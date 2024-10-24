Чтобы открыть характер, поэтику и трепетную природу Русского Севера, непременно стоит посетить Кировск! Вы проведете целый день в окружении сказочных Хибин: посетите Снежную деревню с ледяными скульптурами, перенесетесь в тропики
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Мы успеем охватить интереснейшие локации Кировска: каждому месту мы уделим около 1 часа, но, при желании, сможем скорректировать маршрут и где-то задержаться подольше. В программе:
- Таинственный лес, который перенесет в сказку и взрослых, и детей. Только представьте — динозавры, первобытные люди, пирамиды Египта, инопланетные сооружения, следы загадочных существ встретятся в одном месте!
- Снежная деревня (зимой), состоящая из десятков волшебных залов, заполненных снежными экспозициями и ледяными скульптурами.
- Ботанический сад (весна-осень) на склоне Хибинских гор — самый северный в России. Здесь вы прогуляетесь по тропам тропического леса среди снежной пустыни, познакомитесь с экзотическими растениями и узнаете, как они уживаются на Русском Севере.
- Музей камня, в котором вам откроются геологические секреты Кольского полуострова. Рассмотрим уникальные горные породы, изучим выставку «Быт и нравы Российской империи» и мультимедийную экспозицию «Путешествие из недр Земли в атмосферу».
- Гора Айкуайвенчорр. У вас будет время, чтобы подняться на фуникулере на горную вершину или просто прогуляться по склону, любуясь панорамой Кировска и озером Большой Вудъявр.
Организационные детали
Как проходят экскурсия
Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (Hyundai Starex, Volkswagen Multivan, Volkswagen Caravelle, или Mercedes-Benz Sprinter, в зависимости от размера группы). В пути от Мурманска до Кировска мы проведём около 2,5 часов.
- Экскурсия подойдет взрослым и детям от 5 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В летнее время подъемник работает только в пятницу, субботу и воскресенье
- Снежная деревня летом и таинственный лес входят в программу с 25.12.2023
Дополнительные расходы
- Билет на подъёмник в зимнее время — 400 руб.; в летнее время — 300 руб.
- Билет в Снежную Деревню: 800 руб. /взрослые, 400 руб. /дети
- Таинственный лес:
— в зимнее время взрослые — 600 руб., дети 6-14 лет и пенсионеры — 300 руб.
— в летнее время взрослые — 400 руб., дети 6-14 лет и пенсионеры — 200 руб.
— дети до 5 лет — бесплатно, многодетные семьи — скидка 50%, именинник (в день рождения) — бесплатно
- Ботанический сад: взрослые — 500 руб., школьники, студенты и пенсионеры — 150 руб., дошкольники — 100 руб.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 612 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я представляю команду лицензированных гидов в Мурманске. Мы занимаемся туризмом с 2015 года. Приглашаем полюбоваться суровой природой Заполярного края, познакомиться с традициями коренных жителей и поохотиться за Северным сиянием.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Inna
24 окт 2024
Однозначно рекомендую экскурсию. Ездили в Кировск/Хибины с Александром. Приятный в общении молодой человек. Очень интересно рассказывал. И хотя в горах стоял густой туман. Мы их почти не видели. Но абсолютно не жалеем, что поехали. Увидели потрясающую природу, растения, музей камня, заброшенный вокзал. Очень все понравилось 😊
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