Таинственный Лес – экскурсии в Мурманске

Найдено 5 экскурсий в категории «Таинственный Лес» в Мурманске, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено»
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
24 отзыва
Популярное предложение
Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено» из Мурманска
Проведите незабываемый день в Хибинах: от горнолыжного курорта до Таинственного леса и исторических открытий в Кировске
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за человека
Кировск - сердце Хибин
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
43 отзыва
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Ежедневно в 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500 за человека
Кировск и Хибины - сказка севера
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
20 отзывов
Кировск и Хибины - сказка севера
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 20:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за человека
Хибины: 390 миллионов лет истории
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
43 отзыва
Хибины: 390 миллионов лет истории
Начало: Место вашего проживания Мурманске
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 000 за человека
Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин
Начало: Мурманск, пр. - т. Ленина, 80
Расписание: Ежедневно по запросу
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
от 12 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    30 апреля 2024
    Кировск - сердце Хибин
    Хибины впечатляют🙂 день прошёл отлично, комфортная машина, доехали быстро туда-обратно, сопровождал нас Александр, много интересной информации, остались тёплые воспоминания. У Надежды отличная Команда!
  • О
    Олеся
    10 апреля 2024
    Кировск - сердце Хибин
    Очень увлекательное приключение в Кировск с отличным гидом Александром. Была в группе с иностранцами, но было весело и непринужденно. Посмотрела
    читать дальше

    на многие обыденные вещи другим взглядом. Было красиво, уютно. Правда, попали в туман на горе, что не смогла в большей мере насладиться видами на Кировск и озеро.

  • 9
    9260812944
    4 апреля 2024
    Кировск - сердце Хибин
    Всё просто замечательно! Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо гиду Ильи за интересный рассказ и весёлую поездку!
  • И
    Ирина
    24 февраля 2024
    Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено»
    Очень понравилось путешествие в Хибины и Кировск! Николай очень душевный гид, понравилось все!) Получилось сказочно, хоть и без ботанического сада, но мы ехали не за этим, а за скульптурами💨
  • М
    Марина
    17 января 2024
    Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин
    Поездка мне очень понравилась. Видели все что заявлено в программе,особенно впечатлила снежная деревня. Обед был в ресторане на вершине горы с красивым видом. Спасибо вам большое за организацию и интересные рассказы по пути.
  • В
    Владимир
    16 января 2024
    Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин
    Тур оставил только самые яркие впечатления. Гид и организация на высшем уровне. Отдельный большой плюс это быстрая коммуникация и ответы на все вопросы.
  • С
    Староверова
    8 ноября 2023
    Хибины - многовековой горный массив
    Экскурсия прошла легко, интересно в приятной компании гида Сергея, который учитывал все наши пожелания и предложения. Узнали много интересного, природа невероятная.
  • В
    Виктория
    7 ноября 2023
    Хибины: 390 миллионов лет истории
    Все понравилось, с погодой повезло, виды на подъёмнике супер! Экскурсовод Влад все интересно рассказал!
  • Н
    Наталья
    4 ноября 2023
    Хибины - многовековой горный массив
    Наилучшие рекомендации и пожелания! Замечательный гид Сергей Валдайцев открыл нам красоту севера нашей Родины! Это была невероятно душевная экскурсия! Сергей по дороге нам рассказал и историю края, и интересные современные факты ну и конечно обсудили северное сияние! Влюбились в Хибины!
  • Е
    Екатерина
    23 мая 2023
    Хибиногорск и красоты древнейших гор на планете
    Несмотря на то, что мы ездили в межсезонье, нам понравилось! Алексей очень интересно рассказывал, провёл достаточно насыщенную экскурсию, останавливался, по
    читать дальше

    нашей просьбе, в красивом месте для небольшой рыбалки и показал место в Мурманске, которое мы очень жаждали увидеть сверхнормы. Алексей очень аккуратный водитель, ехать было приятно и безопасно. Спасибо за отлично проведённое время!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Таинственный Лес»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено»
  2. Кировск - сердце Хибин
  3. Кировск и Хибины - сказка севера
  4. Хибины: 390 миллионов лет истории
  5. Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Таинственный Лес" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Мурманске на 2024 год по теме «Таинственный Лес», 137 ⭐ отзывов, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам