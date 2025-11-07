Мои заказы

Про русскую Арктику. В Териберку одним днем

Испытайте мощь Севера, где о вашем комфорте позаботились до мелочей! Мечтали увидеть настоящий край земли? Териберка ждет вас! Суровые пейзажи, бескрайние морские просторы, каменистые пейзажи и водопады, от которых захватывает дух. Но
Арктика не бывает нежной.

Именно поэтому наш девиз:"Север испытывает — мы оберегаем". Почему стоит поехать именно с нами? · Всё продумано за вас — от надежного полноприводного транспорта до термоса с горячим чаем · Не просто экскурсия, а настоящее погружение — наши гиды расскажут истории, которые превращают камни в легенды, а ветер — в голос Севера · Ваше приключение — наша забота! Мы создали маршрут, где каждая минута наполнена впечатлениями, а ваши комфорт и безопасность — под постоянным контролем ВАЖНО ЗНАТЬ ·Погода в Арктике непредсказуема. Если не см

7 отзывов
Этот тур для вас, если вы:

  • Хотите увидеть настоящую Русскую Арктику — без прикрас, но с комфортом · Цените, когда о вашем удобстве думают заранее · Мечтаете привезти из путешествия не просто фото, а подлинные эмоции ПРОГРАММА: 07:30 — Встреча в Мурманске у места вашего проживания. Садимся в комфортабельный полноприводный автомобиль и отправляемся в путь через бескрайнюю тундру. 08:30 — Останавливаемся у самого северного ветропарка в мире. Фотографируемся на фоне ветрогенераторов и арктических просторов! 09:30–10:30 — Прибытие в Териберку. По желанию — дегустация свежайших морских ежей и гребешков, только что выловленных в Баренцевом море. 10:30–12:30 — Исследуем природный парк:.
  • «Яйца дракона» — таинственный пляж с идеально круглыми камнями.
  • Батарейский водопад — мощный поток, низвергающийся прямо в море. Зимой он превращается в гигантскую ледяную скульптуру. 13:00–15:00 — морская прогулка 2 часа. (для гостей, которые приняли решение выходить в море) На специальном судне мы выходим в открытое море на поиски китов, дельфинов, касаток и тюленей. Судно оборудовано теплой каютой и туалетом. если вы не идете на морскую прогулку, мы отправляемся на Самую северную пивоварню России. Для ценителей — дегустация живого крафтового пива и возможность купить уникальный сувенир прямо из Заполярья. 15:00–16:30 — Обед в одном из колоритных ресторанов Териберки. Рекомендуем попробовать местную треску или пикшу — они здесь особенно вкусны! 16:30–17:30 — Обзорная прогулка по Териберке: Гигантские качели — самые большие в России, с видом на залив.
  • Скелет кита из фильма «Левиафан» — легендарный арт-объект, оставшийся после съемок.
  • Кладбище кораблей — мистическое место с останками советских судов.
  • Песчаный пляж — неожиданный для Арктики пейзаж. 17:30 — Посещение фермы северных оленей и хаски. Пообщайтесь с главными символами Севера! (Вход оплачивается отдельно). 18:30 — Выезд из Териберки. Позвольте себе испытать Север — мы возьмем на себя всю организацию и сделаем ваше приключение по-настоящему безопасным и комфортным! P.S. Северная сказка ждет — она даже прекраснее, чем в ваших мечтах! Напишите нам, чтобы забронировать свою поездку на край земли. Важная информация: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЕЗДКЕ В ТЕРИБЕРКУ Перед бронированием тура, пожалуйста, ознакомьтесь с ключевыми условиями: Продолжительность: Тур является однодневным, выезд из Мурманска ранним утром, возвращение — поздно вечером. Что надеть: Забудьте об одном толстом свитере. Ваша главная стратегия — несколько слоев одежды. Это позволяет регулировать температуру тела при переходе из машины на ветер и обратно к горячему чаю. - Базовый слой (Термобелье): ОБЯЗАТЕЛЬНО! Отводит влагу от тела. Хлопок не подходит — он намокает и замерзает. Только синтетика (полиэстер, полипропилен) или шерсть мериноса. - Утепляющий слой (Флис/Шерсть): Сохраняет тепло. Флисовая кофта или свитер из шерсти мериноса. Идеально иметь с собой два слоя разной толщины. - Внешний слой (Мембранная куртка/Парка): Защищает от ветра, снега и влаги. Это ваша главная броня. Важные условия: - Программа может быть скорректирована на месте в зависимости от погодных условий и состояния дорог. Безопасность — наш приоритет. - Морское сафари, обед с деликатесами и дегустация на пивоварне являются опциональными активностями и оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги профессионального гида-краеведа
  • Трансфер на подготовленных автомобилях Трансфер: один из подготовленных автомобилей нашего автопарка: Haval H9, Nissan Patrol, Volvo XC 90, Hyindai Staria, Honda Pilot. По запросу можем поставить детское кресло или бустер.
  • Обзорная экскурсия по Териберке
  • Страховка на время всего путешествия.
  • Дождевики
  • Оформление разрешений для посещения природного парка.
Что не входит в цену
  • Вход на ферму оленей и хаски
  • Вход в природный парк: 440₽ (россияне), 880₽ (иностранцы).
  • Обед по меню в ресторане
  • Выход в море (Судно для морской прогулки на 10 человек с теплой каютой и всеми средствами безопасности.)
  • Дегустация морских ежей/гребешков - 300₽/шт.
  • Зимний трансфер на санях (ноябрь-апрель) - 1500₽/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас у места вашего проживания
Завершение: Мы доставим вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЕЗДКЕ В ТЕРИБЕРКУ
  • Перед бронированием тура, пожалуйста, ознакомьтесь с ключевыми условиями:
  • Продолжительность: Тур является однодневным, выезд из Мурманска ранним утром, возвращение - поздно вечером
  • Что надеть: Забудьте об одном толстом свитере. Ваша главная стратегия - несколько слоев одежды. Это позволяет регулировать температуру тела при переходе из машины на ветер и обратно к горячему чаю
  • Базовый слой (Термобелье): ОБЯЗАТЕЛЬНО! Отводит влагу от тела. Хлопок не подходит - он намокает и замерзает. Только синтетика (полиэстер, полипропилен) или шерсть мериноса
  • Утепляющий слой (Флис/Шерсть): Сохраняет тепло. Флисовая кофта или свитер из шерсти мериноса. Идеально иметь с собой два слоя разной толщины
  • Внешний слой (Мембранная куртка/Парка): Защищает от ветра, снега и влаги. Это ваша главная броня
  • Важные условия:
  • Программа может быть скорректирована на месте в зависимости от погодных условий и состояния дорог. Безопасность - наш приоритет
  • Морское сафари, обед с деликатесами и дегустация на пивоварне являются опциональными активностями и оплачиваются отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
7 ноя 2025
Замечательная экскурсия! Ездили семьей-2 взрослых+2 ребенка, очень комфортно, все четко по времени, по пути оставливались в самых красивых местах. Гид по дороге рассказал историческую справку, очень интересно! Морская прогулка покорила
всех- увидели морских котиков (тюленей)! Гид организовал нам угощение: пирожки с палтусом+горячий чай. Дошли до водопада в парке Териберки. Мы таквпечатлились, что поехалис организаторами в Саамскую деревню и Хибины. Спасибо за отличный отдых!

А
Алексей
4 ноя 2025
Этот тур по-настоящему шикарен, пишу эти слова от всего сердца и с непередаваемым восторгом!

Отдельный восторг — наш гид. Это не просто профессионал, а настоящая живая и веселая энциклопедия! Он подавал
информацию в таком увлекательном формате, что вся группа слушала его, разинув рот. Сложнейшие вещи о природе, истории и жизни Крайнего Севера превращались в захватывающие истории, от которых невозможно оторваться.

Мне безумно понравилось абсолютно всё: невероятные виды, которые захватывают дух, безупречная подача материала и четкая, продуманная структура тура. Ни одной минуты не было потрачено впустую.

И отдельный респект поддержке менеджера 24/7. Понимание, что о тебе позаботятся в любой момент-бесценно.

Однозначно рекомендую! Спасибо за безупречный сервис и незабываемые впечатления. Обязательно вернусь к вам снова!

А
Анастасия
25 апр 2025
Если вы раздумываете, стоит ли ехать в Териберку с ребятами - не думайте, а бронируйте прямо сейчас! Эта экскурсия перевернула моё представление о Мурманске и русском Севере.
Гид дополнительно показывает то,
что самому не найти ни по картам, ни по форумам - только настоящие локальные места, которые знают только лишь местные. Гид знал абсолютно всё о Мурманске: от истории и местных легенд до каких-то бытовых деталей. Слушать его было отдельное удовольствие.
Я очень переживала ехать одна, было страшно и непривычно, но все страхи развеялись буквально в первые минуты. Атмосфера в нашей экскурсионной группе была тёплая, а забота со стороны гида на высшем уровне. Я чувствовала себя не туристом, а долгожданным гостем!
А выход в Баренцево море? Это нечто за гранью слов! Бешеный заряд адреналина, восторг, ветер, волны, бескрайний горизонт - это момент, который я запомню на всю жизнь. Ради этого уже стоит поехать.
Эта экскурсия — не просто поездка. Это погружение в другую реальность, где суровая красота Арктики сочетается с невероятным комфортом и душевной атмосферой. Я в полном восторге. Советую всем - просто берите и поезжайте! Это будет ваше самое яркое северное приключение.

T
TAMARA
31 мар 2025
M
Mari.srybnaya
12 мар 2025
Экскурсия очень понравилась! Гид Антон позитивный человек, много рассказал об истории города и области, человек мастер своего дела. Сервис, предоставленный гидом, максимальный) рекомендую, сами в следующий раз если будем здесь, выбрали бы снова ребят) так же пейзажи были шикарные 😍
А
Анна
12 мар 2025
Недавно вернулись из путешествия на Русский Север, и до сих пор не можем прийти в себя! Мурманск встретил нас суровой красотой, ветром, который сбивает с ног, и атмосферой, где даже
местные олени кажутся философами. Но настоящей жемчужиной поездки стала Териберка — место, где заканчивается карта и начинается магия. Бескрайние просторы Баренцева моря, скалы, которые видели эпохи, и ощущение, что ты стоишь на краю Вселенной, — всё это заставляет забыть о цивилизации и понять, насколько мы маленькие в этом огромном мире. А если повезёт, как нам, то можно увидеть северное сияние — это как салют от природы, только бесплатно и без смс-регистрации)

Отдельный респект нашему гиду Илье!!! Этот человек — ходячая энциклопедия Севера, мастер организации и просто классный парень! Он не только показал нам самые эпичные места, но и рассказал столько историй, что теперь я могу сдать экзамен по жизни в Заполярье) А ещё Илья знает, как правильно фотографировать на фоне ледяных волн, чтобы не выглядеть как замерзший пингвин. Спасибо ему за терпение, юмор и за то, что не дал нам заблудиться в тундре (хотя пара раз было близко)!

Этот тур — не просто поездка, а настоящее приключение, которое перезагрузило мозг и душу. Если вы хотите почувствовать себя героем фильма про покорение Севера, но без экстремальных рисков, то вам сюда. Только не забудьте термобельё и чувство юмора — без них на севере никак!)

М
Мария
12 мар 2025
