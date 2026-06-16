Окунитесь в атмосферу дикой природы и северной экзотики, отправившись в экскурсию на сопку Мишукова. Это уникальная возможность увидеть Мурманск и его окрестности с высоты птичьего полета.



Панорамные виды Кольского залива, величественные тундры и неповторимая тишина северной природы ждут вас. Идеально подходит для любителей фотографии и природы. Мы обеспечим комфортный трансфер и незабываемые впечатления от каждой минуты путешествия

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на экскурсию в июне, июле или августе, когда погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В мае и сентябре также можно насладиться красотой северного края, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальное время года, особенно зимой, вы сможете увидеть северное сияние, но необходимо учитывать холод и снежные условия.

Сейчас август — это идеальное время.