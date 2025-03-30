читать дальше

и пообещала связаться с нами, как только сможет.

Надо отдать должное быстрой и грамотной организации эвакуации. Нам сразу сказали, что через центральный выход идти нельзя и отправили к запасному выходу. На протяжении всего пути были сотрудники, показывающие дорогу на выход. Хотя все выглядели встревоженными, никакой паники не наблюдалось. Всё чётко, быстро, спокойно.

Алёна связалась с нами минут через 15. Учитывая то, что продолжить экскурсию в библиотеке было нельзя,

предложила либо всё отменить, либо провести обзорную экскурсию по центру города.

Мы выбрали второй вариант и не прогадали.

Умная, красивая, утончённая девушка с прекрасным, грамотным русским языком провела для нас замечательную экскурсию! Узнали много нового о городе и его жителях.

Браво, Алёна!

Спасибо Вам огромное!

А у нас есть ещё один повод вернуться в Мурманск - к Алёне, на экскурсию в библиотеку.