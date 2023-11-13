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вдоль озера. Потрясающая нетронутая природа, абсолютная тишина и покой. Замерзшее озеро и необъятные просторы. Если сказать, что все это вызывает восторг, не сказать ничего. Какие усилили были предприняты, что бы сохранить природу в первозданном состоянии с 1930 г. можно узнать почитав интернет и в самом заповедники. Очень гостеприимные сотрудники и директор заповедника. Так как нас было не много, с удовольствие рассказали интересные истории про диких животных, про проделки некоторых из них. Такой любовью и заботой, юмором были пронизаны их рассказы. И если вам захочется отдохнуть от суматохи и городской суеты, можно приехать в это место силы, девственной природы, что бы набраться сил и энергии, вдохнуть свободы и гармонии мира, красоты Севера и Заполярья! Мне очень повезло с гидом Дмитрием. Он интересный собеседник, рассказал много познавательного, дал возможность спокойно пофотографировать красоту леса. И его жена, Елена Прекрасная, приготовила нам вкусный обед и ароматный чай с собой в дорогу. Большое спасибо Дмитрию и его жене! Хочу выразить огромную признательность организатору Александру, который очень внимательно отнесся к организации тура, согласовывал и уточнял детали, старался предусмотреть все возможные мелочи, для создания прекрасного настроения и незабываемой поездки. Поездка оставила неизгладимое впечатление и желание вернуться еще раз в эти прекрасные места!