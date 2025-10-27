Готовы погрузиться в атмосферу одного из самых загадочных и красивых уголков России? Вы не только полюбуетесь видами, но и узнаете о культуре и истории этого отдалённого посёлка, а также о местных традициях и быте.
Кладбище кораблей, пляж с «драконьими яйцами», Батарейский водопад, песчаная бухта, скелет кита из «Левиафана» — будет много интересного!
Описание экскурсии
- Кладбище кораблей: увидим заброшенные суда и сделаем атмосферные фото
- Пляж драконьих яиц: посетим пляж с камнями, которые обточило море, и теперь они напоминают гладкие яйца драконов
- Батарейский водопад: летом это живописный поток, а зимой красивая смотровая площадка с видом на море
- Песчаная бухта: здесь мы покачаемся на огромных северных качелях, прогуляемся по песчаному пляжу. Также вы можете сделать интересные фото с выброшенным на берег кораблём — на него можно даже залезть!
- Скелет кита из фильма «Левиафан». А если повезёт, то с берега вы увидите настоящих китов, дельфинов и тюленей
Вы узнаете о том, как посёлок развивался с момента своего основания и какие события повлияли на его судьбу. Обязательно поговорим о флоре и фауне, особенностях климата и Баренцевом море.
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе, минивэне или легковом авто в зависимости от размера группы
- Время выезда может незначительно корректироваться
Дополнительные расходы
- Посещение природного парка «Териберка» — 380 ₽ за чел., 760 ₽ — иностранные граждане
- В зимнее время трансфер на снегоходе до водопада — 1500 ₽ за чел.
- Обед ~1400 ₽. Во время обеденного перерыва каждый в группе сможет выбрать заведение по душе — всё находится рядом
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 561 туриста
Мы команда местных аттестованных гидов, которая сделает всё возможное, чтобы ваша поездка на Север навсегда осталась в ваших сердцах. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и ощутите мощь Арктики. Мы работаем с 2017 года. Профессионализм, эрудиция, знания и юмор — это про нас. Ждём вас в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
27 окт 2025
Огромное спасибо Владиславе! Замечательный экскурсовод! Профессионально поставленная речь! Получили великолепные впечатления от экскурсии! Териберка прекрасна! Баренцево море завораживает! Это надо видеть!
И
Ирина
7 окт 2025
У нас был гид Павел. Очень интересный собеседник. Отвечал на все возникающие вопросы. Всю дорогу не замолкал (в хорошем смысле))) - очень много рассказывал и о Териберке, и об истории края. Но успевал и за группой смотреть. Териберка прекрасна, а Павел смог сделать экскурсию ещё и комфортной, и познавательной.
雨
雨晗
5 окт 2025
Our tour guide is quite professional、caring and handsome. We are traveling with a group of native Russians. It is a very pleasant trip. If you need to travel to Teriberka you can find him：Nicola.
Н
Наталья
16 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид Влада взяла с собой фигурки китов и наглядно сопровождала рассказ, было интересно посмотреть. Также, отвечала на все дополнительные вопросы и советовала, что и где делать в Мурманске. Благодарны за такую организацию, впечатления и полезную информацию.
И
Ирина
15 сен 2025
Как нам повезло с экскурсоводом!!! ВЛАДИСЛАВА-- ЗНАЕТ СВОЕ ДЕЛО Вся информация по маршруту по делу.. . во всех областях (ботаника. Животный мир, история.) разбирается. Отличная дикция. Знание темы. Свободного времени тоже было достаточно что бы самостоятельно погулять. У нас группа 6чел. Мы все в восторге от этой экскурсии и экскурсовода. Владиславе только посоветовать "Так держать" Умница.
С
Светлана
15 авг 2025
Добрый день! Съездили на экскурсию 7.08, мы в восторге!
Понравилась организация: готовность ответить на вопросы ещё до старта, отслеживание таймингов и местонахождения участников во время собственно экскурсии.
Понравилось, что нам показали все
Марина
22 июл 2025
Это было мое первое знакомство с Териберкой! Несмотря на холодную температуру воздуха, поездка получилось очень теплой! Я увидела все известные локации, которые пестрят про этот поселок. С удовольствием прогулялась по
О
Олег
8 июл 2025
Териберка как и Мурманск меня впечатлили! Погода - просто класс!!! В середине июля +5! А какие красоты! Для представителя средней полосы - это самый лучший активный отдых! Спасибо Север!
Харин
19 июн 2025
Отличная программа, гидом был Павел - очень интересный рассказчик, внимательный и юморной. Рекомендуем!
Г
Главданс
12 мая 2025
Экскурсия очень замечательная, всё очень понравилось, даже для меня как инвалиду, путь который мы преодолели, дался очень легко. Хочу похвалить нашего гида Никиту,столько сколько знает он можно найти только в
АльфияИмамова
8 мар 2025
Всё понравилось
Е
Елена
1 мар 2025
Всё понравилось, спасибо большое за замечательное путешествие. Гид Никита подробно всё рассказывал и на обратном пути отвечал на все вопросы, веселый, с шутками.
Единственное предложили на выбор обед за 1200 -
