Мы с вами отправимся в Лапландский заповедник, один из самых старых в России и самых крупных в Европе. Вы прогуляетесь по одной из экологических троп, познакомитесь с разнообразием растительного и животного мира русского Севера, насладитесь потрясающими видами и узнаете о жизни и традициях местных жителей.

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Описание экскурсии

Маршрут на выбор

В заповеднике оборудовано 4 экологических тропы, вы прогуляетесь по любой из них на выбор. Но будьте готовы к встрече с животным миром Севера: по пути вы можете повстречать живородящую ящерицу, травяную лягушку, гадюку, а также медведя, оленя, зайца и других млекопитающих.

«Вдоль озера» (7 км). Маршрут понравится вам, если вы хотите побыть наедине с собой и природой. Его иногда даже называют «тропой раздумий». Он оборудован деревянным настилом и проложен вдоль извилистого берега озера Чуна до Дома-музея первого директора заповедника Германа Крепса и сфагнового болота. По дороге установлены беседки, где вы можете передохнуть.

«Лесная почемучка» (300 м). Тропа разработана специально для самых юных гостей и их первого знакомства с северной природой. Маршрут проходит через живописный лесной участок, где протекает ручей Ельявруай.

«К Чунозерской усадьбе» (5 км). Начинается от туристско-информационного центра и идёт по лесной дороге до Чунозерской усадьбы и Кокоринского ручья.

«В гору Ельнюн-2» (5 км). Наибольший интерес представляет для тех, кто хочет ближе познакомиться с историей Севера. Тропа проходит вдоль песчаного берега озера Чуна, через ручей, сфагновое болото и уходит вверх на вершину горы Ельнюн-2. Вам предстоит преодолеть достаточно крутой подъём по корням деревьев и скользким камням. Но в конце пути вас ждёт награда: потрясающие виды на Хибины, озеро Имандра и залив Ель-лухт и встреча с нерукотворным чудом — священным камнем саамов.

Также наш гид отвезёт вас в выставочный комплекс «Апатит», в котором вы познакомитесь с жизнью, работой и бытом местных жителей.

Организационные детали