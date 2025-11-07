Желаете осмотреть весь город и его окрестности? Погулять вдоль берега залива, почувствовать атмосферу прибрежных посёлков? Значит, это верный выбор. Вы увидите сад камней прямо на берегу фьорда и панорамы «нового» и «старого» Мурманска с отдаления 2-4 километра. Рассмотрите грандиозную портовую инфраструктуру и послушаете об истории Кольского полуострова.

Описание экскурсии

Начнём путешествие с поездки через Кольский мост — самый длинный автомобильный мост за Полярным кругом

— самый длинный автомобильный мост за Полярным кругом Прогуляемся вдоль берега по саду камней в старинном урочище Колы — посёлке Дровяное

в старинном урочище Колы — посёлке Дровяное Посетим обзорную площадку Абрам-пахты , расположенную через залив от Морского вокзала и центральной части Мурманска. Поговорим о древних легендах этого места, истории посёлка Абрам-Мыс. Посмотрим на сверхзвуковой истребитель-перехватчик СУ-15

, расположенную через залив от Морского вокзала и центральной части Мурманска. Поговорим о древних легендах этого места, истории посёлка Абрам-Мыс. Посмотрим на сверхзвуковой истребитель-перехватчик СУ-15 Направимся в посёлок Мишуково — к действующему маяку 1937 года постройки

1937 года постройки Пройдём по пирсу , где пришвартованы корабли океанического класса, входящие в Арктическую гидрографическую экспедицию Северного флота, десантный катер и корабли-мишени

, где пришвартованы корабли океанического класса, входящие в Арктическую гидрографическую экспедицию Северного флота, десантный катер и корабли-мишени Поднимемся к радиолокационной станции с видом на Арктический ледокольный флот и единственный в России военный авианесущий крейсер

с видом на Арктический ледокольный флот и единственный в России военный авианесущий крейсер Вдоль комплекса перегрузки угля «Лавна» проследуем до губы Белокаменка , где увидим самые большие в стране сухие доки и цех высотой выше 30-этажного дома (100 метров)

, где увидим самые большие в стране сухие доки и цех высотой выше 30-этажного дома (100 метров) На обратном пути заедем в рыбный магазин при фабрике в небольшом посёлке. Там можно приобрести свежие морские деликатесы — начиная от краба и всевозможных видов рыб и заканчивая ламинарией и экстрактами морского ежа

при фабрике в небольшом посёлке. Там можно приобрести свежие морские деликатесы — начиная от краба и всевозможных видов рыб и заканчивая ламинарией и экстрактами морского ежа Обсудим увиденное и поделимся впечатлениями на набережной старинной Колы, где вы посмотрите на конечную точку течения Гольфстрим, прибывшего к нам из самой Флориды.

А при желании в вечернее время попробуем поймать северное сияние с одной из сопок высотой 250-300 метров, на которую совершим треккинг.

По пути я расскажу вам об истории Кольского полуострова. О первых людях, пришедших сюда вслед за тающим ледником, коренном населении, единственных в мире европейцах-оленеводах. Поделюсь местами в регионе, которые стоит посетить в дальнейшем.

