Чтобы увидеть Кольский полуостров таким, каким он был тысячи лет назад, мы отправимся в Ловозерские тундры. Вас ждут суровые горные ландшафты, отвесные Цирки Раслака и панорама с вершины горы Аллуайв. А ещё привал с горячим чаем и пирогами. По пути вы услышите о шаманах и необъяснимых явлениях региона. Путешествие будет интересным и вдохновляюще красивым.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ловозерские тундры — горный массив в форме подковы со скалистыми склонами, пологими сопками, чистейшими озёрами, реками и ручьями. Несмотря на фантастические пейзажи, здесь пока нет туристического бума. Это место, где вы ещё можете застать нетронутую красоту Кольского полуострова. А мы вам в этом поможем!

В горах мы:

Будем любоваться необычными пейзажами

Увидим отвесные стены Цирков Раслака — гигантских чашеобразных углублений

Поднимемся к вершине горы Аллуайв через перевал Геологов на высоту 1119 метров

С вершины посмотрим на посёлок Ловозеро и одноимённое озеро

По пути мы расскажем:

о местных шаманах

теории Гипербореи

саамах и летающих камнях

А ещё вы узнаете:

О феномене мерячения в Ловозерских тундрах

Других локальных аномалиях, например, о появлении неизученных наукой растений и животных

Круглогодичном северном сиянии

Бесследном исчезновении людей в местах с «дурной славой»

Истории путешественников, посетивших Ловозерские тундры в разные годы

О том, почему местные жители уверяют, что при соблюдении определённых правил «горы лечат, а не колечат»

Как проходит поездка

Дорога на машине из Мурманска до точки старта маршрута займёт 2–2,5 часа

Мы пройдём по тропе протяжённостью примерно 7 км

Сделаем привал и угостим вас горячим чаем с пирогами

Организационные детали