Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Ловозерские тундры - это легендарное место силы Кольского края! Ощутить мощь и суровую красоту Арктики, познакомиться с уникальной жизнью растений, мхов и лишайников.



Взобраться на машине на вершины ловозерского хребта и увидеть своими глазами склоны гор, которые отвесными стенами обрываются к мистическому Сейдозеру.



Его берега знамениты культовыми сооружениями: сейдами, гуриями и другими загадочными памятниками древности, что делает его поистине жемчужиной маршрута 5 1 отзыв

Анна Ваш гид в Мурманске Задать вопрос Групповая экскурсия 9000 ₽ за человека 5 1 отзыв 8 часов 1-8 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет: Горы- Во все времена были местом притяжения, рождением легенд, изучением! Не всем они покорялись, не всем открывались! Но на сегодняшний день мир стал более доступный, и не менее интересный! Предлагаем Вам отправится с нами в центр Кольского полуострова, место рождения легенд и таинств, коренного народа, где природные ландшафты подчеркивают суровую красоту Арктики. Тундры и лесотундры, горные, священные озера, эндемики минералогии. И это все - Ловозерские тундры! Как звучит Китайская поговорка -Не поднимешься в горы — не узнаешь высоты неба; не спустишься в бездну — не узнаешь толщи земли! Важная информация: Экскурсия в горы - всегда подразумевает некоторые детали. Одеваться всегда стоит теплее, невзирая на летний сезон проведение экскурсии, обувь следует иметь удобную для пеших прогулок. Данная экскурсия по сложности - невысокая! Поход возможен с начальным уровнем подготовки. Лучшее время для посещения июль, август, сентябрь.

старт группы в 8:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Скальные цирки Раслака

Вершина Аллуайв

Панорамы Сейдозера

Хибин

Умбозера и Ловозера

Вершина Кедыкварпахк

Тундры Ловозерья Что включено Трансфер

Услуги гида

Фотосьемка

Горячий чай Что не входит в цену Трансфер в другие локации, обед в ресторане, кафе. Где начинаем и завершаем? Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска Завершение: Трансфер в любую локацию Мурманска Когда и сколько длится? Когда: старт группы в 8:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Важная информация Экскурсия в горы - всегда подразумевает некоторые детали. Одеваться всегда стоит теплее, невзирая на летний сезон проведение экскурсии, обувь следует иметь удобную для пеших прогулок. Данная экскурсия по сложности - невысокая! Поход возможен с начальным уровнем подготовки

Лучшее время для посещения июль, август, сентябрь Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.