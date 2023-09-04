Погулять по заповеднику, познакомиться с северной природой и отыскать священный камень
Вы прогуляетесь по одной из экологических троп, познакомитесь с разнообразием растительного и животного мира русского Севера, насладитесь потрясающими видами и узнаете о жизни и традициях местных жителей.
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Описание
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Маршрут на выбор
В заповеднике оборудовано 4 экологических тропы, вы прогуляетесь по любой из них на выбор. Но будьте готовы к встрече с животным миром Севера: по пути вы можете повстречать живородящую ящерицу, травяную лягушку, гадюку, а также медведя, оленя, зайца и других млекопитающих.
«Вдоль озера» (7 км). Маршрут понравится вам, если вы хотите побыть наедине с собой и природой. Его иногда даже называют «тропой раздумий». Он оборудован деревянным настилом и проложен вдоль извилистого берега озера Чуна до Дома-музея первого директора заповедника Германа Крепса и сфагнового болота. По дороге установлены беседки, где вы можете передохнуть.
«Лесная почемучка» (300 м). Тропа разработана специально для самых юных гостей и их первого знакомства с северной природой. Маршрут проходит через живописный лесной участок, где протекает ручей Ельявруай.
«К Чунозерской усадьбе» (5 км). Начинается от туристско-информационного центра и идёт по лесной дороге до Чунозерской усадьбы и Кокоринского ручья.
«В гору Ельнюн-2» (5 км). Наибольший интерес представляет для тех, кто хочет ближе познакомиться с историей Севера. Тропа проходит вдоль песчаного берега озера Чуна, через ручей, сфагновое болото и уходит вверх на вершину горы Ельнюн-2. Вам предстоит преодолеть достаточно крутой подъём по корням деревьев и скользким камням. Но в конце пути вас ждёт награда: потрясающие виды на Хибины, озеро Имандра и залив Ель-лухт и встреча с нерукотворным чудом — священным камнем саамов.
Также наш гид отвезёт вас в выставочный комплекс «Апатит», в котором вы познакомитесь с жизнью, работой и бытом местных жителей.
Организационные детали
- Мы заберём вас из Мурманска на комфортабельном внедорожнике или минивэне и после экскурсии привезём обратно
- Экскурсионное обслуживание в заповеднике возможно при группе от 5 человек. Если нас будет меньше, погуляем самостоятельно (с вами пойдёт наш гид).
- Рекомендуем надеть удобную обувь
- Обязательных дополнительных расходов нет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Спасибо огромное за шикарный день! Наша экскурсия к 3м водопадам прошла просто волшебно, на одном дыхании в классной компании и с большим комфортом. Спасибо нашему гиду Гелани!!!
Наш день был 3его сентября и нам очень повезло с погодой: было солнышко и +21. В солнечный день все виды водопадов были особенно прекрасны. На первой локации мы оказались единственными…
Красота природы и вокруг ни души, никого кроме нас, потому что по рекомендации гида мы рано выехали из отеля и не прогадали. Отдельное спасибо за красивые фото, которые нам сделал Гелани и его рассказы про регион.
… а еще ребята, сами того не подозревая, осуществили нашу мечту пособирать "северные" грибы. По дороге к водопадам мы, заядлые грибники, стали замечать грибы: белые, подосиновики и гид дал нам возможность почти 2 часа погулять по сказочному лесу и насладиться сбором грибов.
Спасибо большое!
Очень рекомендую!