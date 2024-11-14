Мы увезем вас в центр горного массива Хибины — город Кировск. Даже самый искушенный турист получит здесь море позитива.
Сказочная снежная деревня, космический Таинственный лес, мультимедийные экспозиции музейного центра «Апатит», вершины Хибинских гор, катание на снегоходах и, конечно же, море снега. В этот день вы получите максимум драйва!
Сказочная снежная деревня, космический Таинственный лес, мультимедийные экспозиции музейного центра «Апатит», вершины Хибинских гор, катание на снегоходах и, конечно же, море снега. В этот день вы получите максимум драйва!
Описание экскурсии
В программе: База отдыха Тирвас:
- Зимнее сафари по заснеженным Хибинам (снегоходы и сноубас работают с середины декабря по май).
- Озеро Малый Вудъявр.
• Снежная деревня — парк ледяных скульптур (работает с середины декабря по май). Горнолыжный курорт Большой Вудъявр:
- Гондольно-кресельный подъемник.
- Гора Айкуайвенчорр.
- Горный панорамный ресторан «Plateau».
• Арт-объект «меч короля Артура». Кировск:
- Символ города — Кировский «Биг-Бен».
- Музейно-выставочный центр «Апатит».
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экостровский пролив озера Имандра
- База отдыха Тирвас
- Озеро Малый Вудъявр
- Снежная деревня
- Гора Айкуайвенчорр
- Арт-объект «меч короля Артура»
- Кировский «Биг-Бен»
- Музейно-выставочный центр «Апатит»
Что включено
- Обед в санатории Тирвас (шведский стол)
- Услуги гида-экскурсовода
- Посещение музея камня «Апатит», кресельный подъемник к ресторанному комплексу Плато
Что не входит в цену
- Входные билеты в Снежную деревню (800 руб) и Таинственный лес (600 руб.). *Работают с середины декабря по май
- Катание на снегоходах и сноубасе (1000 руб., доступно с декабря по май)
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Если у Вас остались вопросы - звоните
- Я всегда на связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
14 ноя 2024
Отзыв об экскурсии от организатора Карина.
Начнем с того, что в процессе экскурсии выяснилось, что у всех разная цена за саму экскурсию (хотя гид и сама программа была одна), что очень
Начнем с того, что в процессе экскурсии выяснилось, что у всех разная цена за саму экскурсию (хотя гид и сама программа была одна), что очень
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