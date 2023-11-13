Экскурсии по заповедникам из Мурманска

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Мурманске, цены от 8 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
до 8 чел.
8 часов
7 отзывов
Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
Насладиться нетронутой природой Севера и узнать больше о местной флоре и фауне
Начало: В Мурманске
«🌿 В самом заповеднике у вас будет 2–3 часа»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
8 500 за человека
Путешествие по экотропам русской Лапландии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие по экотропам русской Лапландии
Погулять по заповеднику, познакомиться с северной природой и отыскать священный камень
«В заповеднике оборудовано 4 экологических тропы, вы прогуляетесь по любой из них на выбор»
13 июля в 08:30
14 июля в 08:30
от 11 000 за человека
Мончегорск и Лапландский заповедник
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Мончегорск и Лапландский заповедник
Начало: Г. Мурманск (в черте города заберем бесплатно)
«В качестве расширенной версии мы предложим посетить замечательный Лапландский заповедник на берегу озера Чуна»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 19 490 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 ноября 2023
    Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
    Мне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, Дмитрий. Прекрасная погода и прогулка по заснеженному Лапландскому заповеднику, по экотропе
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    вдоль озера. Потрясающая нетронутая природа, абсолютная тишина и покой. Замерзшее озеро и необъятные просторы. Если сказать, что все это вызывает восторг, не сказать ничего. Какие усилили были предприняты, что бы сохранить природу в первозданном состоянии с 1930 г. можно узнать почитав интернет и в самом заповедники. Очень гостеприимные сотрудники и директор заповедника. Так как нас было не много, с удовольствие рассказали интересные истории про диких животных, про проделки некоторых из них. Такой любовью и заботой, юмором были пронизаны их рассказы. И если вам захочется отдохнуть от суматохи и городской суеты, можно приехать в это место силы, девственной природы, что бы набраться сил и энергии, вдохнуть свободы и гармонии мира, красоты Севера и Заполярья! Мне очень повезло с гидом Дмитрием. Он интересный собеседник, рассказал много познавательного, дал возможность спокойно пофотографировать красоту леса. И его жена, Елена Прекрасная, приготовила нам вкусный обед и ароматный чай с собой в дорогу. Большое спасибо Дмитрию и его жене! Хочу выразить огромную признательность организатору Александру, который очень внимательно отнесся к организации тура, согласовывал и уточнял детали, старался предусмотреть все возможные мелочи, для создания прекрасного настроения и незабываемой поездки. Поездка оставила неизгладимое впечатление и желание вернуться еще раз в эти прекрасные места!

    Мне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, ДмитрийМне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, ДмитрийМне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, ДмитрийМне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, ДмитрийМне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, ДмитрийМне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, ДмитрийМне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, ДмитрийМне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, Дмитрий
  • В
    Варвара
    13 августа 2023
    Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
    Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎 Первое, что меня удивило - получилась индивидуальная экскурсия! В то время как
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    другие представители просто отменяли экскурсии, так как группа не набиралась (не предупреждая об этом на данном сервисе). За это отдельное спасибо, ведь экскурсия для меня была важна как для эколога! Посмотреть не только природные красоты, но и обустройство, быт заповедника. Прошли экологический маршрут «гора» со специалистом заповедника Русланом. Максимально грамотно, понятно, разнообразно! В одном месте вы увидите тайгу, лесотундру, тундру! Наверху горы вас ждёт красивый вид и сейд. А после прохождения маршрута - вкусный обед в визит-центре заповедника. Из удивительного, этот, достаточно сложный маршрут, проходили с ребенком (на вид ему годика 4!). Тут главный экспонат - природа!

    Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Заповедники»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
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  3. Мончегорск и Лапландский заповедник
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  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Кольский мост
  7. Морской вокзал
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июле 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 8 500 до 19 490. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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