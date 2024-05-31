Сейды – экскурсии в Мурманске

Найдено 5 экскурсий в категории «Сейды» в Мурманске, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Териберка - бесценное достояние севера
🚗 На машине
Групповая
10 часов
586 отзывов
Териберка из Мурманска: впечатляющее путешествие к краю света
Завораживающая экскурсия в Териберку: океанские пейзажи, дикая природа и уникальные арт-объекты
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
🚶 Пешая
Групповая
10 часов
201 отзыв
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000 за человека
Экскурсия в Териберку
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200 за человека
Морская прогулка и Териберка за 1 день
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
19 отзывов
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
6 июля в 08:30
6 авг в 08:30
9 200 за человека
Териберка и киты на краю земли
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
15 отзывов
Териберка и киты на краю земли
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: Группы формируются до 09:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    31 мая 2024
    Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
    Ездили 30 мая. Присоединились к группе уже в Териберке (останавливались здесь). Всё было очень хорошо организовано. Гид интересно рассказывал и помогал с
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    фото. Нам повезло с погодой - к обеду распогодилось и было тепло и ясно. Очень красивая природа в такую погоду. В море одевайтесь теплее - ветер очень холодный и придется находится на улице около 2х часов.

  • К
    Кристина
    30 мая 2024
    Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
    Все здорово, экскурсия прошла весело и интересно, обязательно обратимся к вам ещё 🫶
  • О
    Олеся
    10 апреля 2024
    Морская прогулка и Териберка за 1 день
    Так много впечатлений и так мало слов, чтобы их описать. Вячеслав - отличный гид, все показал, рассказал. Очень много точек
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    для осмотра: ветропарк, кладбище деревянных кораблей, скелет кита, северные качели, берег Баренцева моря, пляж, замерзший водопад. Покатались на снегоходах и корабле. Почувствовала себя немного морским волком. Китов и тюленей не удалось увидеть, но по дороге увидела лису.

  • К
    Ксения
    16 марта 2024
    Териберка - бесценное достояние севера
    Очень атмосферное место, однозначно советую к посещению. Поездка прошла отлично, гид Егор очень вежливый и внимательный - подскажет, расскажет, поможет.
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    Всё посетили и посмотрели, был приятный и очень своевременный перекус с горячим чаем после морской прогулки)) От экскурсии остались только положительные впечатления!

  • Д
    Диана
    16 марта 2024
    Териберка - бесценное достояние севера
    Экскурсия очень понравилась, посмотрели все достопримечательности Териберки! Классный гид, небольшая группа, все очень удобно и комфортно! Отдельное спасибо за чай с бутербродами:)
  • И
    Ирина
    14 марта 2024
    Териберка - бесценное достояние севера
    Остались только самые хорошие впечатления от увиденного в Териберке, все заявленное в туре мы увидели. И особое спасибо нашему гиду Сергею, за внимательное отношение, начиная с подготовки к встрече, и до окончания экскурсии, прибытия к месту проживания.
  • Ю
    Юлия
    12 марта 2024
    Экскурсия в Териберку
    Большое спасибо гиду Вячеславу! Он не давал заскучать всю поездку, интересно рассказывает👍🏻 Виды потрясающие, захватывает. Нам не удалось выйти в море, закрыли из-за погодных условий, но даже это не испортило настроение. Большое спасибо за организацию!
  • А
    Антон
    3 марта 2024
    Морская прогулка и Териберка за 1 день
    Большое спасибо за поездку! Водителем-экскурсоводом у нас был Никита, по дороге рассказывал о местах, что проезжали и о жизни в
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    Мурманской области. Все локации посетили без спешки. Кладбище кораблей, пляж Териберки, морская прогулка, поездка на санях к пляжу «Яйца дракона» и ферма с оленями. К сожалению китов не увидели, но и не особо рассчитывал в это время года, морская прогулка и без этого запомнилась. Спасибо организаторам за это путешествие. Рекомендую.

  • E
    EVGENIYA
    17 февраля 2024
    Морская прогулка и Териберка за 1 день
    Яркая, интересная экскурсия. Гид Пётр рассказал много как о Мурманске так и о Териберке, показал много интересных локаций. В море повезло увидели китов и тюленей. Всё зачем ехали, всё увидели. Очень довольны!!!
  • К
    Ксения
    16 февраля 2024
    Териберка и киты на краю земли
    Экскурсию брали на 7 человек, нам всем очень понравилось❤️❤️❤️ Профессиональный подход, постоянно на связи, нам даже помогли найти такси, хотя это
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    совсем не входило в их обязанности. Конечно, хочется отметить нашего гида в Териберку, просто высший класс🫶 Он вообще не замолкал и смешил нас, рассказывал про историю, про то куда лучше сходить, где вкуснее еда, где лучше покупать рыбу🤤 В поездке прислушивались ко всем нашим просьбам, останавливались, когда мы просили. Маршрут экскурсии тоже поразил, это стоит увидеть своими глазами, природа завораживает и даже не верится, что мы увидели это все своими глазами😊 Морская прогулка тоже восторг, у нас был очень приятный капитан, мы увидели китов, но нас всех укачало, советую принимать таблетки перед выходом в море🐋 Если вы думаете где взять экскурсию, то можете не сомневаться и смело заказывать экскурсии у Анны🔥🔥🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сейды»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Териберка - бесценное достояние севера
  2. Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
  3. Экскурсия в Териберку
  4. Морская прогулка и Териберка за 1 день
  5. Териберка и киты на краю земли
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Сейды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 200 до 9 200. Туристы уже оставили гидам 851 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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