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Свидание с Севером на сопке Мишукова

Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Окунитесь в атмосферу дикой природы и северной экзотики, отправившись в экскурсию на сопку Мишукова. Это уникальная возможность увидеть Мурманск и его окрестности с высоты птичьего полета.

Панорамные виды Кольского залива, величественные тундры и неповторимая тишина северной природы ждут вас. Идеально подходит для любителей фотографии и природы. Мы обеспечим комфортный трансфер и незабываемые впечатления от каждой минуты путешествия
5
63 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Панорамный вид на Мурманск и Кольский залив
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 🌌 Шанс увидеть северное сияние
  • 🍃 Чистый воздух Баренцева моря
  • 🥾 Лёгкий трекинг с остановками на фотолокациях
  • 🗣 Интересные истории о Мурманске и Заполярье

Лучшее время для посещения

янв
фев
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апр
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авг
сен
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Лучше всего отправляться на экскурсию в июне, июле или августе, когда погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В мае и сентябре также можно насладиться красотой северного края, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальное время года, особенно зимой, вы сможете увидеть северное сияние, но необходимо учитывать холод и снежные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Свидание с Севером на сопке Мишукова

Что можно увидеть

  • Сопка Мишукова
  • Кольский залив
  • Абрам-Мыс
  • Морской порт Мурманска

Описание экскурсии

Сопка Мишукова находится примерно в 40 км от города — мы подъедем к ней на автомобиле. Затем отправимся на прогулку, во время которой будем останавливаться в красивых фотолокациях и наслаждаться воздухом Баренцева моря. Поднявшись на смотровую площадку, устроим небольшой пикник и сделаем замечательные кадры на память. По пути мы расскажем интересные истории о Мурманске и нашем суровом северном крае. А на обратном пути заедем на Абрам-Мыс, где вы оцените вид на морской порт и центр города.

Каждый сезон по-своему привлекателен: незабываемые рассветы и закаты, полярный день и полярная ночь, северное сияние, если повезёт;) Всё это ждёт вас в нашем заполярном королевстве.

Организационные детали

  • Мы организуем трансфер на легковом автомобиле
  • Сезонность маршрута: круглогодично
  • В снежное время прогулка проводится на снегоступах (аренда снегоступов оплачивается отдельно — 500 руб.)
  • Возможна отмена, изменение и сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями
  • Возьмите с собой перекус для пикника
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Дети до 12 лет3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1379 туристов
Мы — организаторы активных экскурсий в Мурманске, Санкт-Петербурге и их окрестностях. Все члены нашей команды — увлечённые путешественники, которые родились на Кольском полуострове и влюблены в этот край. Вдохновляясь красотой
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севера, делимся с вами не только нашими знаниями о нём, его природе и достопримечательностях, но и максимально влюбляем в наш Кольский, в наш Север. Мы любим своё дело, поэтому нам можно довериться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Лилита
Как же здорово, что наше первое знакомство с городом прошло в таком теплом кругу! Гид Анатолий, его супруга и друзья, создали невероятную атмосферу, было легко, интересно и очень ценно. Можно сказать, увидели город их глазами и это был самый приятный сюрприз. Живописные виды, прогулки пешком, особенно когда идёшь, впитываешь природу и видишь то, чего раньше не видел.
Как же здорово, что наше первое знакомство с городом прошло в таком теплом кругу! Гид Анатолий,
Как же здорово, что наше первое знакомство с городом прошло в таком теплом кругу! Гид Анатолий,
Как же здорово, что наше первое знакомство с городом прошло в таком теплом кругу! Гид Анатолий,
Как же здорово, что наше первое знакомство с городом прошло в таком теплом кругу! Гид Анатолий,
Как же здорово, что наше первое знакомство с городом прошло в таком теплом кругу! Гид Анатолий,
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Марина
В декабре 2025 была на прогулке-экскурсии с Анатолием и Светланой: ходили на Абрам-мыс. Полярная ночь, великолепный в зимней красоте лес, маленькая группа единомышленников, воооот такие сугробы, огни города на том
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берегу, душистый чай, фотографии на память… Гидов отличает доброжелательность, гостеприимство, подготовка (привезли-увезли, полностью экипировали), умение интересно рассказывать и настоящая любовь к своему краю! Я получила огромное удовольствие и однозначно рекомендую этих организаторов.

В декабре 2025 была на прогулке-экскурсии с Анатолием и Светланой: ходили на Абрам-мыс. Полярная ночь, великолепный
В декабре 2025 была на прогулке-экскурсии с Анатолием и Светланой: ходили на Абрам-мыс. Полярная ночь, великолепный
В декабре 2025 была на прогулке-экскурсии с Анатолием и Светланой: ходили на Абрам-мыс. Полярная ночь, великолепный
В декабре 2025 была на прогулке-экскурсии с Анатолием и Светланой: ходили на Абрам-мыс. Полярная ночь, великолепный
В декабре 2025 была на прогулке-экскурсии с Анатолием и Светланой: ходили на Абрам-мыс. Полярная ночь, великолепный
В декабре 2025 была на прогулке-экскурсии с Анатолием и Светланой: ходили на Абрам-мыс. Полярная ночь, великолепный
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Елизавета
мне кажется, это идеальный вариант для знакомства с мурманском – немного проехать на машине и послушать про город, затем осмотреть его с высоты во время небольшого хайка, увидеть приметы местной флоры и фауны, узнать важные моменты из истории, увидев ключевые места с широкого обзора. анатолий очень классный гид, с ним комфортно и интересно!
мне кажется, это идеальный вариант для знакомства с мурманском – немного проехать на машине и послушать
мне кажется, это идеальный вариант для знакомства с мурманском – немного проехать на машине и послушать
мне кажется, это идеальный вариант для знакомства с мурманском – немного проехать на машине и послушать
мне кажется, это идеальный вариант для знакомства с мурманском – немного проехать на машине и послушать
мне кажется, это идеальный вариант для знакомства с мурманском – немного проехать на машине и послушать
мне кажется, это идеальный вариант для знакомства с мурманском – немного проехать на машине и послушать
мне кажется, это идеальный вариант для знакомства с мурманском – немного проехать на машине и послушать
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Ю
Добрый вечер 😊 Ой, от экскурсии (прогулки) восторг!!! Мурманский лабиринт- это не просто живописное место среди северной природы, а это целая легенда и загадка. Что это за лабиринт, кто и
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зачем его построили, что ощущаешь, стоя в самом его центре? 🤷🏼♀️ Благодарю Анатолия и Ольгу за организацию поездки. Замечательные приятные люди. Экскурсия прошла легко и весело. А какие там огромные каменные глыбы, поросшие мхом и низкорослая тундровая растительность- вау 😄. Красотища!!! 😄 Будете в Мурманске, обязательно сходите.

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А
Ходили с Анатолием на сопку Мишукова 24 декабря. Очень понравился сам маршрут и Анатолий, в качестве гида. Очень интересно рассказывал, напоил вкусным чаем, время пролетело незаметно! Если вам повезет как нам и во время подъема будет хорошая погода, незабываемые виды – гарантированы! Рекомендую маршрут и гида!
Ходили с Анатолием на сопку Мишукова 24 декабря. Очень понравился сам маршрут и Анатолий, в качестве
Ходили с Анатолием на сопку Мишукова 24 декабря. Очень понравился сам маршрут и Анатолий, в качестве
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Оля
Гид Ирина замечательная! Помогала идти по маршруту, сделала фотографии, напоила очень вкусным чаем. Очень душевная прогулка получилась)
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Входит в следующие категории Мурманска

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