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белом свете, а на горы тихо опускается туман. И тут вам выдают ледянки и тишину разрывает ваш громкий смех! Ездили с Вячеславом, который отнесся к нам нерадивым со всей заботой и привез валенки девчонкам в кроссовках (хи-хи). По пути мы слушали песни про Мурманск и интересные истории их написания, обедали вкуснейшими булочками с красивым видом на скалы и туман, катались с ледянок, которые Вячеслав привез с собой, и вообще отлично проводили время! Так как мы точно знали, что пешком не доберемся, то взяли дополнительно снегоходы - и это было шикарно!!! Если вы, читая отзыв, думаете "что такого", то снегоходы там необычные и точно добавят еще больше эмоций в путешествии! Спасибо огромное!