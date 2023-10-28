Мурманск - маленький город с великой историей (экскурсия в мини-группе)

Прикоснуться к военному прошлому, увидеть величественного Алёшу и погладить верного кота Семёна

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Мы приглашаем вас отправиться вместе с нами по окрестностям нашего маленького, но в то же время самого крупного города за полярным кругом. Вы посетите Колу, некогда самый северный город в Российской империи.

Прикоснётесь к военной истории Мурманска, посмотрите на отважного защитника Заполярья и узнаете историю смелого кота Семёна.
Мурманск - маленький город с великой историей (экскурсия в мини-группе)
Мурманск - маленький город с великой историей (экскурсия в мини-группе)
Мурманск - маленький город с великой историей (экскурсия в мини-группе)
Мурманск - маленький город с великой историей (экскурсия в мини-группе)
Мурманск - маленький город с великой историей (экскурсия в мини-группе)
Мурманск - маленький город с великой историей (экскурсия в мини-группе)
Мурманск - маленький город с великой историей (экскурсия в мини-группе)
Мурманск - маленький город с великой историей (экскурсия в мини-группе)
Мурманск - маленький город с великой историей (экскурсия в мини-группе)
Мурманск - маленький город с великой историей (экскурсия в мини-группе)
Мурманск - маленький город с великой историей (экскурсия в мини-группе)
Мурманск - маленький город с великой историей (экскурсия в мини-группе)
Мурманск - маленький город с великой историей (экскурсия в мини-группе)
Мурманск - маленький город с великой историей (экскурсия в мини-группе)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кола, древние памятники, предания о поморах и саамах

Это один из старейших городов залива. Вы увидите здесь древний деревянный памятник — Поклонный крест и зайдёте в самый старый храм на полуострове. Гид поделится увлекательными историями о коренных жителях этого края — поморах и саамах. Затем вы проедете по Кольскому мосту и увидите Мурманск с материка.

Мурманск морской

Мурманск — крупный значимый российский порт. Вы узнаете, чем промышляли местные жители на берегах Баренцева моря, как развивалась тут торговля, и почему именно в Мурманске создали базу морского флота. Вы посетите мемориальный комплекс «Маяк». Он посвящён морякам, погибшим в мирное время. Гид расскажет о печальном событии 2000 года и покажет часть рубки АПЛ «Курск». Увидите вы и морской вокзал, где пришвартован атомный ледокол «Ленин».

Мурманск военный

Множество памятников в городе связано с событиями Великой Отечественной войны. Вы побываете у мемориального комплекса, посвящённого воинам 1 корпуса ПВО, увидите памятник печной трубе и один из самых крупных монументов России — «Алёшу», простого солдата и защитника Заполярья.

Мурманск символический

В Мурманске много интересных мест и символов. Например, на въезде в город вам встретится стела, где указаны координаты Мурманска. Вы проедете через Кольский залив по мосту, который ещё недавно считался в Заполярье рекордсменом по протяжённости. А ещё взглянете на памятник верному коту Семёну. Его история совершенно невероятная — отважный кот 6 с половиной лет шёл в Мурманск, чтобы вернуться к своим хозяевам.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле KIA Sportage
  • Во время остановок будьте готовы к небольшим прогулкам. У нас всегда приготовлен для гостей термос с горячим чаем.
  • Заберём вас из аэропорта или любой точки в пределах города и после экскурсии отвезём в удобное вам место
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник в 09:00 и 10:00, во вторник и пятницу в 14:00, в среду в 08:00, в субботу в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00 и 10:00, во вторник и пятницу в 14:00, в среду в 08:00, в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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