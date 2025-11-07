Испытайте мощь Севера, где о вашем комфорте позаботились до мелочей! Мечтали увидеть настоящий край земли? Териберка ждет вас! Суровые пейзажи, бескрайние морские просторы, каменистые пейзажи и водопады, от которых захватывает дух. Но
Описание водной прогулки
Этот тур для вас, если вы:
- Хотите увидеть настоящую Русскую Арктику — без прикрас, но с комфортом · Цените, когда о вашем удобстве думают заранее · Мечтаете привезти из путешествия не просто фото, а подлинные эмоции ПРОГРАММА: 07:30 — Встреча в Мурманске у места вашего проживания. Садимся в комфортабельный полноприводный автомобиль и отправляемся в путь через бескрайнюю тундру. 08:30 — Останавливаемся у самого северного ветропарка в мире. Фотографируемся на фоне ветрогенераторов и арктических просторов! 09:30–10:30 — Прибытие в Териберку. По желанию — дегустация свежайших морских ежей и гребешков, только что выловленных в Баренцевом море. 10:30–12:30 — Исследуем природный парк:.
- «Яйца дракона» — таинственный пляж с идеально круглыми камнями.
- Батарейский водопад — мощный поток, низвергающийся прямо в море. Зимой он превращается в гигантскую ледяную скульптуру. 13:00–15:00 — морская прогулка 2 часа. (для гостей, которые приняли решение выходить в море) На специальном судне мы выходим в открытое море на поиски китов, дельфинов, касаток и тюленей. Судно оборудовано теплой каютой и туалетом. если вы не идете на морскую прогулку, мы отправляемся на Самую северную пивоварню России. Для ценителей — дегустация живого крафтового пива и возможность купить уникальный сувенир прямо из Заполярья. 15:00–16:30 — Обед в одном из колоритных ресторанов Териберки. Рекомендуем попробовать местную треску или пикшу — они здесь особенно вкусны! 16:30–17:30 — Обзорная прогулка по Териберке: Гигантские качели — самые большие в России, с видом на залив.
- Скелет кита из фильма «Левиафан» — легендарный арт-объект, оставшийся после съемок.
- Кладбище кораблей — мистическое место с останками советских судов.
- Песчаный пляж — неожиданный для Арктики пейзаж. 17:30 — Посещение фермы северных оленей и хаски. Пообщайтесь с главными символами Севера! (Вход оплачивается отдельно). 18:30 — Выезд из Териберки. Позвольте себе испытать Север — мы возьмем на себя всю организацию и сделаем ваше приключение по-настоящему безопасным и комфортным! P.S. Северная сказка ждет — она даже прекраснее, чем в ваших мечтах! Напишите нам, чтобы забронировать свою поездку на край земли. Важная информация: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЕЗДКЕ В ТЕРИБЕРКУ Перед бронированием тура, пожалуйста, ознакомьтесь с ключевыми условиями: Продолжительность: Тур является однодневным, выезд из Мурманска ранним утром, возвращение — поздно вечером. Что надеть: Забудьте об одном толстом свитере. Ваша главная стратегия — несколько слоев одежды. Это позволяет регулировать температуру тела при переходе из машины на ветер и обратно к горячему чаю. - Базовый слой (Термобелье): ОБЯЗАТЕЛЬНО! Отводит влагу от тела. Хлопок не подходит — он намокает и замерзает. Только синтетика (полиэстер, полипропилен) или шерсть мериноса. - Утепляющий слой (Флис/Шерсть): Сохраняет тепло. Флисовая кофта или свитер из шерсти мериноса. Идеально иметь с собой два слоя разной толщины. - Внешний слой (Мембранная куртка/Парка): Защищает от ветра, снега и влаги. Это ваша главная броня. Важные условия: - Программа может быть скорректирована на месте в зависимости от погодных условий и состояния дорог. Безопасность — наш приоритет. - Морское сафари, обед с деликатесами и дегустация на пивоварне являются опциональными активностями и оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида-краеведа
- Трансфер на подготовленных автомобилях Трансфер: один из подготовленных автомобилей нашего автопарка: Haval H9, Nissan Patrol, Volvo XC 90, Hyindai Staria, Honda Pilot. По запросу можем поставить детское кресло или бустер.
- Обзорная экскурсия по Териберке
- Страховка на время всего путешествия.
- Дождевики
- Оформление разрешений для посещения природного парка.
Что не входит в цену
- Вход на ферму оленей и хаски
- Вход в природный парк: 440₽ (россияне), 880₽ (иностранцы).
- Обед по меню в ресторане
- Выход в море (Судно для морской прогулки на 10 человек с теплой каютой и всеми средствами безопасности.)
- Дегустация морских ежей/гребешков - 300₽/шт.
- Зимний трансфер на санях (ноябрь-апрель) - 1500₽/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас у места вашего проживания
Завершение: Мы доставим вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЕЗДКЕ В ТЕРИБЕРКУ
- Перед бронированием тура, пожалуйста, ознакомьтесь с ключевыми условиями:
- Продолжительность: Тур является однодневным, выезд из Мурманска ранним утром, возвращение - поздно вечером
- Что надеть: Забудьте об одном толстом свитере. Ваша главная стратегия - несколько слоев одежды. Это позволяет регулировать температуру тела при переходе из машины на ветер и обратно к горячему чаю
- Базовый слой (Термобелье): ОБЯЗАТЕЛЬНО! Отводит влагу от тела. Хлопок не подходит - он намокает и замерзает. Только синтетика (полиэстер, полипропилен) или шерсть мериноса
- Утепляющий слой (Флис/Шерсть): Сохраняет тепло. Флисовая кофта или свитер из шерсти мериноса. Идеально иметь с собой два слоя разной толщины
- Внешний слой (Мембранная куртка/Парка): Защищает от ветра, снега и влаги. Это ваша главная броня
- Важные условия:
- Программа может быть скорректирована на месте в зависимости от погодных условий и состояния дорог. Безопасность - наш приоритет
- Морское сафари, обед с деликатесами и дегустация на пивоварне являются опциональными активностями и оплачиваются отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
7 ноя 2025
Замечательная экскурсия! Ездили семьей-2 взрослых+2 ребенка, очень комфортно, все четко по времени, по пути оставливались в самых красивых местах. Гид по дороге рассказал историческую справку, очень интересно! Морская прогулка покорила
А
Алексей
4 ноя 2025
Этот тур по-настоящему шикарен, пишу эти слова от всего сердца и с непередаваемым восторгом!
Отдельный восторг — наш гид. Это не просто профессионал, а настоящая живая и веселая энциклопедия! Он подавал
Отдельный восторг — наш гид. Это не просто профессионал, а настоящая живая и веселая энциклопедия! Он подавал
А
Анастасия
25 апр 2025
Если вы раздумываете, стоит ли ехать в Териберку с ребятами - не думайте, а бронируйте прямо сейчас! Эта экскурсия перевернула моё представление о Мурманске и русском Севере.
Гид дополнительно показывает то,
Гид дополнительно показывает то,
T
TAMARA
31 мар 2025
M
Mari.srybnaya
12 мар 2025
Экскурсия очень понравилась! Гид Антон позитивный человек, много рассказал об истории города и области, человек мастер своего дела. Сервис, предоставленный гидом, максимальный) рекомендую, сами в следующий раз если будем здесь, выбрали бы снова ребят) так же пейзажи были шикарные 😍
А
Анна
12 мар 2025
Недавно вернулись из путешествия на Русский Север, и до сих пор не можем прийти в себя! Мурманск встретил нас суровой красотой, ветром, который сбивает с ног, и атмосферой, где даже
М
Мария
12 мар 2025
Экскурсия очень понравилась! Гид Антон позитивный человек, много рассказал об истории города и области, человек мастер своего дела. Сервис, предоставленный гидом, максимальный) рекомендую, сами в следующий раз если будем здесь, выбрали бы снова ребят) так же пейзажи были шикарные 😍
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Индивидуальная
до 6 чел.
Териберка. Песнь Севера
Край земли, ледяное эхо океана и пейзажи «Левиафана» - ощутить незабываемую атмосферу поселка
Начало: В удобном вам месте г. Мурманска
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Атмосферная Териберка
Териберка удивляет своими достопримечательностями: кладбище кораблей, скелет кита и пляж с камнями. Присоединяйтесь к экскурсии и ощутите атмосферу
Начало: На площади Пяти углов или у места вашего проживани...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Териберка: путешествие к вратам Арктики
Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3900 ₽ за человека