тихо опускается туман. И тут вам выдают ледянки и тишину разрывает ваш громкий смех! Ездили с Вячеславом, который отнесся к нам нерадивым со всей заботой и привез валенки девчонкам в кроссовках (хи-хи). По пути мы слушали песни про Мурманск и интересные истории их написания, обедали вкуснейшими булочками с красивым видом на скалы и туман, катались с ледянок, которые Вячеслав привез с собой, и вообще отлично проводили время! Так как мы точно знали, что пешком не доберемся, то взяли дополнительно снегоходы - и это было шикарно!!! Если вы, читая отзыв, думаете "что такого", то снегоходы там необычные и точно добавят еще больше эмоций в путешествии! Спасибо огромное!

    Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции.
  • К
    Ксения
    27 апреля 2024
    Свидание с Севером на сопке Мишукова
    Была на экскурсии с гидом Анатолием, и это сплошное удовольствие! Гид знает буквально всё (и даже больше)) об истории и
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    природе нашей Арктики и делает восхождение для новичков максимально легким и увлекательным. Куча эмоций, ещё больше фото с видами на Мурманск и Кольский залив и выпитый вкусный чай 😻 10 из 10

  • К
    Ксения
    3 апреля 2024
    Свидание с Севером на сопке Мишукова
    Спасибо Анатолию за отличную экскурсию! Очень грамотный, бережный маршрут (можно даже без подготовки), интересный экскурс в историю и географию Мурманска и близлежащих территорий, вкусный таёжный чай с конфетами и отличные фотографии!
    Спасибо Анатолию за отличную экскурсию! Очень грамотный, бережный маршрут (можно даже без подготовки), интересный экскурс вСпасибо Анатолию за отличную экскурсию! Очень грамотный, бережный маршрут (можно даже без подготовки), интересный экскурс в

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На снегоступах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
  2. Свидание с Севером на сопке Мишукова
  3. Водопады Мурманска круглый год
  4. Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
  5. Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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