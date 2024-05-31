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По популярности
Групповая
10 часов
Териберка из Мурманска: впечатляющее путешествие к краю света
Завораживающая экскурсия в Териберку: океанские пейзажи, дикая природа и уникальные арт-объекты
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
6 июля в 08:30
6 авг в 08:30
9 200₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Териберка и киты на краю земли
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: Группы формируются до 09:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья31 мая 2024Ездили 30 мая. Присоединились к группе уже в Териберке (останавливались здесь). Всё было очень хорошо организовано. Гид интересно рассказывал и помогал с
- ККристина30 мая 2024Все здорово, экскурсия прошла весело и интересно, обязательно обратимся к вам ещё 🫶
- ООлеся10 апреля 2024Так много впечатлений и так мало слов, чтобы их описать. Вячеслав - отличный гид, все показал, рассказал. Очень много точек
- ККсения16 марта 2024Очень атмосферное место, однозначно советую к посещению. Поездка прошла отлично, гид Егор очень вежливый и внимательный - подскажет, расскажет, поможет.
- ДДиана16 марта 2024Экскурсия очень понравилась, посмотрели все достопримечательности Териберки! Классный гид, небольшая группа, все очень удобно и комфортно! Отдельное спасибо за чай с бутербродами:)
- ИИрина14 марта 2024Остались только самые хорошие впечатления от увиденного в Териберке, все заявленное в туре мы увидели. И особое спасибо нашему гиду Сергею, за внимательное отношение, начиная с подготовки к встрече, и до окончания экскурсии, прибытия к месту проживания.
- ЮЮлия12 марта 2024Большое спасибо гиду Вячеславу! Он не давал заскучать всю поездку, интересно рассказывает👍🏻 Виды потрясающие, захватывает. Нам не удалось выйти в море, закрыли из-за погодных условий, но даже это не испортило настроение. Большое спасибо за организацию!
- ААнтон3 марта 2024Большое спасибо за поездку! Водителем-экскурсоводом у нас был Никита, по дороге рассказывал о местах, что проезжали и о жизни в
- EEVGENIYA17 февраля 2024Яркая, интересная экскурсия. Гид Пётр рассказал много как о Мурманске так и о Териберке, показал много интересных локаций. В море повезло увидели китов и тюленей. Всё зачем ехали, всё увидели. Очень довольны!!!
- ККсения16 февраля 2024Экскурсию брали на 7 человек, нам всем очень понравилось❤️❤️❤️ Профессиональный подход, постоянно на связи, нам даже помогли найти такси, хотя это
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сейды»
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