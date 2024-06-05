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безопасно, но и расскажет истории из настоящих хардкорных походов. Мы устали так, что не чувствовали ног. Мы проваливались в воду, шли по снегу и преодолели 20 километров пешком по камням, потому что машина из-за снега не смогла заехать в гору. Мы были грязные, местами мокрые, но никогда - никогда! - не были такими счастливыми. Дмитрий, начинайте вести многодневные походы, Вы рождены для этого. И если в Арктике есть гид, поцелованный богом, то сегодня это был он. Если вы лежите на диване в мегаполисе, пьете пепси и используете телефон для заказа пиццы, то закажите экскурсию и увидьте то, ради чего стоит жить.