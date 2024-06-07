Водопады русской Лапландии (в группе)

Посетить водопады - каждый со своим характером и историей - и понять, какой север на вкус и ощупь
Я познакомлю вас с красивейшими водопадами на 3 реках Мурманской области.

Мы прогуляемся по лесу, посидим на упругом ковре из вороники и мха в тундре, посмотрим на брутальные скалы и бурные
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водоёмы, устроим пикник и поговорим о природе.

Вы выучите 10 слов на саамском языке, узнаете, почему грибы выше, чем берёзы, и отчего на севере бывает тепло, а на юге от севера — холодно.

5
1 отзыв
Водопады русской Лапландии (в группе)
Водопады русской Лапландии (в группе)
Водопады русской Лапландии (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Самый большой мост в Заполярье. Мы минуем его по пути до первой локации. Проедем умеренные леса и тундру, много озёр, куда прилетают лебеди, и несколько военных закрытых городов, которые покажутся нам вдали.

Водопад Лусскевнес. Он поразит своим месторасположением — сказочный сосновый лес будто спрятал его от мира. Но россыпи каменных валунов приведут нас прямо к водопаду. Вокруг него много ручейков и таинственных троп. Тут можно понаблюдать, как рыба выпрыгивает из воды, пытаясь преодолеть водные пороги.

Водопад Туэлькевнес. Состоит из двух плавных каскадов, что позволяет подойти к нему очень близко. Вода здесь, словно плавники разных рыб, перетекает через камни, образуя причудливые формы. Мы пройдём по большим валунам, на огромном сейде восполним силы и устроим пикник. Кстати, с конца августа по конец сентября в этих местах можно найти бесчисленное количество грибов.

Водопад Китовый. Три зловещих бурных каскада завораживают даже бывалых путешественников, а руины военных построек таят в себе множество мифов. По пути я объясню, какая история объединяет все эти водоёмы, как люди выращивают рыбу и какую важную роль играют насекомые в наших лесах. Покажу и расскажу, как выглядит северо-западная сторона Кольской земли и как наши предки защищали дорогу от снежных перемётов.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида и пикник
  • Поездка пройдёт на автомобиле LADA Largus Cross или минивэне в зависимости от размера группы
  • Общее время в дороге — 4 часа 15 минут. По пути будут 4 остановки у природных объектов и остановка в кафе на обед (оплачивается дополнительно).
  • Экскурсия умеренной активности, подойдёт людям от 7 до 75 лет с хорошо работающим двигательным аппаратом
  • В жаркую погоду возьмите купальные принадлежности, если хотите искупаться в чистейшей северной воде

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ул. Ленинградская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
7 июня 2024
Была на экскурсии в мини группе и знаете это наверно самая лучшая экскурсия которую я посетила в Мурманске. Мне понравилось даже больше чем в Териберке о которой так все говорят.
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Первое,маршрут не утомляет и дорога идеальная!
Во вторых это маленькие прогулки и сами реки! они такие бурные в это время!! Водопады наполнены массами бурлящей воды которая освежает, мне кажется в жару это отличная экскурсия, что бы восстановить свою нервную систему и увидеть настоящую природу!! Здесь и история края и рассказы про ягоды и грибы,
прекрасная тундра и недалеко граница с Норвегией, поэтому проверяют паспорта.
Ну а гид создаёт атмосферу настоящего приключения а не чопорной экскурсии. Теперь я поняла что такое Русская Лапландия и почему здесь столько своеобразных названий

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