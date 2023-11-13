1 чел.
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Мини-группа
до 8 чел.
8 часов
Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
Насладиться нетронутой природой Севера и узнать больше о местной флоре и фауне
Начало: В Мурманске
«🌿 В самом заповеднике у вас будет 2–3 часа»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
8 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по экотропам русской Лапландии
Погулять по заповеднику, познакомиться с северной природой и отыскать священный камень
«В заповеднике оборудовано 4 экологических тропы, вы прогуляетесь по любой из них на выбор»
13 июля в 08:30
14 июля в 08:30
от 11 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Мончегорск и Лапландский заповедник
Начало: Г. Мурманск (в черте города заберем бесплатно)
«В качестве расширенной версии мы предложим посетить замечательный Лапландский заповедник на берегу озера Чуна»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 19 490₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 ноября 2023Мне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, Дмитрий. Прекрасная погода и прогулка по заснеженному Лапландскому заповеднику, по экотропе
- ВВарвара13 августа 2023Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎 Первое, что меня удивило - получилась индивидуальная экскурсия! В то время как
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Заповедники»
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