Мы отправимся в погоню за Лисьим хвостом (именно так Саамы — коренное население Кольского полуострова — называют Полярное Сияние. Для того чтобы поймать Сияние нам нужно уехать подальше от городских огней, в область, ведь темнота — это основное условие появления Северного Сияния.

В соответствии с текущим прогнозом облачности выберем направление нашей охоты. По пути мы расскажем о природе появления Северного Сияния и поведаем несколько мифов от разных народов. Прибыв на место мы сполна полюбуемся природным явлением и наделаем кучу снимков на память.