Мои заказы

Треккинг на снегоступах - по сопкам в окрестностях Мурманска

Покорить сопку Солнечная или Горелая и насладиться панорамой вечерних огней
Предлагаю взглянуть на город и окрестности с высоты птичьего полёта.

По дороге к сопкам расскажу о леднике, который сформировал нынешний ландшафт, первых людях на Кольском полуострове. Мы совершим несложное и безопасное восхождение, чтобы увидеть Мурманск с нового ракурса. Если повезёт, встретим аврору!
5
4 отзыва
Треккинг на снегоступах - по сопкам в окрестностях Мурманска© Андрей
Треккинг на снегоступах - по сопкам в окрестностях Мурманска© Андрей
Треккинг на снегоступах - по сопкам в окрестностях Мурманска© Андрей

Описание экскурсии

Восхождение

Мы подъедем к сопке Солнечная (305 метров) или Горелая (254 метров) — вечером выберем ту, откуда больше шансов увидеть северное сияние. По снежной тропе (при необходимости на снегоступах) вы совершите восхождение до тундровой зоны. Спуститься можем по обратной стороне сопки к озеру и лесной зоне.

В зависимости от вашей физической подготовки и погодных условий мы можем подняться на обе сопки или посетить спорткомплекс «Долина Уюта» — доплата не требуется.

На плато горы

С покорённых вершин вы пройдёте по альпийской высокогорной тундре, увидите западное побережье Кольского залива от древней Колы до одного из пунктов базирования Северного флота в ЗАТО Александровск. А ещё старую и новую части Мурманска, его спальные и исторические районы, спортивные и промышленные сооружения. Покажу вам локации, которые стоит посетить. На плато можно посмотреть любопытные технические сооружения и военные развалины.

Безопасность:

  • Сопка «Горелая»: маршрут проходит по экотропе. Сопка в городской черте, устойчивая сотовая связь, крутых подъёмов и спусков нет.
  • Сопка «Солнечная»: подъём начинается в 300 метрах от парка развлечений по технической дороге, далее — пешеходная тропа. Устойчивая сотовая связь.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival с климат-контролем (5 мест). При необходимости раскладываются ещё 3 дополнительных детских кресла
  • Можем адаптировать темп и маршрут для путешественников любого возраста и физической подготовки
  • Дистанция — 3–3,5 км, возможно, придётся преодолевать перемёты снега шириной 2–3 метра или использовать снегоступы и треккинговые палки (предоставлю бесплатно)

ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пять углов (или в месте вашего проживания в Мурманске)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 129 туристов
Родился и вырос в Мурманске, знаю его историю и интересные места для посещения. Являюсь квалифицированным гидом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Андрей
28 мар 2025
Вышли ночью на сопку Горелая. Сверху открылся панорамный вид на Мурманск и его окрестности. Андрей рассказал про историю города, как он развивался, как в нем районы и еще много интересного. Было приятно послушать и прогуляться)
Виктория
Виктория
10 мар 2025
Андрей очень приятный мужчина, хорошо и мягко рассказывает
Ходили с ним на Горелую поздно вечером
Маршрут был очень легкий, но это я очень активная и для меня было, как просто пройтись)
Очень приятно было, что довез до подножья практически, хотя не обговаривали «трансфер»
Еще и гребешком угостил))
Андрей очень приятный мужчина, хорошо и мягко рассказываетАндрей очень приятный мужчина, хорошо и мягко рассказываетАндрей очень приятный мужчина, хорошо и мягко рассказываетАндрей очень приятный мужчина, хорошо и мягко рассказываетАндрей очень приятный мужчина, хорошо и мягко рассказывает
А
Анастасия
4 мар 2025
Получилась прекрасная прогулка и беседа. Забрали из гостиницы и вернули назад. Посмотрели даже больше, чем планировалось. И свежевыловленный презент очень порадовал! Спасибо!
Мария
Мария
10 фев 2025
Потрясающая вечерняя прогулка на сопку Горелая с интересным местным жителем Андреем, который знает про Мурманск абсолютно всё про все времена и аспекты. Было интересно, безопасно и душевно. Вечерний город сиял
читать дальше

огнями, как драгоценный камень. Обзор с сопки во все стороны впечатлял.
Андрей учел все наши пожелания, вышли пораньше, засветло, и вниз спускались медленно, тк у сына болело колено и Андрей его бережно вел вниз за руку, тк дорога была скользкой. Андрей показывал нам, где безопасно ступать.
Очень надёжный и заботливый человек, обладающий всесторонними знаниями о городе и регионе. Нам повезло, что мы сходили в поход именно с ним и увидели красоту вечернего Мурманска сверху.
Узнали много нового и расширили свое понимание Мурманска, тк мы до этого, оказывается, почти ничего не знали.
Большое спасибо! Успехов во всем! В будущем, надеюсь, еще посетим город и сходим на интересные экскурсии с Андреем.

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии из Мурманска

Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
Пешая
5 часов
232 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
1990 ₽ за человека
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Пешая
На снегоступах
4 часа
56 отзывов
Индивидуальная
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
от 3950 ₽ за человека
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Пешая
3.5 часа
41 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Активный отдых, захватывающие виды окрестностей и настоящая природа Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
3800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске