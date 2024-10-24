Чтобы открыть характер, поэтику и трепетную природу Русского Севера, непременно стоит посетить Кировск! Вы проведете целый день в окружении сказочных Хибин: посетите Снежную деревню с ледяными скульптурами, перенесетесь в тропики

в Ботаническом саду, откроете тайны Кольского полуострова в Музее камня. А затем на фуникулере вы отправитесь на гору Айкуайвенчорр, где посетите смотровую площадку ресторана и насладитесь снежными пейзажами и видом на город

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы успеем охватить интереснейшие локации Кировска: каждому месту мы уделим около 1 часа, но, при желании, сможем скорректировать маршрут и где-то задержаться подольше. В программе:

Таинственный лес , который перенесет в сказку и взрослых, и детей. Только представьте — динозавры, первобытные люди, пирамиды Египта, инопланетные сооружения, следы загадочных существ встретятся в одном месте!

, который перенесет в сказку и взрослых, и детей. Только представьте — динозавры, первобытные люди, пирамиды Египта, инопланетные сооружения, следы загадочных существ встретятся в одном месте! Снежная деревня (зимой), состоящая из десятков волшебных залов, заполненных снежными экспозициями и ледяными скульптурами.

(зимой), состоящая из десятков волшебных залов, заполненных снежными экспозициями и ледяными скульптурами. Ботанический сад (весна-осень) на склоне Хибинских гор — самый северный в России. Здесь вы прогуляетесь по тропам тропического леса среди снежной пустыни, познакомитесь с экзотическими растениями и узнаете, как они уживаются на Русском Севере.

(весна-осень) на склоне Хибинских гор — самый северный в России. Здесь вы прогуляетесь по тропам тропического леса среди снежной пустыни, познакомитесь с экзотическими растениями и узнаете, как они уживаются на Русском Севере. Музей камня , в котором вам откроются геологические секреты Кольского полуострова. Рассмотрим уникальные горные породы, изучим выставку «Быт и нравы Российской империи» и мультимедийную экспозицию «Путешествие из недр Земли в атмосферу».

, в котором вам откроются геологические секреты Кольского полуострова. Рассмотрим уникальные горные породы, изучим выставку «Быт и нравы Российской империи» и мультимедийную экспозицию «Путешествие из недр Земли в атмосферу». Гора Айкуайвенчорр. У вас будет время, чтобы подняться на фуникулере на горную вершину или просто прогуляться по склону, любуясь панорамой Кировска и озером Большой Вудъявр.

Организационные детали

Как проходят экскурсия

Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (Hyundai Starex, Volkswagen Multivan, Volkswagen Caravelle, или Mercedes-Benz Sprinter, в зависимости от размера группы). В пути от Мурманска до Кировска мы проведём около 2,5 часов.

Экскурсия подойдет взрослым и детям от 5 лет

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В летнее время подъемник работает только в пятницу, субботу и воскресенье

Снежная деревня летом и таинственный лес входят в программу с 25.12.2023

Дополнительные расходы