Забудьте о цивилизации, которую вы знаете! С нами вы окажетесь среди инопланетных пейзажей и увидите Кольский с новой стороны.
Природа Ловозерских тундр напоминает декорации к фильму, хотя чаще всего привлекает геологов и исследователей — расскажем, почему.
Вы прогуляетесь по горам, послушаете о саамах и пополните копилку впечатлений красивейшим видом Сейдозера.
Природа Ловозерских тундр напоминает декорации к фильму, хотя чаще всего привлекает геологов и исследователей — расскажем, почему.
Вы прогуляетесь по горам, послушаете о саамах и пополните копилку впечатлений красивейшим видом Сейдозера.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Прогуляемся по перевалу Геологов и увидим гору Аллуайв.
- Насладимся панорамой Умбозера и Хибин.
- Поднимемся на гору Кедыкварпахк, с которой откроется чудесный вид на Сейдозеро.
- Поговорим о флоре и фауне, а также редких минеральных ресурсах Ловозерских тундр.
- Обсудим культурные особенности коренных народов-саамов.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Hyundai Starex, Renault Duster или Toyota Fortuner от места вашего проживания.
- Маршрут состоит из пеших прогулок и подъёмов. Просим обратить на это внимание, если у вас есть ограничения в передвижении.
- Экскурсия проводится с июня по сентябрь.
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 673 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 2257 туристов
Привет! Мы — команда аттестованных гидов, которая сделает ваше путешествие на Север захватывающим и необыкновенным. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и прочувствуете всю магию края. Мы работаем более 10 лет, постоянно совершенствуемся и делаем всё для вашего удобства.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
5 июня 2024
Если вам попался Дмитрий - знайте, что вы вытянули свой счастливый билет и, возможно, израсходовали всю свою удачу за жизнь. Это не только тот человек, который проведет вас через тундру
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