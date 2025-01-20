Северное сияние — зрелище необычайной красоты, которое мечтают увидеть многие. Мы поможем эту мечту реализовать. Устроим для вас путешествие в мир полярных огней. А ещё проведём мастер-класс от профессионалов, которые научат лучшим техникам съёмки северного сияния и помогут настроить камеру вашего телефона.

Описание экскурсии

Погоня за магическим свечением

Мы каждый день отслеживаем на специальных ресурсах параметры солнечного ветра и облачности — это увеличивает шансы на успех. Однако северная природа непредсказуема и порой обманчива, поэтому до конца предугадать Северное сияние в опредёленный день невозможно.

В день экскурсии мы доведём прогноз до вашего сведения и примем решение о выезде. Всегда рекомендуем бронировать данную экскурсию на первый день пребывания в Мурманске — так в случае переноса даты у вас будет больше шансов увидеть данное чудо природы. Если нам удастся поймать сияние во всей его красе, сделаем для вас снимки на профессиональный фотоаппарат.

Организационные детали