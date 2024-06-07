Я познакомлю вас с красивейшими водопадами на 3 реках Мурманской области.Мы прогуляемся по лесу, посидим на упругом ковре из вороники и мха в тундре, посмотрим на брутальные скалы и бурные

водоёмы, устроим пикник и поговорим о природе. Вы выучите 10 слов на саамском языке, узнаете, почему грибы выше, чем берёзы, и отчего на севере бывает тепло, а на юге от севера — холодно.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Самый большой мост в Заполярье. Мы минуем его по пути до первой локации. Проедем умеренные леса и тундру, много озёр, куда прилетают лебеди, и несколько военных закрытых городов, которые покажутся нам вдали.

Водопад Лусскевнес. Он поразит своим месторасположением — сказочный сосновый лес будто спрятал его от мира. Но россыпи каменных валунов приведут нас прямо к водопаду. Вокруг него много ручейков и таинственных троп. Тут можно понаблюдать, как рыба выпрыгивает из воды, пытаясь преодолеть водные пороги.

Водопад Туэлькевнес. Состоит из двух плавных каскадов, что позволяет подойти к нему очень близко. Вода здесь, словно плавники разных рыб, перетекает через камни, образуя причудливые формы. Мы пройдём по большим валунам, на огромном сейде восполним силы и устроим пикник. Кстати, с конца августа по конец сентября в этих местах можно найти бесчисленное количество грибов.

Водопад Китовый. Три зловещих бурных каскада завораживают даже бывалых путешественников, а руины военных построек таят в себе множество мифов. По пути я объясню, какая история объединяет все эти водоёмы, как люди выращивают рыбу и какую важную роль играют насекомые в наших лесах. Покажу и расскажу, как выглядит северо-западная сторона Кольской земли и как наши предки защищали дорогу от снежных перемётов.

Организационные детали