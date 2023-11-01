Подняться на одну из самых высоких вершин в окрестностях Мурманска и побыть наедине с природой края
Приглашаем отправиться в место, где вся столица Арктики открывается как на ладони. Вы оцените панораму города, Кольского залива и бескрайних тундровых далей. Насладитесь северной красотой, тишиной и уединением. Ощутите необыкновенную атмосферу Заполярья. А сон после этого лёгкого трекинга будет просто волшебным. Экскурсия проходит круглый год.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сопка Мишукова находится примерно в 40 км от города — мы подъедем к ней на автомобиле. Затем отправимся на прогулку, во время которой будем останавливаться в красивых фотолокациях и наслаждаться воздухом Баренцева моря. Поднявшись на смотровую площадку, устроим небольшой пикник и сделаем замечательные кадры на память. По пути мы расскажем интересные истории о Мурманске и нашем суровом северном крае. А на обратном пути заедем на Абрам-Мыс, где вы оцените вид на морской порт и центр города.
Каждый сезон по-своему привлекателен: незабываемые рассветы и закаты, полярный день и полярная ночь, северное сияние, если повезёт;) Всё это ждёт вас в нашем заполярном королевстве.
Организационные детали
- Мы организуем трансфер на легковом автомобиле
- Сезонность маршрута: круглогодично
- В снежное время прогулка проводится на снегоступах (аренда снегоступов оплачивается отдельно — 500 руб.)
- Возможна отмена, изменение и сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями
- Возьмите с собой перекус для пикника
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 157 туристов
Мы — организаторы активных экскурсий в Мурманске и его окрестностях. Все члены нашей команды — увлечённые путешественники, которые родились на Кольском полуострове и влюблены в этот край. Вдохновляясь красотой севера, делимся с вами не только нашими знаниями о нём, его природе и достопримечательностях, но и максимально влюбляем в наш Кольский, в наш Север. Мы любим своё дело, поэтому нам можно довериться!
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