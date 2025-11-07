Желаете осмотреть весь город и его окрестности? Погулять вдоль берега залива, почувствовать атмосферу прибрежных посёлков? Значит, это верный выбор.
Вы увидите сад камней прямо на берегу фьорда и панорамы «нового» и «старого» Мурманска с отдаления 2-4 километра. Рассмотрите грандиозную портовую инфраструктуру и послушаете об истории Кольского полуострова.
Время начала: 07:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсии
- Начнём путешествие с поездки через Кольский мост — самый длинный автомобильный мост за Полярным кругом
- Прогуляемся вдоль берега по саду камней в старинном урочище Колы — посёлке Дровяное
- Посетим обзорную площадку Абрам-пахты, расположенную через залив от Морского вокзала и центральной части Мурманска. Поговорим о древних легендах этого места, истории посёлка Абрам-Мыс. Посмотрим на сверхзвуковой истребитель-перехватчик СУ-15
- Направимся в посёлок Мишуково — к действующему маяку 1937 года постройки
- Пройдём по пирсу, где пришвартованы корабли океанического класса, входящие в Арктическую гидрографическую экспедицию Северного флота, десантный катер и корабли-мишени
- Поднимемся к радиолокационной станции с видом на Арктический ледокольный флот и единственный в России военный авианесущий крейсер
- Вдоль комплекса перегрузки угля «Лавна» проследуем до губы Белокаменка, где увидим самые большие в стране сухие доки и цех высотой выше 30-этажного дома (100 метров)
- На обратном пути заедем в рыбный магазин при фабрике в небольшом посёлке. Там можно приобрести свежие морские деликатесы — начиная от краба и всевозможных видов рыб и заканчивая ламинарией и экстрактами морского ежа
- Обсудим увиденное и поделимся впечатлениями на набережной старинной Колы, где вы посмотрите на конечную точку течения Гольфстрим, прибывшего к нам из самой Флориды.
А при желании в вечернее время попробуем поймать северное сияние с одной из сопок высотой 250-300 метров, на которую совершим треккинг.
По пути я расскажу вам об истории Кольского полуострова. О первых людях, пришедших сюда вслед за тающим ледником, коренном населении, единственных в мире европейцах-оленеводах. Поделюсь местами в регионе, которые стоит посетить в дальнейшем.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival с климат-контролем (5 мест). При необходимости раскладываются ещё 3 дополнительных детских кресла
- Из дополнительных расходов — приобретение рыбной продукции
- Для треккинга необходима соответствующая обувь и одежда
- Можем адаптировать темп и маршрут для путешественников любого возраста и физической подготовки
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00, в воскресенье в 07:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6750 ₽
|Дети до 12 лет
|4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 129 туристов
Родился и вырос в Мурманске, знаю его историю и интересные места для посещения. Являюсь квалифицированным гидом.Задать вопрос
5
Фотографии от путешественников
Марина
7 ноя 2025
Андрей провел мне замечательную индивидуальную экскурсию. Маршрут был продуман до мелочей, с учетом меняющихся погодных условий и с учетом моих интересов.
Андрей рассказывал интересные вещи об истории и жизни города. Это
Ольга
28 окт 2025
Хорошая экскурсия, рекомендую!
Наталья
27 июл 2025
Это была лучшая экскурсия из всех, где мы были на Кольском (в Мурманске, Териберке или Хибинах). Человек настолько увлечен рассказом, видно, что изучает историю, на любой вопрос отвечает, погружен в тематику, что жалко было, что мы улетали, а так бы обязательно забронировали с ним еще одну экскурсию! Если бы можно было поставить 10, я бы поставила 10!!!
Ирина
3 июл 2025
Огромнейшее спасибо Андрею за прекрасную экскурсию по красивейшим местам западного побережья Кольского залива! Во время экскурсии посетили самые красивые места, узнали много интересной информации об истории и традициях края!
Екатерина
3 мая 2025
Хорошая организация,заранее предупредил о времени приезда,забрал и поехали сначала по городу,а потом и по окрестностям. Много полезной,интересной информации. Доступно рассказал про основные достопримечательности,видно,что человек любит свой город и делится информацией о нем.
А
Андрей
27 апр 2025
Гид Андрей необычно и интересно построил и провел экскурсию. Мы увидели Мурманск с другой стороны Кольского залива. Спустились к воде, увидели много различных кораблей в заливе. Посмотрели строящиеся объекты морской
В
Венера
12 апр 2025
Если бы можно было поставить Андрею 10 баллов, я бы это сделала. Места, которые показывал гид были самыми необычными, нетуристическими. Виды отлива под полной Луной -это вообще в самое сердце. Спасибо за такую красоту!
Д
Дарья
7 апр 2025
Отличная экскурсия для знакомства с главными точками Кольского залива. Андрей подошел с индивидуальным подходом, и из-за погоды немного скорректировал маршрут. Показал нам основные достопримечательности Мурманска, а потом уже повез смотреть
М
Матвей
3 апр 2025
Интересный маршрут вдоль западного побережья, где открывается вид на сам Мурманск, а также морской порт с различными терминалами и суднами. Андрей рассказал об истории жизни поселков на левом берегу, о становлении города, о коренных народах саамах. Отличная экскурсия для ознакомления с Мурманской областью!
Н
Наталия
24 мар 2025
Эта экскурсия будет интересна тем, кто хочет увидеть не попсовые места. Андрей очень грамотно продумал программу и очень интересный рассказчик. Экскурсия не сложная, время пролетает очень быстро, много интересной информации по дороге и Андрей прислушивается к тому, что интересно туристу! В завершение экскурсии каждый получает приятный подарок-гребешки:-) всем рекомендую!!
Юлия
20 фев 2025
Классная экскурсия! Проходит в составе мини-группы, на авто. Комфортно и удобно.
Екатерина
20 фев 2025
Экскурсия прошла очень увлекательно, посмотрели много красивых и необычных локаций, рассказ гида был интересным, ещё презенты получили, очень приятно, спасибо.
В
Вероника
14 фев 2025
Однозначно рекомендую данную экскурсию, вы побываете в очень интересных местах, у вас будет возможность увидеть Мурманск глазами коренного жителя. Огромное спасибо нашему гиду Андрею. Большое количество интересной информации, вежливое и корректное общение
К
Ксения
9 фев 2025
Прекрасная экскурсия, позволяющая «заземлиться» и отдохнуть душой! Очень красивые и небанальные места, комфортная поездка, интересные факты и легенды, которые позволяют окунуться в историю Северного края. Особенно порадовало, что многие места
Мария
6 янв 2025
Не первый раз добираюсь до Кольского полуострова и уже успела многое увидеть. Суровая северная красота покоряет и будоражит. Каждый раз открываю для себя что-то новое и что я хочу сказать,
