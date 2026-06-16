Окунитесь в атмосферу дикой природы и северной экзотики, отправившись в экскурсию на сопку Мишукова. Это уникальная возможность увидеть Мурманск и его окрестности с высоты птичьего полета.
Панорамные виды Кольского залива, величественные тундры и неповторимая тишина северной природы ждут вас. Идеально подходит для любителей фотографии и природы. Мы обеспечим комфортный трансфер и незабываемые впечатления от каждой минуты путешествия
Панорамные виды Кольского залива, величественные тундры и неповторимая тишина северной природы ждут вас. Идеально подходит для любителей фотографии и природы. Мы обеспечим комфортный трансфер и незабываемые впечатления от каждой минуты путешествия
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Панорамный вид на Мурманск и Кольский залив
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🌌 Шанс увидеть северное сияние
- 🍃 Чистый воздух Баренцева моря
- 🥾 Лёгкий трекинг с остановками на фотолокациях
- 🗣 Интересные истории о Мурманске и Заполярье
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на экскурсию в июне, июле или августе, когда погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В мае и сентябре также можно насладиться красотой северного края, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальное время года, особенно зимой, вы сможете увидеть северное сияние, но необходимо учитывать холод и снежные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сопка Мишукова
- Кольский залив
- Абрам-Мыс
- Морской порт Мурманска
Описание экскурсии
Сопка Мишукова находится примерно в 40 км от города — мы подъедем к ней на автомобиле. Затем отправимся на прогулку, во время которой будем останавливаться в красивых фотолокациях и наслаждаться воздухом Баренцева моря. Поднявшись на смотровую площадку, устроим небольшой пикник и сделаем замечательные кадры на память. По пути мы расскажем интересные истории о Мурманске и нашем суровом северном крае. А на обратном пути заедем на Абрам-Мыс, где вы оцените вид на морской порт и центр города.
Каждый сезон по-своему привлекателен: незабываемые рассветы и закаты, полярный день и полярная ночь, северное сияние, если повезёт;) Всё это ждёт вас в нашем заполярном королевстве.
Организационные детали
- Мы организуем трансфер на легковом автомобиле
- Сезонность маршрута: круглогодично
- В снежное время прогулка проводится на снегоступах (аренда снегоступов оплачивается отдельно — 500 руб.)
- Возможна отмена, изменение и сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями
- Возьмите с собой перекус для пикника
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
|Дети до 12 лет
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1379 туристов
Мы — организаторы активных экскурсий в Мурманске, Санкт-Петербурге и их окрестностях. Все члены нашей команды — увлечённые путешественники, которые родились на Кольском полуострове и влюблены в этот край. Вдохновляясь красотой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Как же здорово, что наше первое знакомство с городом прошло в таком теплом кругу! Гид Анатолий, его супруга и друзья, создали невероятную атмосферу, было легко, интересно и очень ценно. Можно сказать, увидели город их глазами и это был самый приятный сюрприз. Живописные виды, прогулки пешком, особенно когда идёшь, впитываешь природу и видишь то, чего раньше не видел.
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В декабре 2025 была на прогулке-экскурсии с Анатолием и Светланой: ходили на Абрам-мыс. Полярная ночь, великолепный в зимней красоте лес, маленькая группа единомышленников, воооот такие сугробы, огни города на том
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мне кажется, это идеальный вариант для знакомства с мурманском – немного проехать на машине и послушать про город, затем осмотреть его с высоты во время небольшого хайка, увидеть приметы местной флоры и фауны, узнать важные моменты из истории, увидев ключевые места с широкого обзора. анатолий очень классный гид, с ним комфортно и интересно!
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Ю
Добрый вечер 😊 Ой, от экскурсии (прогулки) восторг!!! Мурманский лабиринт- это не просто живописное место среди северной природы, а это целая легенда и загадка. Что это за лабиринт, кто и
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А
Ходили с Анатолием на сопку Мишукова 24 декабря. Очень понравился сам маршрут и Анатолий, в качестве гида. Очень интересно рассказывал, напоил вкусным чаем, время пролетело незаметно! Если вам повезет как нам и во время подъема будет хорошая погода, незабываемые виды – гарантированы! Рекомендую маршрут и гида!
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Гид Ирина замечательная! Помогала идти по маршруту, сделала фотографии, напоила очень вкусным чаем. Очень душевная прогулка получилась)
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Входит в следующие категории Мурманска
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