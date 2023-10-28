Мы приглашаем вас отправиться вместе с нами по окрестностям нашего маленького, но в то же время самого крупного города за полярным кругом. Вы посетите Колу, некогда самый северный город в Российской империи. Прикоснётесь к военной истории Мурманска, посмотрите на отважного защитника Заполярья и узнаете историю смелого кота Семёна.

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Описание

Что вас ожидает

Кола, древние памятники, предания о поморах и саамах

Это один из старейших городов залива. Вы увидите здесь древний деревянный памятник — Поклонный крест и зайдёте в самый старый храм на полуострове. Гид поделится увлекательными историями о коренных жителях этого края — поморах и саамах. Затем вы проедете по Кольскому мосту и увидите Мурманск с материка.

Мурманск морской

Мурманск — крупный значимый российский порт. Вы узнаете, чем промышляли местные жители на берегах Баренцева моря, как развивалась тут торговля, и почему именно в Мурманске создали базу морского флота. Вы посетите мемориальный комплекс «Маяк». Он посвящён морякам, погибшим в мирное время. Гид расскажет о печальном событии 2000 года и покажет часть рубки АПЛ «Курск». Увидите вы и морской вокзал, где пришвартован атомный ледокол «Ленин».

Мурманск военный

Множество памятников в городе связано с событиями Великой Отечественной войны. Вы побываете у мемориального комплекса, посвящённого воинам 1 корпуса ПВО, увидите памятник печной трубе и один из самых крупных монументов России — «Алёшу», простого солдата и защитника Заполярья.

Мурманск символический

В Мурманске много интересных мест и символов. Например, на въезде в город вам встретится стела, где указаны координаты Мурманска. Вы проедете через Кольский залив по мосту, который ещё недавно считался в Заполярье рекордсменом по протяжённости. А ещё взглянете на памятник верному коту Семёну. Его история совершенно невероятная — отважный кот 6 с половиной лет шёл в Мурманск, чтобы вернуться к своим хозяевам.

Организационные детали