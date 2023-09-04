Путешествие по экотропам русской Лапландии

Погулять по заповеднику, познакомиться с северной природой и отыскать священный камень

5
1 отзыв
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Мы с вами отправимся в Лапландский заповедник, один из самых старых в России и самых крупных в Европе.

Вы прогуляетесь по одной из экологических троп, познакомитесь с разнообразием растительного и животного мира русского Севера, насладитесь потрясающими видами и узнаете о жизни и традициях местных жителей.
Путешествие по экотропам русской Лапландии
Путешествие по экотропам русской Лапландии
Путешествие по экотропам русской Лапландии
Путешествие по экотропам русской Лапландии
Путешествие по экотропам русской Лапландии
Путешествие по экотропам русской Лапландии
Путешествие по экотропам русской Лапландии
Путешествие по экотропам русской Лапландии
Путешествие по экотропам русской Лапландии
Путешествие по экотропам русской Лапландии
Путешествие по экотропам русской Лапландии
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршрут на выбор

В заповеднике оборудовано 4 экологических тропы, вы прогуляетесь по любой из них на выбор. Но будьте готовы к встрече с животным миром Севера: по пути вы можете повстречать живородящую ящерицу, травяную лягушку, гадюку, а также медведя, оленя, зайца и других млекопитающих.

«Вдоль озера» (7 км). Маршрут понравится вам, если вы хотите побыть наедине с собой и природой. Его иногда даже называют «тропой раздумий». Он оборудован деревянным настилом и проложен вдоль извилистого берега озера Чуна до Дома-музея первого директора заповедника Германа Крепса и сфагнового болота. По дороге установлены беседки, где вы можете передохнуть.

«Лесная почемучка» (300 м). Тропа разработана специально для самых юных гостей и их первого знакомства с северной природой. Маршрут проходит через живописный лесной участок, где протекает ручей Ельявруай.

«К Чунозерской усадьбе» (5 км). Начинается от туристско-информационного центра и идёт по лесной дороге до Чунозерской усадьбы и Кокоринского ручья.

«В гору Ельнюн-2» (5 км). Наибольший интерес представляет для тех, кто хочет ближе познакомиться с историей Севера. Тропа проходит вдоль песчаного берега озера Чуна, через ручей, сфагновое болото и уходит вверх на вершину горы Ельнюн-2. Вам предстоит преодолеть достаточно крутой подъём по корням деревьев и скользким камням. Но в конце пути вас ждёт награда: потрясающие виды на Хибины, озеро Имандра и залив Ель-лухт и встреча с нерукотворным чудом — священным камнем саамов.

Также наш гид отвезёт вас в выставочный комплекс «Апатит», в котором вы познакомитесь с жизнью, работой и бытом местных жителей.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из Мурманска на комфортабельном внедорожнике или минивэне и после экскурсии привезём обратно
  • Экскурсионное обслуживание в заповеднике возможно при группе от 5 человек. Если нас будет меньше, погуляем самостоятельно (с вами пойдёт наш гид).
  • Рекомендуем надеть удобную обувь
  • Обязательных дополнительных расходов нет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
и
4 сен 2023
Первый раз в жизни пишу отзыв, не удержалась….
Спасибо огромное за шикарный день! Наша экскурсия к 3м водопадам прошла просто волшебно, на одном дыхании в классной компании и с большим комфортом. Спасибо нашему гиду Гелани!!!
Наш день был 3его сентября и нам очень повезло с погодой: было солнышко и +21. В солнечный день все виды водопадов были особенно прекрасны. На первой локации мы оказались единственными…
Красота природы и вокруг ни души, никого кроме нас, потому что по рекомендации гида мы рано выехали из отеля и не прогадали. Отдельное спасибо за красивые фото, которые нам сделал Гелани и его рассказы про регион.
… а еще ребята, сами того не подозревая, осуществили нашу мечту пособирать "северные" грибы. По дороге к водопадам мы, заядлые грибники, стали замечать грибы: белые, подосиновики и гид дал нам возможность почти 2 часа погулять по сказочному лесу и насладиться сбором грибов.
Спасибо большое!
Очень рекомендую!
Первый раз в жизни пишу отзыв, не удержалась….Первый раз в жизни пишу отзыв, не удержалась….Первый раз в жизни пишу отзыв, не удержалась….Первый раз в жизни пишу отзыв, не удержалась….Первый раз в жизни пишу отзыв, не удержалась….Первый раз в жизни пишу отзыв, не удержалась….Первый раз в жизни пишу отзыв, не удержалась….

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