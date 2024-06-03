1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Ловозерские тундры: путешествие по красотам Севера из Мурманска
Погрузитесь в мир неповторимых северных пейзажей, где каждый шаг открывает новые величественные виды
«На авто и пешком (зимой со снегоступами) мы поднимемся на вершины Ловозерских тундр, где вас ждут круговые панорамы и отвесные стены горных цирков»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 26 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
«В снежное время прогулка проводится на снегоступах (аренда снегоступов оплачивается отдельно — 500 руб»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55003 850₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
«Зимой мы будем использовать снегоступы (я их предоставлю), поэтому стоимость экскурсии зимой — 4500 руб»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Побывать на другой стороне Кольского полуострова и оценить северную природу
«Зимой для перемещения по снегу я выдам вам снегоступы и палки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
Посетить атомный ледокол, покормить северных оленей и покорить гору на снегоступах
«Освоите технику хождения на снегоступах и покорите вершину самой высокой горы Мурманска»
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
На снегоступах по зимнему лесу
Испытать на себе древнейшее приспособление для передвижения по снегу и узнать о местной жизни
«Вы пройдете три километра на снегоступах, посетите поселок Абрам-мыс и посмотрите на Мурманск с другой стороны Кольского залива»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
На снегоступах по непроторенным тропам
Покорить гору на «лыжах-ракетках», согреться душистым чаем и послушать истории про обитателей тундры
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Индейские лыжи, медвежьи лапы, ступательные лыжи — как только ни называют снегоступы»
Сегодня в 10:30
8 июля в 10:30
от 8 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
11 часов
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
Забраться на Мишуковую гору, чтобы насладиться видами, по-северному пообедать и оценить яркие муралы
Начало: На Привокзальной площади
«В стоимость входит: все проезды на маршруте, горячий чай и перекус на горе Мишуковой, обед в гриль-баре «Тундра», аренда снегоступов в зимний период»
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
На снегоступах - к вершине горы Горелая
Подняться на самую высокую точку в черте Мурманска и впечатлиться потрясающими панорамами
Начало: по договоренности
«В ходе экскурсии мы поднимемся на снегоступах по живописной экотропе к вершине горы Горелая, 254 метра»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений3 июня 2024Мария великолепный гид. Мурманск открылся буквально с другой стороны. Вкусный обед и интересная история муралов города. Буду рекомендовать друзьям)
- ЕЕлена1 июня 2024Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
- ЛЛюдмила17 мая 2024Вячеслав, большое спасибо за прекрасную поездку на водопады! День был насыщенный и познавательный, любовались красивыми пейзажами, первый раз ходили на снегоступах. Буду рекомендовать!
- ММария14 мая 2024Вячеслав- замечательный человек! Очень всё подробно рассказывал. Увидели необычные для нас места, очень душевно попутешествовали. Спасибо большое!
- ММария12 мая 2024Большое спасибо Вячеславу за такой замечательный день! Насладились пейзажем Белого моря, поднялись на гору с прекрасным видом, доехали до красивой
- ААлёна8 мая 2024Восхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне было красиво и очень весело.
- ААнастасия3 мая 2024Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)
- ООльга2 мая 2024Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. . Пустота вокруг, снег и вы одни на
- ККсения27 апреля 2024Была на экскурсии с гидом Анатолием, и это сплошное удовольствие! Гид знает буквально всё (и даже больше)) об истории и
- ККсения3 апреля 2024Спасибо Анатолию за отличную экскурсию! Очень грамотный, бережный маршрут (можно даже без подготовки), интересный экскурс в историю и географию Мурманска и близлежащих территорий, вкусный таёжный чай с конфетами и отличные фотографии!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На снегоступах»
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