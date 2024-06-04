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гиду Максиму. Интересный, а главное, живой рассказ о водопадах, легендах, посещаемых местах. Чувствовалась любовь к Мурманску и желание ею поделиться. Ответы на любые дополнительные вопросы: рассказ о саамах и их образе жизни, советы насчет еды и достопримечательностей Мурманска. Отдельное спасибо за неожиданную и очень приятную заботу - сапоги спасли нас от промокших и замерзших ног по пути к водопаду. А чай и бутерброды с шикарным видом на водопад согрели после преодоления снежной тропы. P.S. Однозначно советуем. Вы получите много положительных эмоций P.P.S. (для нашего гида) Когда «психанем» с подругой в следующий раз и поедем в Мурманск, хотим попасть к вам на экскурсию. Может, даже на экскурсию по городу, чтобы найти все оставшиеся корабли. P.P.P.S (для нашего гида) Мы скрестили пальцы и (ура!) встретили китов ☺🫶