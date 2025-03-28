Треккинг на снегоступах - по сопкам в окрестностях Мурманска
Покорить сопку Солнечная или Горелая и насладиться панорамой вечерних огней
Предлагаю взглянуть на город и окрестности с высоты птичьего полёта.
По дороге к сопкам расскажу о леднике, который сформировал нынешний ландшафт, первых людях на Кольском полуострове. Мы совершим несложное и безопасное восхождение, чтобы увидеть Мурманск с нового ракурса. Если повезёт, встретим аврору!
Описание экскурсии
Восхождение
Мы подъедем к сопке Солнечная (305 метров) или Горелая (254 метров) — вечером выберем ту, откуда больше шансов увидеть северное сияние. По снежной тропе (при необходимости на снегоступах) вы совершите восхождение до тундровой зоны. Спуститься можем по обратной стороне сопки к озеру и лесной зоне.
В зависимости от вашей физической подготовки и погодных условий мы можем подняться на обе сопки или посетить спорткомплекс «Долина Уюта» — доплата не требуется.
На плато горы
С покорённых вершин вы пройдёте по альпийской высокогорной тундре, увидите западное побережье Кольского залива от древней Колы до одного из пунктов базирования Северного флота в ЗАТО Александровск. А ещё старую и новую части Мурманска, его спальные и исторические районы, спортивные и промышленные сооружения. Покажу вам локации, которые стоит посетить. На плато можно посмотреть любопытные технические сооружения и военные развалины.
Безопасность:
Сопка «Горелая»: маршрут проходит по экотропе. Сопка в городской черте, устойчивая сотовая связь, крутых подъёмов и спусков нет.
Сопка «Солнечная»: подъём начинается в 300 метрах от парка развлечений по технической дороге, далее — пешеходная тропа. Устойчивая сотовая связь.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival с климат-контролем (5 мест). При необходимости раскладываются ещё 3 дополнительных детских кресла
Можем адаптировать темп и маршрут для путешественников любого возраста и физической подготовки
Дистанция — 3–3,5 км, возможно, придётся преодолевать перемёты снега шириной 2–3 метра или использовать снегоступы и треккинговые палки (предоставлю бесплатно)
ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пять углов (или в месте вашего проживания в Мурманске)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 129 туристов
Родился и вырос в Мурманске, знаю его историю и интересные места для посещения. Являюсь квалифицированным гидом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
А
Андрей
28 мар 2025
Вышли ночью на сопку Горелая. Сверху открылся панорамный вид на Мурманск и его окрестности. Андрей рассказал про историю города, как он развивался, как в нем районы и еще много интересного. Было приятно послушать и прогуляться)
Виктория
10 мар 2025
Андрей очень приятный мужчина, хорошо и мягко рассказывает Ходили с ним на Горелую поздно вечером Маршрут был очень легкий, но это я очень активная и для меня было, как просто пройтись) Очень приятно было, что довез до подножья практически, хотя не обговаривали «трансфер» Еще и гребешком угостил))
А
Анастасия
4 мар 2025
Получилась прекрасная прогулка и беседа. Забрали из гостиницы и вернули назад. Посмотрели даже больше, чем планировалось. И свежевыловленный презент очень порадовал! Спасибо!
Мария
10 фев 2025
Потрясающая вечерняя прогулка на сопку Горелая с интересным местным жителем Андреем, который знает про Мурманск абсолютно всё про все времена и аспекты. Было интересно, безопасно и душевно. Вечерний город сиял читать дальше
огнями, как драгоценный камень. Обзор с сопки во все стороны впечатлял. Андрей учел все наши пожелания, вышли пораньше, засветло, и вниз спускались медленно, тк у сына болело колено и Андрей его бережно вел вниз за руку, тк дорога была скользкой. Андрей показывал нам, где безопасно ступать. Очень надёжный и заботливый человек, обладающий всесторонними знаниями о городе и регионе. Нам повезло, что мы сходили в поход именно с ним и увидели красоту вечернего Мурманска сверху. Узнали много нового и расширили свое понимание Мурманска, тк мы до этого, оказывается, почти ничего не знали. Большое спасибо! Успехов во всем! В будущем, надеюсь, еще посетим город и сходим на интересные экскурсии с Андреем.