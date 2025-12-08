Больше половины года мы наблюдаем завораживающее зрелище: ночное небо над Арктикой озаряется разноцветным свечением.
Даже несмотря на то, что для нас это часть повседневной жизни, мы не перестаём восхищаться этим чудом. И очень хорошо понимаем, что значит для людей — увидеть сияние впервые. Поэтому сделаем максимум, чтобы вы поймали удачу за хвост и застали великолепие северной Авроры.
Даже несмотря на то, что для нас это часть повседневной жизни, мы не перестаём восхищаться этим чудом. И очень хорошо понимаем, что значит для людей — увидеть сияние впервые. Поэтому сделаем максимум, чтобы вы поймали удачу за хвост и застали великолепие северной Авроры.
Описание экскурсии
- Планирование путешествия начинается с прогноза, который, конечно, мы берём на себя. Гиды нашей команды регулярно мониторят солнечную активность и отлично знают лучшие места, куда стоит отправиться на фотоохоту
- Мы заедем за вами в отель и двинемся за город, чтобы городская иллюминация не мешала наблюдению
- А дальше — начнётся главное. В месте, которое окажется наиболее удачным (нередко нужно объехать несколько локаций), приступим к созерцанию всполохов. Многословно описывать это действо большого смысла не имеет. И, увидев северное сияние вживую, вы в этом убедитесь
- Мы возьмём с собой профессиональный фотоаппарат, сделаем качественные снимки и в течение 5 рабочих дней отправим вам ссылку для скачивания
Поскольку северное сияние — природное явление, мы, к сожалению, не можем гарантировать, что увидим его и оно будет ярким. Однако приложим максимум усилий, чтобы охота прошла успешно.
Организационные детали
- Поедем автомобиле. За доплату — на Toyota Land Cruiser 300 или минивэне
- Есть детские кресла. Сообщите заранее, если они потребуются
- Дополнительных расходов не предвидится
- Одевайтесь теплее, погода в Мурманске суровая. С собой можно взять перекус и горячий чай
- В стоимость включено фотографирование для всей группы. Если вам требуется индивидуальная съёмка, напишите при бронировании.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 4468 туристов
Мы занимаемся проведением экскурсий в Мурманской области более восьми лет. Всегда с трепетом относимся к нашим гостям и выкладываемся на 100%! Путешествие в Териберку, охота за Северным сиянием, поездки на острова Средний и Рыбачий, а также другие популярные и менее известные направления мы рады предложить гостям Кольского. Приезжайте в гости — и мы сделаем ваши дни на Севере незабываемыми.
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Групповая
до 18 чел.
Охота за Северным сиянием
Путешествие на Кольский полуостров за Северным сиянием подарит вам незабываемые впечатления и возможность сделать потрясающие фотографии. Присоединяйтесь
Начало: У отеля Азимут или места вашего проживания. В зави...
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Охота за северным сиянием
Понаблюдать за потрясающим явлением северной природы
Начало: место проживания туриста
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Северное сияние: увидеть главное чудо Заполярья
Зарядиться частицами солнечного ветра и получить профессиональные фото
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
3500 ₽ за человека