1 чел.
По популярности
скидка
25%
Фотопрогулка
11 часов
Фотоохота на китов в Териберке: захватывающее приключение в Мурманске
Погрузитесь в мир арктической природы, отправившись в поиски китов и тюленей на край света. Возвращайтесь с незабываемыми впечатлениями и фотографиями
Начало: У вашего отеля
«Расчехляйте камеры, фотоохота начинается»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120009 000₽ за человека
Фотопрогулка
9 часов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
«Магия Севера на ваших фотографиях»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Фотопрогулка
4 часа
Фото-путешествие в поисках северного сияния
Погрузитесь в магию северного сияния с индивидуальной фото-прогулкой по Мурманску. Уникальные моменты и профессиональные снимки ждут вас
Начало: В г. Мурманск
«Вместе мы найдем самые живописные точки для наблюдений и ракурсы для фотографий, и вы вдоволь насладитесь шедевром природы»
11 июня в 21:00
12 июня в 21:00
6 000₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
Сезон фотоохоты на северное сияние в Мурманске: впечатления на всю жизнь
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение в поисках северного сияния. С опытным гидом и в уютной компании отправимся за волшебным светом
Начало: У вашего отеля в центре Мурманска
«Все мы с большим опытом ночной фотосъёмки и высококачественной фототехникой, поэтому вы получите отличные фотографии»
Расписание: ежедневно в 20:30
1 сен в 20:30
2 сен в 20:30
5 000₽ за человека
Фотопрогулка
10 часов
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
Посетить заброшенное село на берегу Баренцева моря и сделать фактурные кадры под низким небом Севера
«Особым объектом фотосессий станут прибрежные скалы, отполированные штормами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000₽ за всё до 12 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фото-охота за северным сиянием: впечатляющее путешествие в Мурманске
Вас ждет незабываемая ночь под зелеными огнями Авроры. Специалисты гарантируют удачную фото-охоту и волшебные воспоминания
Начало: От отеля Меридиан, площадь Пять Углов
«Дружеское путешествие с гидом и фотографом»
Расписание: ежедневно в 21:00
1 сен в 21:00
2 сен в 21:00
5 500₽ за человека
Фотопрогулка
11 часов
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«Вместе с вами мы отправимся на фотоохоту за местными обитателями»
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
9 000₽ за человека
Фотопрогулка
4 часа
Северное сияние: ищем и фотографируемся
Полюбоваться небесными спецэффектами и получить яркие снимки на память
Начало: У конгресс-отеля «Меридиан» в центре города
«Оказавшись в нужном месте в нужное время, мы устроим небольшую фотосессию»
19 авг в 20:00
20 авг в 20:00
от 11 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«Смотровые площадки предоставляют потрясающие фотографические возможности и позволяют полностью ощутить величие и красоту этого места»
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Фотоохота на китов в Териберке
Начало: Г. Мурманск, место вашего проживания
«Расчехляйте камеры, фотоохота начинается»
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за человека
Фотопрогулка
11 часов
Киты и водопады - в мини-группе
Путешествие из Мурманска по Кольскому полуострову с фотоохотой на китов и дегустацией морепродуктов
Начало: в Мурманске
«Фотоохота на быстроходном катере: есть большие шансы увидеть малого полосатика (минке), горбатого кита, тюленей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман4 июня 2024В целом все понравилось! Самое интересное - это морская прогулка, конечно, было очень захватывающе. Животных, к сожалению, не увидели, но выход в открытое море и "болтание" на волнах все скрасили!
- ЮЮлия2 июня 2024Экскурсия безумно понравилась, Виктор потрясающий гид, узнали от него много нового и интересного, так же он постоянно интересовался комфортом группы и
- ААнастасия2 июня 2024Китов не увидели - расстроились, но в самом конце удалось заметить морских котиков)) Вдоволь поползали по сопкам))) Есть свои нюансы, но в основном остались довольны, спасибо. Отдельное спасибо нашему гиду - Сергею)
- ААлександр24 мая 202417 мая состоялась наша экскурсия в Териберку. Понравилось, что гид сам забирает туристов из дома, после экскурсии сам развозит всех
- ООльга20 мая 2024Огромное спасибо Виталию за профессионализм! Успели посмотреть очень многое, жаль не застали китов. Но группа, которая поплыла после нас, увидела одного, это на удачу. С собой берите еще минимум 5 тысяч на человека. В следующий раз приедем за северным сиянием!
- ССветлана11 мая 2024Я приехала под конец сезона, и вероятность увидеть северное сияние действительно была невысока. Но хочу сказать огромное спасибо организаторам, так как благодаря их усилиям, сияние все же удалось увидеть. Куча положительных эмоций, да и только! Спасибо!
- ИИрина11 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Гид Алексей очень интересный, вежливый, веселый молодой человек! Вторая попытка увидеть китов опять потерпела фиаско, зато путешествие в целом доставило массу впечатлений!!! Удалось увидеть куропатку, лису, а в море то и дело выныривали любопытные мордочки морских котиков😃
- ТТатьяна7 мая 2024В полнейшем восторге от экскурсии - захватывающие виды, комфортная поездка (машине отдельный лайк), много новой информации. И все это благодаря
- ЕЕлена18 апреля 2024Увидеть незабываемое Северное СияниеБыли на экскурсии 12 февраля 2024 года."Ловили" сияние в прямом смысле этого слова. Катались, искали локации. Сияние поймали, фотографу отдельный
- ЕЕлена10 апреля 2024Гонялись за сиянием с Игорем и водителем Александром)) уехать пришлось далеко, почти 200 км от Мурманска, погода была совсем не
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Фотопрогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 5 000 до 42 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1054 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Мурманска, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024