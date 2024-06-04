Фотосессии в Мурманске с личным фотографом

Найдено 11 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Мурманске, цены от 5 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотоохота на китов в Териберке
🚗 На машине
скидка
25%
Фотопрогулка
11 часов
238 отзывов
Фотоохота на китов в Териберке: захватывающее приключение в Мурманске
Погрузитесь в мир арктической природы, отправившись в поиски китов и тюленей на край света. Возвращайтесь с незабываемыми впечатлениями и фотографиями
Начало: У вашего отеля
«Расчехляйте камеры, фотоохота начинается»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120009 000 за человека
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
27 отзывов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
«Магия Севера на ваших фотографиях»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за человека
Фото-путешествие в поисках северного сияния
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
72 отзыва
Фото-путешествие в поисках северного сияния
Погрузитесь в магию северного сияния с индивидуальной фото-прогулкой по Мурманску. Уникальные моменты и профессиональные снимки ждут вас
Начало: В г. Мурманск
«Вместе мы найдем самые живописные точки для наблюдений и ракурсы для фотографий, и вы вдоволь насладитесь шедевром природы»
11 июня в 21:00
12 июня в 21:00
6 000 за человека
Сезон фотоохоты на северное сияние открыт
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
201 отзыв
Сезон фотоохоты на северное сияние в Мурманске: впечатления на всю жизнь
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение в поисках северного сияния. С опытным гидом и в уютной компании отправимся за волшебным светом
Начало: У вашего отеля в центре Мурманска
«Все мы с большим опытом ночной фотосъёмки и высококачественной фототехникой, поэтому вы получите отличные фотографии»
Расписание: ежедневно в 20:30
1 сен в 20:30
2 сен в 20:30
5 000 за человека
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
🚗 На машине
Фотопрогулка
10 часов
6 отзывов
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
Посетить заброшенное село на берегу Баренцева моря и сделать фактурные кадры под низким небом Севера
«Особым объектом фотосессий станут прибрежные скалы, отполированные штормами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000 за всё до 12 чел.
Фотоохота за северным сиянием
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
5 часов
227 отзывов
Фото-охота за северным сиянием: впечатляющее путешествие в Мурманске
Вас ждет незабываемая ночь под зелеными огнями Авроры. Специалисты гарантируют удачную фото-охоту и волшебные воспоминания
Начало: От отеля Меридиан, площадь Пять Углов
«Дружеское путешествие с гидом и фотографом»
Расписание: ежедневно в 21:00
1 сен в 21:00
2 сен в 21:00
5 500 за человека
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
Фотопрогулка
11 часов
249 отзывов
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«Вместе с вами мы отправимся на фотоохоту за местными обитателями»
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
9 000 за человека
Северное сияние: ищем и фотографируемся
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Северное сияние: ищем и фотографируемся
Полюбоваться небесными спецэффектами и получить яркие снимки на память
Начало: У конгресс-отеля «Меридиан» в центре города
«Оказавшись в нужном месте в нужное время, мы устроим небольшую фотосессию»
19 авг в 20:00
20 авг в 20:00
от 11 000 за всё до 10 чел.
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
21 отзыв
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«Смотровые площадки предоставляют потрясающие фотографические возможности и позволяют полностью ощутить величие и красоту этого места»
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за человека
Фотоохота на китов в Териберке
Мини-группа
10 часов
12 отзывов
Фотоохота на китов в Териберке
Начало: Г. Мурманск, место вашего проживания
«Расчехляйте камеры, фотоохота начинается»
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 000 за человека
Киты и водопады - в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
11 часов
Киты и водопады - в мини-группе
Путешествие из Мурманска по Кольскому полуострову с фотоохотой на китов и дегустацией морепродуктов
Начало: в Мурманске
«Фотоохота на быстроходном катере: есть большие шансы увидеть малого полосатика (минке), горбатого кита, тюленей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    4 июня 2024
    Фотоохота на китов в Териберке
    В целом все понравилось! Самое интересное - это морская прогулка, конечно, было очень захватывающе. Животных, к сожалению, не увидели, но выход в открытое море и "болтание" на волнах все скрасили!
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Фотоохота на китов в Териберке
    Экскурсия безумно понравилась, Виктор потрясающий гид, узнали от него много нового и интересного, так же он постоянно интересовался комфортом группы и
    читать дальше

    следил за общим самочувствием. Очень удобно, что забирают утром на машине прямо от дома и привозят туда же; дорога до Териберки заняла около двух часов, было комфортно ехать, а под интересные рассказы Виктора время пролетело вообще незаметно. Маршрут составлен удобно, успели посмотреть все, что хотели. Жаль, что не встретили китов, но природа Териберки затмила этот момент, дух захватывало от окружающих видов. Возможно, предпримем еще одну попытку поймать китов в вашей компании:)

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Фотоохота на китов в Териберке
    Китов не увидели - расстроились, но в самом конце удалось заметить морских котиков)) Вдоволь поползали по сопкам))) Есть свои нюансы, но в основном остались довольны, спасибо. Отдельное спасибо нашему гиду - Сергею)
  • А
    Александр
    24 мая 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    17 мая состоялась наша экскурсия в Териберку. Понравилось, что гид сам забирает туристов из дома, после экскурсии сам развозит всех
    читать дальше

    по домам. Также фирма пошла нам на встречу, когда нужно было перенести экскурсию на один день. Нам повезло с погодой. Мы увидели китов. Сначала плыли 1,5 часа, пришло время возвращаться обратно, тогда капитан сказал, что с соседнего корабля передали, что два кита под нами. Мы подождали 15 минут, и действительно киты стали выплывать:) много раз показали нам свои плавнички.

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    Огромное спасибо Виталию за профессионализм! Успели посмотреть очень многое, жаль не застали китов. Но группа, которая поплыла после нас, увидела одного, это на удачу. С собой берите еще минимум 5 тысяч на человека. В следующий раз приедем за северным сиянием!
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Фотоохота за северным сиянием
    Я приехала под конец сезона, и вероятность увидеть северное сияние действительно была невысока. Но хочу сказать огромное спасибо организаторам, так как благодаря их усилиям, сияние все же удалось увидеть. Куча положительных эмоций, да и только! Спасибо!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Фотоохота на китов в Териберке
    Экскурсия прошла замечательно. Гид Алексей очень интересный, вежливый, веселый молодой человек! Вторая попытка увидеть китов опять потерпела фиаско, зато путешествие в целом доставило массу впечатлений!!! Удалось увидеть куропатку, лису, а в море то и дело выныривали любопытные мордочки морских котиков😃
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
    В полнейшем восторге от экскурсии - захватывающие виды, комфортная поездка (машине отдельный лайк), много новой информации. И все это благодаря
    читать дальше

    гиду Максиму. Интересный, а главное, живой рассказ о водопадах, легендах, посещаемых местах. Чувствовалась любовь к Мурманску и желание ею поделиться. Ответы на любые дополнительные вопросы: рассказ о саамах и их образе жизни, советы насчет еды и достопримечательностей Мурманска. Отдельное спасибо за неожиданную и очень приятную заботу - сапоги спасли нас от промокших и замерзших ног по пути к водопаду. А чай и бутерброды с шикарным видом на водопад согрели после преодоления снежной тропы. P.S. Однозначно советуем. Вы получите много положительных эмоций P.P.S. (для нашего гида) Когда «психанем» с подругой в следующий раз и поедем в Мурманск, хотим попасть к вам на экскурсию. Может, даже на экскурсию по городу, чтобы найти все оставшиеся корабли. P.P.P.S (для нашего гида) Мы скрестили пальцы и (ура!) встретили китов ☺🫶

  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Увидеть незабываемое Северное Сияние
    Были на экскурсии 12 февраля 2024 года."Ловили" сияние в прямом смысле этого слова. Катались, искали локации. Сияние поймали, фотографу отдельный
    читать дальше

    респект, терпеливо и морозно нас фотографировал по несколько раз, сколько раз хотели столько и фотографировал. Из своих личных пожеланий хотелось чтобы предложили туалет перед длительным отъездом и горячее питье. Автобус холодный был.

  • Е
    Елена
    10 апреля 2024
    Фотоохота за северным сиянием
    Гонялись за сиянием с Игорем и водителем Александром)) уехать пришлось далеко, почти 200 км от Мурманска, погода была совсем не
    читать дальше

    для охоты, но благодаря парням, все получилось, нашли разрыв в облачности и увидели это прекрасное явление природы!!!! Было весело))) Ждём фотографии)))

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Фотоохота на китов в Териберке
  2. Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
  3. Фото-путешествие в поисках северного сияния
  4. Сезон фотоохоты на северное сияние открыт
  5. С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 5 000 до 42 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1054 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Мурманска, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам