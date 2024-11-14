читать дальше

странно с учетом того, что она плохо составлена.

За 7500 нас свозили в музей камня, где мы самостоятельно все посмотрели, никаких фактов, кроме посмотрите налево, посмотрите направо не было.

Дальше по ПРОГРАММЕ было предусмотрено посещение заброшенного вокзала в г. Кировск, где нужно было ходить около 30 минут. Вопрос: зачем включать это в программу? Какая смысловая нагрузка от посещения заброшенного задания, если в карточке экскурсии ОБ ЭТОМ НЕ БЫЛО И СЛОВА?

В то время, как время на озере было ограничено в рамках 15 минут. Почему так мало? Хотя это было почти что единственное, что могло скрасить впечатление об этой экскурсии…

Далее шел Ботанический сад. Там правда было интересно и познавательно, но это заслуга далеко не организатора и сопровождающего гида, а работников самого сада.