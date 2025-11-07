читать дальше

местные олени кажутся философами. Но настоящей жемчужиной поездки стала Териберка — место, где заканчивается карта и начинается магия. Бескрайние просторы Баренцева моря, скалы, которые видели эпохи, и ощущение, что ты стоишь на краю Вселенной, — всё это заставляет забыть о цивилизации и понять, насколько мы маленькие в этом огромном мире. А если повезёт, как нам, то можно увидеть северное сияние — это как салют от природы, только бесплатно и без смс-регистрации)



Отдельный респект нашему гиду Илье!!! Этот человек — ходячая энциклопедия Севера, мастер организации и просто классный парень! Он не только показал нам самые эпичные места, но и рассказал столько историй, что теперь я могу сдать экзамен по жизни в Заполярье) А ещё Илья знает, как правильно фотографировать на фоне ледяных волн, чтобы не выглядеть как замерзший пингвин. Спасибо ему за терпение, юмор и за то, что не дал нам заблудиться в тундре (хотя пара раз было близко)!



Этот тур — не просто поездка, а настоящее приключение, которое перезагрузило мозг и душу. Если вы хотите почувствовать себя героем фильма про покорение Севера, но без экстремальных рисков, то вам сюда. Только не забудьте термобельё и чувство юмора — без них на севере никак!)