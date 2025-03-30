Областная научная библиотека — это книги, современное искусство, музыка, истории и секреты.
Вы пройдёте по интересным залам и заглянете в кабинет учёного, познакомитесь с системой перемещения книг, рассмотрите старые фотокарточки и отыщете тайные послания в работах художников. Услышите, что думали писатели о Мурманске, и узнаете, что такое бронеполка.
Вы пройдёте по интересным залам и заглянете в кабинет учёного, познакомитесь с системой перемещения книг, рассмотрите старые фотокарточки и отыщете тайные послания в работах художников. Услышите, что думали писатели о Мурманске, и узнаете, что такое бронеполка.
Описание экскурсии
Вы рассмотрите здание библиотеки, построенное в стиле функционализма в 1970 году. Вместе посчитаем этажи 21-метровой постройки.
Найдёте зашифрованные послания в работах современного художника Дмитрия Новицкого и советском панно маркетри.
Насладитесь музыкальной паузой в зале искусств.
Рассмотрите карточный каталог, аппарат для чтения микрофильмов и другие библиотечные технологии, а ещё почитаете газеты 1920-х годов.
Услышите истории о Мурманске в зале «Русская Арктика», который оформлен в стиле кабинета учёного.
Узнаете, как хранятся книги (и не только книги) в фондах библиотеки.
А ещё я расскажу:
- Какие писатели посещали Мурманск и что их восхищало в городе
- Что такое бронеполка
- Как пользоваться станциями самообслуживания
Организационные детали
- Экскурсия не подойдёт маломобильным людям, поскольку в библиотеке нет лифта, и людям с аллергией на пыль
- Экскурсию можно провести для большего количества человека — до 12. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 12 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Софьи Перовской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Мурманске
Провела экскурсии для 525 туристов
Меня зовут Алёна, я живу в Мурманске с 2011 года. Мои сильные стороны — глубокие знания и академическая подготовка, ведь я историк и педагог по образованию, с опытом работы вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
30 мар 2025
Наша экскурсия ещё не успела толком начаться (только встретились с экскурсоводом и поднялись на 2 этаж), как объявили эвакуацию….
Алёна сказала, чтобы мы срочно покинули здание библиотеки, направила нас к выходу
Алёна сказала, чтобы мы срочно покинули здание библиотеки, направила нас к выходу
Максим
15 янв 2025
Отличная нестандартная экскурсия, узнал много интересного. С Аленой можно попасть в те помещения библиотеки, куда закрыт доступ обычным посетителям.
Единственное, часть со взвешиванием и распознаванием книг в начале, я бы сократил по-максимуму. Особенно для взрослых экскурсантов из крупных городов)
В остальном, никаких вопросов, все классно)
Единственное, часть со взвешиванием и распознаванием книг в начале, я бы сократил по-максимуму. Особенно для взрослых экскурсантов из крупных городов)
В остальном, никаких вопросов, все классно)
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Индивидуальная
Из Мурманска - к сейдам и лабиринту «Вавилон»
Увлекательное путешествие по арктическим просторам с посещением древних каменных лабиринтов и сейдов. Идеально для любителей природы и истории
Начало: Мы организованно забираем вас в согласованном мест...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
Погрузитесь в прошлое Мурманска с захватывающим видом с Зелёного мыса. Уникальная экскурсия для всех, кто ценит историю и природу
Начало: На парковке около Мемориала «Защитникам Советского...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли
Путешествие по истории Русского Севера через легендарные корабли и памятники. Откройте для себя героев, вписавших свои имена в историю Мурманска
18 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 7 чел.