Больше половины года мы наблюдаем завораживающее зрелище: ночное небо над Арктикой озаряется разноцветным свечением.



Даже несмотря на то, что для нас это часть повседневной жизни, мы не перестаём восхищаться этим чудом. И очень хорошо понимаем, что значит для людей — увидеть сияние впервые. Поэтому сделаем максимум, чтобы вы поймали удачу за хвост и застали великолепие северной Авроры.