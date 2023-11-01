Свидание с Севером на сопке Мишукова

Подняться на одну из самых высоких вершин в окрестностях Мурманска и побыть наедине с природой края

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Приглашаем отправиться в место, где вся столица Арктики открывается как на ладони. Вы оцените панораму города, Кольского залива и бескрайних тундровых далей. Насладитесь северной красотой, тишиной и уединением. Ощутите необыкновенную атмосферу Заполярья. А сон после этого лёгкого трекинга будет просто волшебным. Экскурсия проходит круглый год.
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сопка Мишукова находится примерно в 40 км от города — мы подъедем к ней на автомобиле. Затем отправимся на прогулку, во время которой будем останавливаться в красивых фотолокациях и наслаждаться воздухом Баренцева моря. Поднявшись на смотровую площадку, устроим небольшой пикник и сделаем замечательные кадры на память. По пути мы расскажем интересные истории о Мурманске и нашем суровом северном крае. А на обратном пути заедем на Абрам-Мыс, где вы оцените вид на морской порт и центр города.

Каждый сезон по-своему привлекателен: незабываемые рассветы и закаты, полярный день и полярная ночь, северное сияние, если повезёт;) Всё это ждёт вас в нашем заполярном королевстве.

Организационные детали

  • Мы организуем трансфер на легковом автомобиле
  • Сезонность маршрута: круглогодично
  • В снежное время прогулка проводится на снегоступах (аренда снегоступов оплачивается отдельно — 500 руб.)
  • Возможна отмена, изменение и сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями
  • Возьмите с собой перекус для пикника
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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