В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе

Увидеть горные вершины и легендарные озера Кольского полуострова
Забудьте о цивилизации, которую вы знаете! С нами вы окажетесь среди инопланетных пейзажей и увидите Кольский с новой стороны.

Природа Ловозерских тундр напоминает декорации к фильму, хотя чаще всего привлекает геологов и исследователей — расскажем, почему.

Вы прогуляетесь по горам, послушаете о саамах и пополните копилку впечатлений красивейшим видом Сейдозера.
5
1 отзыв
В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Прогуляемся по перевалу Геологов и увидим гору Аллуайв.
  • Насладимся панорамой Умбозера и Хибин.
  • Поднимемся на гору Кедыкварпахк, с которой откроется чудесный вид на Сейдозеро.
  • Поговорим о флоре и фауне, а также редких минеральных ресурсах Ловозерских тундр.
  • Обсудим культурные особенности коренных народов-саамов.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Hyundai Starex, Renault Duster или Toyota Fortuner от места вашего проживания.
  • Маршрут состоит из пеших прогулок и подъёмов. Просим обратить на это внимание, если у вас есть ограничения в передвижении.
  • Экскурсия проводится с июня по сентябрь.

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 673 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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5 июня 2024
Если вам попался Дмитрий - знайте, что вы вытянули свой счастливый билет и, возможно, израсходовали всю свою удачу за жизнь. Это не только тот человек, который проведет вас через тундру
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безопасно, но и расскажет истории из настоящих хардкорных походов. Мы устали так, что не чувствовали ног. Мы проваливались в воду, шли по снегу и преодолели 20 километров пешком по камням, потому что машина из-за снега не смогла заехать в гору. Мы были грязные, местами мокрые, но никогда - никогда! - не были такими счастливыми. Дмитрий, начинайте вести многодневные походы, Вы рождены для этого. И если в Арктике есть гид, поцелованный богом, то сегодня это был он. Если вы лежите на диване в мегаполисе, пьете пепси и используете телефон для заказа пиццы, то закажите экскурсию и увидьте то, ради чего стоит жить.

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