Прикоснуться к мечте - поймать Северное Сияние

Прикоснуться к мечте - поймать Северное Сияние
Прикоснуться к мечте - поймать Северное Сияние

Что вы увидите 🤩

  • Окрестности Мурманска
  • Северное сияние
Мы отправимся в погоню за Лисьим хвостом (именно так Саамы — коренное население Кольского полуострова — называют Полярное Сияние. Для того чтобы поймать Сияние нам нужно уехать подальше от городских огней, в область, ведь темнота — это основное условие появления Северного Сияния.
В соответствии с текущим прогнозом облачности выберем направление нашей охоты. По пути мы расскажем о природе появления Северного Сияния и поведаем несколько мифов от разных народов. Прибыв на место мы сполна полюбуемся природным явлением и наделаем кучу снимков на память.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый билет
5 000 ₽
Детский билет
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Фото-сессия с Вами и Сиянием в главной роли
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы заберем Вас из отеля.
Завершение: Доставим обратно в отель.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 21:00

Евгений Б.
Евгений Б.
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