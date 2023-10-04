Ловозерские тундры - это легендарное место силы Кольского края! Ощутить мощь и суровую красоту Арктики, познакомиться с уникальной жизнью растений, мхов и лишайников.
Взобраться на машине на вершины ловозерского хребта и увидеть своими глазами склоны гор, которые отвесными стенами обрываются к мистическому Сейдозеру.
Его берега знамениты культовыми сооружениями: сейдами, гуриями и другими загадочными памятниками древности, что делает его поистине жемчужиной маршрута
Взобраться на машине на вершины ловозерского хребта и увидеть своими глазами склоны гор, которые отвесными стенами обрываются к мистическому Сейдозеру.
Его берега знамениты культовыми сооружениями: сейдами, гуриями и другими загадочными памятниками древности, что делает его поистине жемчужиной маршрута
Описание экскурсииЧто вас ждет: Горы- Во все времена были местом притяжения, рождением легенд, изучением! Не всем они покорялись, не всем открывались! Но на сегодняшний день мир стал более доступный, и не менее интересный! Предлагаем Вам отправится с нами в центр Кольского полуострова, место рождения легенд и таинств, коренного народа, где природные ландшафты подчеркивают суровую красоту Арктики. Тундры и лесотундры, горные, священные озера, эндемики минералогии. И это все - Ловозерские тундры! Как звучит Китайская поговорка -Не поднимешься в горы — не узнаешь высоты неба; не спустишься в бездну — не узнаешь толщи земли! Важная информация: Экскурсия в горы - всегда подразумевает некоторые детали. Одеваться всегда стоит теплее, невзирая на летний сезон проведение экскурсии, обувь следует иметь удобную для пеших прогулок. Данная экскурсия по сложности - невысокая! Поход возможен с начальным уровнем подготовки. Лучшее время для посещения июль, август, сентябрь.
старт группы в 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скальные цирки Раслака
- Вершина Аллуайв
- Панорамы Сейдозера
- Хибин
- Умбозера и Ловозера
- Вершина Кедыкварпахк
- Тундры Ловозерья
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Фотосьемка
- Горячий чай
Что не входит в цену
- Трансфер в другие локации, обед в ресторане, кафе.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Завершение: Трансфер в любую локацию Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: старт группы в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсия в горы - всегда подразумевает некоторые детали. Одеваться всегда стоит теплее, невзирая на летний сезон проведение экскурсии, обувь следует иметь удобную для пеших прогулок. Данная экскурсия по сложности - невысокая! Поход возможен с начальным уровнем подготовки
- Лучшее время для посещения июль, август, сентябрь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Всё отлично. Огромное спасибо гиду Алексею за экскурсию!
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