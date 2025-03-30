Мои заказы

Неклассический поход в Мурманскую научную библиотеку

Отправиться в путешествие по загадочным лабиринтам книгохранения и почитать газеты прошлого века
Областная научная библиотека — это книги, современное искусство, музыка, истории и секреты.

Вы пройдёте по интересным залам и заглянете в кабинет учёного, познакомитесь с системой перемещения книг, рассмотрите старые фотокарточки и отыщете тайные послания в работах художников. Услышите, что думали писатели о Мурманске, и узнаете, что такое бронеполка.
Неклассический поход в Мурманскую научную библиотеку© Алёна
Время начала: 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Вы рассмотрите здание библиотеки, построенное в стиле функционализма в 1970 году. Вместе посчитаем этажи 21-метровой постройки.

Найдёте зашифрованные послания в работах современного художника Дмитрия Новицкого и советском панно маркетри.

Насладитесь музыкальной паузой в зале искусств.

Рассмотрите карточный каталог, аппарат для чтения микрофильмов и другие библиотечные технологии, а ещё почитаете газеты 1920-х годов.

Услышите истории о Мурманске в зале «Русская Арктика», который оформлен в стиле кабинета учёного.

Узнаете, как хранятся книги (и не только книги) в фондах библиотеки.

А ещё я расскажу:

  • Какие писатели посещали Мурманск и что их восхищало в городе
  • Что такое бронеполка
  • Как пользоваться станциями самообслуживания

Организационные детали

  • Экскурсия не подойдёт маломобильным людям, поскольку в библиотеке нет лифта, и людям с аллергией на пыль
  • Экскурсию можно провести для большего количества человека — до 12. Детали уточняйте в переписке

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 12 лет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Софьи Перовской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Мурманске
Провела экскурсии для 525 туристов
Меня зовут Алёна, я живу в Мурманске с 2011 года. Мои сильные стороны — глубокие знания и академическая подготовка, ведь я историк и педагог по образованию, с опытом работы в
читать дальше

областном краеведческом музее и научной библиотеке, проходила практику в местном государственном архиве. Глубоко знаю и понимаю историю и культуру Кольского Севера, а не просто пересказываю факты. Прошла аттестацию на гида-переводчика и провела сотни экскурсий для тысяч человек, включая дипломатов, консула Японии, представителей Минкульта РФ и известных артистов. Мои авторские экскурсии — это не лекции, а увлекательные приключения с интересными фактами и личными наблюдениями. Я ценю ваше время и комфорт, поэтому всегда открыта вашим пожеланиям и адаптирую маршрут под ваши интересы.

Отзывы и рейтинг

М
Марина
30 мар 2025
Наша экскурсия ещё не успела толком начаться (только встретились с экскурсоводом и поднялись на 2 этаж), как объявили эвакуацию….
Алёна сказала, чтобы мы срочно покинули здание библиотеки, направила нас к выходу
читать дальше

и пообещала связаться с нами, как только сможет.
Надо отдать должное быстрой и грамотной организации эвакуации. Нам сразу сказали, что через центральный выход идти нельзя и отправили к запасному выходу. На протяжении всего пути были сотрудники, показывающие дорогу на выход. Хотя все выглядели встревоженными, никакой паники не наблюдалось. Всё чётко, быстро, спокойно.
Алёна связалась с нами минут через 15. Учитывая то, что продолжить экскурсию в библиотеке было нельзя,
предложила либо всё отменить, либо провести обзорную экскурсию по центру города.
Мы выбрали второй вариант и не прогадали.
Умная, красивая, утончённая девушка с прекрасным, грамотным русским языком провела для нас замечательную экскурсию! Узнали много нового о городе и его жителях.
Браво, Алёна!
Спасибо Вам огромное!
А у нас есть ещё один повод вернуться в Мурманск - к Алёне, на экскурсию в библиотеку.

Максим
Максим
15 янв 2025
Отличная нестандартная экскурсия, узнал много интересного. С Аленой можно попасть в те помещения библиотеки, куда закрыт доступ обычным посетителям.

Единственное, часть со взвешиванием и распознаванием книг в начале, я бы сократил по-максимуму. Особенно для взрослых экскурсантов из крупных городов)

В остальном, никаких вопросов, все классно)

