Погулять по заповеднику, познакомиться с северной природой и отыскать священный камень
Мы с вами отправимся в Лапландский заповедник, один из самых старых в России и самых крупных в Европе.
Вы прогуляетесь по одной из экологических троп, познакомитесь с разнообразием растительного и животного мира русского Севера, насладитесь потрясающими видами и узнаете о жизни и традициях местных жителей.
В заповеднике оборудовано 4 экологических тропы, вы прогуляетесь по любой из них на выбор. Но будьте готовы к встрече с животным миром Севера: по пути вы можете повстречать живородящую ящерицу, травяную лягушку, гадюку, а также медведя, оленя, зайца и других млекопитающих.
«Вдоль озера» (7 км). Маршрут понравится вам, если вы хотите побыть наедине с собой и природой. Его иногда даже называют «тропой раздумий». Он оборудован деревянным настилом и проложен вдоль извилистого берега озера Чуна до Дома-музея первого директора заповедника Германа Крепса и сфагнового болота. По дороге установлены беседки, где вы можете передохнуть.
«Лесная почемучка» (300 м). Тропа разработана специально для самых юных гостей и их первого знакомства с северной природой. Маршрут проходит через живописный лесной участок, где протекает ручей Ельявруай.
«К Чунозерской усадьбе» (5 км). Начинается от туристско-информационного центра и идёт по лесной дороге до Чунозерской усадьбы и Кокоринского ручья.
«В гору Ельнюн-2» (5 км). Наибольший интерес представляет для тех, кто хочет ближе познакомиться с историей Севера. Тропа проходит вдоль песчаного берега озера Чуна, через ручей, сфагновое болото и уходит вверх на вершину горы Ельнюн-2. Вам предстоит преодолеть достаточно крутой подъём по корням деревьев и скользким камням. Но в конце пути вас ждёт награда: потрясающие виды на Хибины, озеро Имандра и залив Ель-лухт и встреча с нерукотворным чудом — священным камнем саамов.
Также наш гид отвезёт вас в выставочный комплекс «Апатит», в котором вы познакомитесь с жизнью, работой и бытом местных жителей.
Организационные детали
Мы заберём вас из Мурманска на комфортабельном внедорожнике или минивэне и после экскурсии привезём обратно
Экскурсионное обслуживание в заповеднике возможно при группе от 5 человек. Если нас будет меньше, погуляем самостоятельно (с вами пойдёт наш гид).
Рекомендуем надеть удобную обувь
Обязательных дополнительных расходов нет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 420 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яна, я представляю дружную команду гидов в Мурманске. Мы любим свой край и наших гостей. Путешественники не хотят с нами расставаться и советуют друзьям. Ждём вас в гости.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Арина
Поехали сразу после прилета- нас забрали из аэропорта, успели даже на фестиваль:) С погодой очень повезло, сам заповедник очень красивый, воздух чистейший, поднялись на самый верх (признаюсь, мне лично было тяжеловато, но Геннадий очень приятный и отзывчивый, поддерживал как мог, за что большое спасибо) Однозначно того стоит, остались в полном восторге)
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V
Vladislav
От организаторов здесь по сути предоставляется комфортабельный трансфер до заповедника и присоединение к группе, которую ведет гид заповедника. Само путешествие по заповеднику – восторг! По-серьезному лезть в гору, где тайга сменяется тундрой, в Приполярье в +25 совершенно удивительно, но атмосфера и виды необычайные. После спуска были очень уставшие, но рекомендуем именно маршрут на гору, другие не дадут таких уникальных впечатлений.
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и
ирина
Первый раз в жизни пишу отзыв, не удержалась…. Спасибо огромное за шикарный день! Наша экскурсия к 3м водопадам прошла просто волшебно, на одном дыхании в классной компании и с большим комфортом. читать дальшеуменьшить
Спасибо нашему гиду Гелани!!! Наш день был 3его сентября и нам очень повезло с погодой: было солнышко и +21. В солнечный день все виды водопадов были особенно прекрасны. На первой локации мы оказались единственными… Красота природы и вокруг ни души, никого кроме нас, потому что по рекомендации гида мы рано выехали из отеля и не прогадали. Отдельное спасибо за красивые фото, которые нам сделал Гелани и его рассказы про регион. … а еще ребята, сами того не подозревая, осуществили нашу мечту пособирать "северные" грибы. По дороге к водопадам мы, заядлые грибники, стали замечать грибы: белые, подосиновики и гид дал нам возможность почти 2 часа погулять по сказочному лесу и насладиться сбором грибов. Спасибо большое! Очень рекомендую!
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Е
Екатерина
Это настоящий заповедник, очень красивый, интересный и чистый, людей мало. Экскурсовод работает в самом заповеднике, поэтому сначала рассказала об основателях и развитии заповедника, затем пошли на подъем в гору. На маршруте показала множество растений и даже следов фауны. С горы потрясающие виды. Доставка до заповедника была очень комфортная. Спасибо!
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