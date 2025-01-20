Северное сияние — зрелище необычайной красоты, которое мечтают увидеть многие. Мы поможем эту мечту реализовать. Устроим для вас путешествие в мир полярных огней.
А ещё проведём мастер-класс от профессионалов, которые научат лучшим техникам съёмки северного сияния и помогут настроить камеру вашего телефона.
А ещё проведём мастер-класс от профессионалов, которые научат лучшим техникам съёмки северного сияния и помогут настроить камеру вашего телефона.
Описание экскурсии
Погоня за магическим свечением
Мы каждый день отслеживаем на специальных ресурсах параметры солнечного ветра и облачности — это увеличивает шансы на успех. Однако северная природа непредсказуема и порой обманчива, поэтому до конца предугадать Северное сияние в опредёленный день невозможно.
В день экскурсии мы доведём прогноз до вашего сведения и примем решение о выезде. Всегда рекомендуем бронировать данную экскурсию на первый день пребывания в Мурманске — так в случае переноса даты у вас будет больше шансов увидеть данное чудо природы. Если нам удастся поймать сияние во всей его красе, сделаем для вас снимки на профессиональный фотоаппарат.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Время выезда сообщим в день экскурсии ближе к 18-19 часам, как только получим актуальный прогноз по Северному сиянию
ежедневно в 20:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3760 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С адреса вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 70 туристов
Здравствуйте! Мы команда единомышленников, развивающих Мурманский регион. С радостью откроем для вас красоту Кольского полуострова, покажем его главные достопримечательности и тайные места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Gustira
20 янв 2025
Я путешествовалa одна из другой страны, гида звали Виталий, он был очень дружелюбен) Я настоятельно рекомендую этот тур.
е
екатерина
13 янв 2025
наш великолепный гид и водитель Виталий!
благодаря ему мы все-таки смогли получить возможность найти и увидеть и зафиксировать на память Aurora borealis!
это действительно охота: раз - в сторону Норвегии, раз-в другой
благодаря ему мы все-таки смогли получить возможность найти и увидеть и зафиксировать на память Aurora borealis!
это действительно охота: раз - в сторону Норвегии, раз-в другой
А
Алексей
15 ноя 2024
Все прошло просто замечательно! Забралиот отеля на микро автобусе. Поехали за город в лес небольшой группой. Почти сразу поймали сияние. Было ОЧЕНЬ красиво!!! Гид помог настроить телефон, чтобы самим по фотографировать. Так же нас снимали на проф камеру и фотографии прислали на следующий день.
Е
Елена
5 ноя 2024
Это было очень весёлое мероприятие: охота за северным сиянием. Пили чай, прыгали в сугробы, устроили дискотеку и дурачились перед фотокамерой. И искали сияние. Получили много новой интересной информации о сиянии. Благодарю!
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