Прикоснуться к военному прошлому, увидеть величественного Алёшу и погладить верного кота Семёна
Прикоснётесь к военной истории Мурманска, посмотрите на отважного защитника Заполярья и узнаете историю смелого кота Семёна.
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Описание
Что вас ожидает
Кола, древние памятники, предания о поморах и саамах
Это один из старейших городов залива. Вы увидите здесь древний деревянный памятник — Поклонный крест и зайдёте в самый старый храм на полуострове. Гид поделится увлекательными историями о коренных жителях этого края — поморах и саамах. Затем вы проедете по Кольскому мосту и увидите Мурманск с материка.
Мурманск морской
Мурманск — крупный значимый российский порт. Вы узнаете, чем промышляли местные жители на берегах Баренцева моря, как развивалась тут торговля, и почему именно в Мурманске создали базу морского флота. Вы посетите мемориальный комплекс «Маяк». Он посвящён морякам, погибшим в мирное время. Гид расскажет о печальном событии 2000 года и покажет часть рубки АПЛ «Курск». Увидите вы и морской вокзал, где пришвартован атомный ледокол «Ленин».
Мурманск военный
Множество памятников в городе связано с событиями Великой Отечественной войны. Вы побываете у мемориального комплекса, посвящённого воинам 1 корпуса ПВО, увидите памятник печной трубе и один из самых крупных монументов России — «Алёшу», простого солдата и защитника Заполярья.
Мурманск символический
В Мурманске много интересных мест и символов. Например, на въезде в город вам встретится стела, где указаны координаты Мурманска. Вы проедете через Кольский залив по мосту, который ещё недавно считался в Заполярье рекордсменом по протяжённости. А ещё взглянете на памятник верному коту Семёну. Его история совершенно невероятная — отважный кот 6 с половиной лет шёл в Мурманск, чтобы вернуться к своим хозяевам.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле KIA Sportage
- Во время остановок будьте готовы к небольшим прогулкам. У нас всегда приготовлен для гостей термос с горячим чаем.
- Заберём вас из аэропорта или любой точки в пределах города и после экскурсии отвезём в удобное вам место
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 09:00 и 10:00, во вторник и пятницу в 14:00, в среду в 08:00, в субботу в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 09:00 и 10:00, во вторник и пятницу в 14:00, в среду в 08:00, в субботу в 09:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.