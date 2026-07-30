Феномен Териберки — это, конечно, не только фактура русских заполярных деревень и поморского быта.
На стыке суровой стихии, ощущения близости Ледовитого океана, ярких северных ландшафтов и романтики заброшенности в скромном селе родилась атмосфера, которую вы мало где найдете.
Встреча с образами Териберки для большинства людей становится событием, и моя задача — организовать его качественно и с душой.
На стыке суровой стихии, ощущения близости Ледовитого океана, ярких северных ландшафтов и романтики заброшенности в скромном селе родилась атмосфера, которую вы мало где найдете.
Встреча с образами Териберки для большинства людей становится событием, и моя задача — организовать его качественно и с душой.
Описание экскурсии
- Из столицы Арктики держим путь еще дальше на Север, в старинное поселение на берегу Баренцева моря.
- По дороге вы полюбуетесь панорамами тундры, послушаете рассказы о жизни за полярным кругом и познакомитесь с историей поморского села, первые упоминания о котором датируются еще XVI веком.
- На Териберском перевале я расскажу о традиции каменных пирамидок и ее связи с верованиями коренных народов Кольского полуострова.
- Прибыв в Териберку, мы отправимся к одной из самых тиражируемых фототочек — кладбищу кораблей. Теперь и вы сможете оценить фотогеничность прибившихся к берегу «скелетов».
- Далее в программе — пляж с камнями, которые в народе окрестили «яйцами дракона». Похож ли этот уголок на иллюстрацию к фэнтези? Вам предстоит решить на месте.
- Кроме того, мы посетим самый известный водопад полуострова — Батарейский.
- На ферме неподалеку вас будут ждать олени и хаски. А еще там стоит отведать сладости и другие продукты из северных ягод.
- В завершение, если пожелаете, отправимся на самую северную пивоварню России.
Организационные детали
- Обязательно надевайте теплую и защищающую от ветра одежду и обувь.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
В стоимость экскурсии входит
- Трансфер на комфортабельном транспорте от места вашего размещения в Мурманске до Териберки и обратно (до 3 человек — легковой автомобиль, более — комфортабельный микроавтобус).
- Горячий чай и бутерброды.
Дополнительные расходы
- Посещение природного парка «Териберка» — 440 руб. с человека.
- Обед в ресторане (комплекс 1200-1500 руб. на человека).
- Трансфер на снегоходах до водопада и каменного пляжа (яйца дракона) оплачивается отдельно. Стоимость — 1000 рублей с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|6500 ₽
|Дети до 14 лет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте г. Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 308 туристов
По профессии учитель, довольно продолжительное время явлюсь руководителем школьного эколого-туристического клуба. Многодневные летние пешие походы по Беломорью, зимние вылазки в тундру — это тот труд, который приносит удовольствие. А теперь наша команда единомышленников стремится прививать любовь к Кольскому краю не только у ребят, но и взрослых.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Всё было просто супер❤️🔥❤️🔥❤️🔥
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Огромное спасибо! Антон прекрасный рассказчик, очень старался сделать нашу поездку красивой, интересной, вкусной и познавательной! Это ему удалось на 100%! Организация тура на высоте! Все четко и как договаривались! Но впечатлений от Терибеки значительно больше, чем ожидали 😘
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Советовала этот тур моим знакомым и увидела, что предыдущий мой отзыв не опубликовался(исправляем!
Были пару лет назад с семьёй. Два взрослых, два ребёнка. Дочка совсем ещё маленькая была. Экскурсия прошла великолепна
Были пару лет назад с семьёй. Два взрослых, два ребёнка. Дочка совсем ещё маленькая была. Экскурсия прошла великолепна
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Н
На экскурсию с нами поехал Евгений. Это прекрасный рассказчик, аккуратнейший водитель, идеальный организатор и просто очень приятный и внимательный человек! Он выстроил маршрут так, чтобы мы увидели максимум и вернулись,
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Утром Евгений встретил нас в аэропорту, после чего мы отправились в дорогу до Териберки, наслаждаясь пейзажами океана по пути. Мы впечатлились первозданной красотой этого места, а после нас ждал ужин
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Когда меня спрашивают, что такое «удача», я рассказываю о недавнем путешествии на Север. Наш перелет оказался непростым, но доброжелательность Дениса, его готовность помочь, отличное чувство юмора и приятный уверенный голос
+1
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