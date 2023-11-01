Приглашаем отправиться в место, где вся столица Арктики открывается как на ладони. Вы оцените панораму города, Кольского залива и бескрайних тундровых далей. Насладитесь северной красотой, тишиной и уединением. Ощутите необыкновенную атмосферу Заполярья. А сон после этого лёгкого трекинга будет просто волшебным. Экскурсия проходит круглый год.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сопка Мишукова находится примерно в 40 км от города — мы подъедем к ней на автомобиле. Затем отправимся на прогулку, во время которой будем останавливаться в красивых фотолокациях и наслаждаться воздухом Баренцева моря. Поднявшись на смотровую площадку, устроим небольшой пикник и сделаем замечательные кадры на память. По пути мы расскажем интересные истории о Мурманске и нашем суровом северном крае. А на обратном пути заедем на Абрам-Мыс, где вы оцените вид на морской порт и центр города.

Каждый сезон по-своему привлекателен: незабываемые рассветы и закаты, полярный день и полярная ночь, северное сияние, если повезёт;) Всё это ждёт вас в нашем заполярном королевстве.

Организационные детали