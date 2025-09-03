Чтобы увидеть Кольский полуостров таким, каким он был тысячи лет назад, мы отправимся в Ловозерские тундры. Вас ждут суровые горные ландшафты, отвесные Цирки Раслака и панорама с вершины горы Аллуайв. А ещё привал с горячим чаем и пирогами. По пути вы услышите о шаманах и необъяснимых явлениях региона. Путешествие будет интересным и вдохновляюще красивым.
Описание экскурсии
Ловозерские тундры — горный массив в форме подковы со скалистыми склонами, пологими сопками, чистейшими озёрами, реками и ручьями. Несмотря на фантастические пейзажи, здесь пока нет туристического бума. Это место, где вы ещё можете застать нетронутую красоту Кольского полуострова. А мы вам в этом поможем!
В горах мы:
- Будем любоваться необычными пейзажами
- Увидим отвесные стены Цирков Раслака — гигантских чашеобразных углублений
- Поднимемся к вершине горы Аллуайв через перевал Геологов на высоту 1119 метров
- С вершины посмотрим на посёлок Ловозеро и одноимённое озеро
По пути мы расскажем:
- о местных шаманах
- теории Гипербореи
- саамах и летающих камнях
А ещё вы узнаете:
- О феномене мерячения в Ловозерских тундрах
- Других локальных аномалиях, например, о появлении неизученных наукой растений и животных
- Круглогодичном северном сиянии
- Бесследном исчезновении людей в местах с «дурной славой»
- Истории путешественников, посетивших Ловозерские тундры в разные годы
- О том, почему местные жители уверяют, что при соблюдении определённых правил «горы лечат, а не колечат»
Как проходит поездка
- Дорога на машине из Мурманска до точки старта маршрута займёт 2–2,5 часа
- Мы пройдём по тропе протяжённостью примерно 7 км
- Сделаем привал и угостим вас горячим чаем с пирогами
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном автомобиле: Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle или других подобного класса
- Накануне поездки мы свяжемся с вами для уточнения всех деталей
- В прогулке могут принять участие путешественники старше 7 лет
- Специальная физическая подготовка не требуется
- Горячий чай и пироги включены в стоимость, а с собой вы можете взять перекус и воду на своё усмотрение
- В праздничные и предпраздничные дни размер группы может быть увеличен (максимум до 18 человек). В таких случаях трансфер осуществляется на комфортабельном микроавтобусе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Коминтерна, д. 1 (заправка Роснефть)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1992 туристов
Мы команда гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Е
Была сегодня на данной экскурсии. Маршрут не сложный, особенно в виду большого кол-ва остановок при подъеме. С погодой нам повезло, было солнечно и без тумана. Ветер был, но теплый.
На склоне
Лучше гор могут быть только горы, на которых не бывал!
Виды потрясающие! Всё организованно на уровне, рекомендую👍
Мистическое и таинственное место… Очень повезло с погодой и гидом Сергеем 🫶 Данную экскурсию советую 👍
Маршрут несложный, виды открываются отличные. Гид Виктор лучший!!! Рассказал много интересного, как по пути в тундры, так и там на месте. По приезде была плохая видимость. Но благодаря гиду мы всё же дождались, пока сойдет туман и увидели всю красоту Ловозерских тундр.
Н
Невероятные "инопланетные" пейзажи! Рекомендую всем, кто хочет увидеть что-то поистине уникальное.
Огромное спасибо гиду Владимиру за комфортную поездку и приятную компанию!
Ю
было безумно интересно слушать нашего гида - антона. узнал много нового о северном крае. попали в туман и облачность, были будто в другом мире. очень круто!
