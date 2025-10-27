Мои заказы

Из Мурманска - в Териберку, сердце северной природы

Зачем туда ехать? За видами Баренцева моря, песком и камнями, водопадами и заброшенными кораблями
Готовы погрузиться в атмосферу одного из самых загадочных и красивых уголков России? Вы не только полюбуетесь видами, но и узнаете о культуре и истории этого отдалённого посёлка, а также о местных традициях и быте.

Кладбище кораблей, пляж с «драконьими яйцами», Батарейский водопад, песчаная бухта, скелет кита из «Левиафана» — будет много интересного!
5
12 отзывов
Из Мурманска - в Териберку, сердце северной природы© Мария
Из Мурманска - в Териберку, сердце северной природы© Мария
Из Мурманска - в Териберку, сердце северной природы© Мария
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

  • Кладбище кораблей: увидим заброшенные суда и сделаем атмосферные фото
  • Пляж драконьих яиц: посетим пляж с камнями, которые обточило море, и теперь они напоминают гладкие яйца драконов
  • Батарейский водопад: летом это живописный поток, а зимой красивая смотровая площадка с видом на море
  • Песчаная бухта: здесь мы покачаемся на огромных северных качелях, прогуляемся по песчаному пляжу. Также вы можете сделать интересные фото с выброшенным на берег кораблём — на него можно даже залезть!
  • Скелет кита из фильма «Левиафан». А если повезёт, то с берега вы увидите настоящих китов, дельфинов и тюленей

Вы узнаете о том, как посёлок развивался с момента своего основания и какие события повлияли на его судьбу. Обязательно поговорим о флоре и фауне, особенностях климата и Баренцевом море.

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе, минивэне или легковом авто в зависимости от размера группы
  • Время выезда может незначительно корректироваться

Дополнительные расходы

  • Посещение природного парка «Териберка» — 380 ₽ за чел., 760 ₽ — иностранные граждане
  • В зимнее время трансфер на снегоходе до водопада — 1500 ₽ за чел.
  • Обед ~1400 ₽. Во время обеденного перерыва каждый в группе сможет выбрать заведение по душе — всё находится рядом

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 07:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 561 туриста
Мы команда местных аттестованных гидов, которая сделает всё возможное, чтобы ваша поездка на Север навсегда осталась в ваших сердцах. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и ощутите мощь Арктики. Мы работаем с 2017 года. Профессионализм, эрудиция, знания и юмор — это про нас. Ждём вас в гости!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Ю
Юлия
27 окт 2025
Огромное спасибо Владиславе! Замечательный экскурсовод! Профессионально поставленная речь! Получили великолепные впечатления от экскурсии! Териберка прекрасна! Баренцево море завораживает! Это надо видеть!
И
Ирина
7 окт 2025
У нас был гид Павел. Очень интересный собеседник. Отвечал на все возникающие вопросы. Всю дорогу не замолкал (в хорошем смысле))) - очень много рассказывал и о Териберке, и об истории края. Но успевал и за группой смотреть. Териберка прекрасна, а Павел смог сделать экскурсию ещё и комфортной, и познавательной.
雨晗
5 окт 2025
Our tour guide is quite professional、caring and handsome. We are traveling with a group of native Russians. It is a very pleasant trip. If you need to travel to Teriberka you can find him：Nicola.
Our tour guide is quite professional、caring and handsome. We are traveling with a group of nativeOur tour guide is quite professional、caring and handsome. We are traveling with a group of native
Н
Наталья
16 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид Влада взяла с собой фигурки китов и наглядно сопровождала рассказ, было интересно посмотреть. Также, отвечала на все дополнительные вопросы и советовала, что и где делать в Мурманске. Благодарны за такую организацию, впечатления и полезную информацию.
И
Ирина
15 сен 2025
Как нам повезло с экскурсоводом!!! ВЛАДИСЛАВА-- ЗНАЕТ СВОЕ ДЕЛО Вся информация по маршруту по делу.. . во всех областях (ботаника. Животный мир, история.) разбирается. Отличная дикция. Знание темы. Свободного времени тоже было достаточно что бы самостоятельно погулять. У нас группа 6чел. Мы все в восторге от этой экскурсии и экскурсовода. Владиславе только посоветовать "Так держать" Умница.
С
Светлана
15 авг 2025
Добрый день! Съездили на экскурсию 7.08, мы в восторге!

Понравилась организация: готовность ответить на вопросы ещё до старта, отслеживание таймингов и местонахождения участников во время собственно экскурсии.

Понравилось, что нам показали все
читать дальше

наиболее значимые точки и при этом дали достаточно свободного времени, чтобы в свое удовольствие насладиться пейзажами; не торопили, но и не давали группе растянуться и расслабиться. Понравились темп и насыщенность экскурсии: информация подавалась в удобном для восприятия темпе и объеме, не слишком быстро и не слишком медленно, а главное, с любовью. Видно, что гид не просто хорошо знает этот край, но и искренне любит его.

Нам попался прекрасный гид Павел: сразу видно, что человек не просто делает свою работу, пробубнив пару фактов, а умело нашёл со всей группой общий язык, поймал волну. Оказался очень добродушным и распологающим к себе человеком, нам очень повезло=)
Группа разделилась: кто-то пошёл в море смотреть на китов, а кто-то остался на берегу. Павел не бросил нас (береговых) и предложил покататься ещё по Старой и Новой Териберкам, кому было интересно. В общем, сделал всё, чтобы всем было комфортно и интересно, чтобы все получили массу впечатлений=)

Отдельное удовольствие — возможность вскарабкаться на скалы и посмотреть на Баренцево море с только что самолично покорённой высоты, открытой всем ветрам=)) Ну и дегустация свежевыловленных даров моря, конечно, тоже порадовала.

Ну и бонусом: отличный транспорт и отличный водитель Юрий — ожидали, что за два с лишним часа укачает напрочь, но и туда, и обратно ехалось легко и непринужденно, так что дорога ощущалась неотъемлемой частью экскурсии, а не просто процессом перемещения из точки А в точку Б.

P.S: даже самые привередливые из нас остались в положительных впечатлениях!

P.P.S: Павел К! Приветы и благодарности от Светы, Алёны и Юли!

Марина
Марина
22 июл 2025
Это было мое первое знакомство с Териберкой! Несмотря на холодную температуру воздуха, поездка получилось очень теплой! Я увидела все известные локации, которые пестрят про этот поселок. С удовольствием прогулялась по
читать дальше

природному парку, посмотрела пляжи, скалы, водопады, море!!! Много необычных цветов и растений, или привычных нам, но в необычном северном виде. Север - прекрасен! В старой Териберке самые топовые места для фото: нашумевший скелет из "Левиафана" и качели с видом на море. В теплую погоду вообще кайф, наверное. Если быстро поесть обед, то есть время погулять и позалипать на море с кофе. Олени и хаски были слишком сыты, чтобы на нас обращать внимание)) Но был забавный "детский сад" для щенков, улыбка была обеспечена. Все очень красиво и где еда - вкусно! Верьте прогнозу и берите теплые вещи, если передает прохладную погоду. Особенно холодно на морской прогулке, т. к. открытое море уже.

Благодарю за организацию экскурсии и гида Никиту за сопровождение. Очень много интересных фактов узнали. Никита рассказывал много, но не навязчиво. Спасибо большое! Работает команда профессионалов, которая моментально решает все заминки, о которых мы можем даже не узнать))

Это было мое первое знакомство с Териберкой! Несмотря на холодную температуру воздуха, поездка получилось очень теплой!Это было мое первое знакомство с Териберкой! Несмотря на холодную температуру воздуха, поездка получилось очень теплой!Это было мое первое знакомство с Териберкой! Несмотря на холодную температуру воздуха, поездка получилось очень теплой!Это было мое первое знакомство с Териберкой! Несмотря на холодную температуру воздуха, поездка получилось очень теплой!Это было мое первое знакомство с Териберкой! Несмотря на холодную температуру воздуха, поездка получилось очень теплой!Это было мое первое знакомство с Териберкой! Несмотря на холодную температуру воздуха, поездка получилось очень теплой!Это было мое первое знакомство с Териберкой! Несмотря на холодную температуру воздуха, поездка получилось очень теплой!Это было мое первое знакомство с Териберкой! Несмотря на холодную температуру воздуха, поездка получилось очень теплой!Это было мое первое знакомство с Териберкой! Несмотря на холодную температуру воздуха, поездка получилось очень теплой!Это было мое первое знакомство с Териберкой! Несмотря на холодную температуру воздуха, поездка получилось очень теплой!
О
Олег
8 июл 2025
Териберка как и Мурманск меня впечатлили! Погода - просто класс!!! В середине июля +5! А какие красоты! Для представителя средней полосы - это самый лучший активный отдых! Спасибо Север!
Харин
Харин
19 июн 2025
Отличная программа, гидом был Павел - очень интересный рассказчик, внимательный и юморной. Рекомендуем!
Отличная программа, гидом был Павел - очень интересный рассказчик, внимательный и юморной. Рекомендуем!Отличная программа, гидом был Павел - очень интересный рассказчик, внимательный и юморной. Рекомендуем!Отличная программа, гидом был Павел - очень интересный рассказчик, внимательный и юморной. Рекомендуем!Отличная программа, гидом был Павел - очень интересный рассказчик, внимательный и юморной. Рекомендуем!Отличная программа, гидом был Павел - очень интересный рассказчик, внимательный и юморной. Рекомендуем!Отличная программа, гидом был Павел - очень интересный рассказчик, внимательный и юморной. Рекомендуем!Отличная программа, гидом был Павел - очень интересный рассказчик, внимательный и юморной. Рекомендуем!
Г
Главданс
12 мая 2025
Экскурсия очень замечательная, всё очень понравилось, даже для меня как инвалиду, путь который мы преодолели, дался очень легко. Хочу похвалить нашего гида Никиту,столько сколько знает он можно найти только в
читать дальше

архивах. Рассказывает очень интересно, всегда поможет в трудной ситуации. Очень хороший водитель Алексей, всегда откликнется на вашу просьбу. Впечатление не забываемые, увидели стаю китов, морских котиков, локации очень интересные и красивые, особенно водопад. Советую всем посетить Териберку.

Экскурсия очень замечательная, всё очень понравилось, даже для меня как инвалиду, путь который мы преодолели, далсяЭкскурсия очень замечательная, всё очень понравилось, даже для меня как инвалиду, путь который мы преодолели, далсяЭкскурсия очень замечательная, всё очень понравилось, даже для меня как инвалиду, путь который мы преодолели, далсяЭкскурсия очень замечательная, всё очень понравилось, даже для меня как инвалиду, путь который мы преодолели, далсяЭкскурсия очень замечательная, всё очень понравилось, даже для меня как инвалиду, путь который мы преодолели, далсяЭкскурсия очень замечательная, всё очень понравилось, даже для меня как инвалиду, путь который мы преодолели, дался
АльфияИмамова
АльфияИмамова
8 мар 2025
Всё понравилось
Е
Елена
1 мар 2025
Всё понравилось, спасибо большое за замечательное путешествие. Гид Никита подробно всё рассказывал и на обратном пути отвечал на все вопросы, веселый, с шутками.
Единственное предложили на выбор обед за 1200 -
читать дальше

шведский стол, но по факту выбор оказался совсем небольшой и была обычная "столовская" еда. Правда понравилась уха и морс, но они не стоят 1200 рублей. А так всё отлично, спасибо! На пляже в старой Териберке царит умиротворение.
Так же заказывали у этой тур фирмы экскурсию охоту за северным сиянием, тоже всё понравилось, гид Артём сделал прекрасные фотографии и скинул их уже утром, за скорость отдельное спасибо!!! Будем рекомендовать Вас друзьям и знакомым

Всё понравилось, спасибо большое за замечательное путешествие. Гид Никита подробно всё рассказывал и на обратном путиВсё понравилось, спасибо большое за замечательное путешествие. Гид Никита подробно всё рассказывал и на обратном путиВсё понравилось, спасибо большое за замечательное путешествие. Гид Никита подробно всё рассказывал и на обратном путиВсё понравилось, спасибо большое за замечательное путешествие. Гид Никита подробно всё рассказывал и на обратном пути

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии из Мурманска

Териберка - северный уголок вашего сердца
На машине
10 часов
57 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Териберка - северный уголок вашего сердца
Погрузиться в ледяную атмосферу Баренцева моря в тёплой поездке
Начало: В районе площади Пяти углов (центр Мурманска)
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
11 ноя в 07:30
3800 ₽ за человека
Холодное сердце Териберки
На машине
9 часов
51 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Холодное сердце Териберки
Погрузитесь в атмосферу Северного Ледовитого океана, исследуя пляжи и водопады Териберки. Узнайте о культуре и истории этого удивительного места
Начало: У вашего отеля в Мурманске
29 ноя в 08:30
30 ноя в 08:30
от 22 500 ₽ за всё до 7 чел.
Териберка: вдоль побережья Баренцева моря
На машине
10 часов
73 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Териберка: вдоль побережья Баренцева моря
Уникальная возможность увидеть Батарейский водопад, пляж с камнями и кладбище кораблей. Присоединяйтесь к путешествию по северным просторам
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 08:00, в четверг и пятницу в 08:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
4000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске