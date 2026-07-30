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уже в первые минуты знакомства помогли вернуть наше бодрое настроение. На пути в Териберку мы оценили профессионализм нашего гида, который заключался не только в умении ненавязчиво и интересно познакомить нас с природой, историей, традициями своей родины, но и готовностью немного скорректировать программу экскурссии с учетом наших пожеланий и потребностей. Приоритетом совместного путешестия была безопасность: Денис очень внимательный и акуратный водитель, а также опытный проводник, который выбирает удобные тропы, помогает пройти и следит за тем, чтобы туристы в поисках лучших поз и локций для фотографий не приближались к опасным местам. Наша экскурсия оказалась довольно долгой, но очень комфортной, поскольку программа и экипировка были продуманы до мелочей: мы насладились прекрасными видами из окна теплой машины, сделали отличные фотографии в самых красивых местах, воспользовались возможностью посетить теплый туалет, несмотря на ветер совершили бодрую пешую прогулку, попробовали передвигаться на снегоступах, научились правильно позировать на скалах и перекусили вкуснейшими бутербродами, заботливо подготовленными Денисом. На прощание мы получили интересные рекомендации для нашего дальнейшего отпуска. Так прошла экскурсия из Мурманска в Териберку, на которой мы много удивлялись и смеялись. И вот на протяжении месяца мы ежедневно вспоминаем эту поездку и мечтаем её повторить. Разве это не удача?

Если вы интеллигентные, веселые и любопытные петешественники, то смело выбирайте удачу с именем Денис. ☆ﾟ.*･｡ﾟ