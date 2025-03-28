Предлагаю взглянуть на город и окрестности с высоты птичьего полёта. По дороге к сопкам расскажу о леднике, который сформировал нынешний ландшафт, первых людях на Кольском полуострове. Мы совершим несложное и безопасное восхождение, чтобы увидеть Мурманск с нового ракурса. Если повезёт, встретим аврору!

Описание экскурсии

Восхождение

Мы подъедем к сопке Солнечная (305 метров) или Горелая (254 метров) — вечером выберем ту, откуда больше шансов увидеть северное сияние. По снежной тропе (при необходимости на снегоступах) вы совершите восхождение до тундровой зоны. Спуститься можем по обратной стороне сопки к озеру и лесной зоне.

В зависимости от вашей физической подготовки и погодных условий мы можем подняться на обе сопки или посетить спорткомплекс «Долина Уюта» — доплата не требуется.

На плато горы

С покорённых вершин вы пройдёте по альпийской высокогорной тундре, увидите западное побережье Кольского залива от древней Колы до одного из пунктов базирования Северного флота в ЗАТО Александровск. А ещё старую и новую части Мурманска, его спальные и исторические районы, спортивные и промышленные сооружения. Покажу вам локации, которые стоит посетить. На плато можно посмотреть любопытные технические сооружения и военные развалины.

Безопасность:

Сопка «Горелая»: маршрут проходит по экотропе. Сопка в городской черте, устойчивая сотовая связь, крутых подъёмов и спусков нет.

Сопка «Солнечная»: подъём начинается в 300 метрах от парка развлечений по технической дороге, далее — пешеходная тропа. Устойчивая сотовая связь.

Организационные детали