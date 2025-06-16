Добро пожаловать в Ловозерские тундры — уникальный уголок Кольского полуострова. Вас ждут скальные обрывы, кристальные озёра и потрясающие виды.
Вы отправитесь к величественным вершинам Аллуайв и Кедыкварпахк, с перевала Геологов увидите загадочные цирки Раслака. Полюбуетесь легендарным Сейдозером. И ощутите настоящую мощь Севера.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Мурманска
9:10 — инструктаж
9:20 — выезд в Ловозерские тундры (по пути следования — рассказ о Мурманской области)
12:00 — прибытие в Ловозерские тундры (остановка у подножия)
13:00 — обед наверху
14:00 — пеший поход к Аллуайв
14:40 — пеший поход к перевалу Геологов (цирки Раслака)
15:40 — пеший поход к точке Кедыкварпахк
17:00 — отправление в Мурманск
19:00 — возвращение в Мурманск
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Nissan Patrol, Grand Cherokee, Hyundai Starex, Mercedes-Benz V-class
- Возьмите с собой перекус, чтобы пообедать на маршруте. Если не получится — по пути будет остановка в кафе, где можно что-то купить. А мы предложим вам ароматный арктический чай и снеки
- Экскурсия подходит для путешественников с базовым уровнем физической подготовки (дети — от 8 лет)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 80 туристов
Приветствую! Меня зовут Сергей. Уже 4 года я организую уникальные и незабываемые путешествия. За это время я провёл более 300 туров по Мурманской области в направлениях: Териберка, Хибины, полуостров Рыбачий, Ловозёрские тундры, Терский берег и др. Работаю в команде с ответственными, доброжелательными и общительными гидами. У нас индивидуальный подход к каждому гостю. Будем рады открыть для вас Русский Север!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Василий
16 июн 2025
Это было что-то невероятное! При первом заходе на перевал - он был в облаке. После 2х часов облака рассеялись и мы увидели абсолютно другую картину. Потрясающие виды! Однозначно рекомендую организаторов данного тура и отдельное спасибо нашему гиду, Дмитрию!!! В следующую нашу поездку в Мурманск планируем тур в Сейдозеро через Ловозеро
Входит в следующие категории Мурманска
