наиболее значимые точки и при этом дали достаточно свободного времени, чтобы в свое удовольствие насладиться пейзажами; не торопили, но и не давали группе растянуться и расслабиться. Понравились темп и насыщенность экскурсии: информация подавалась в удобном для восприятия темпе и объеме, не слишком быстро и не слишком медленно, а главное, с любовью. Видно, что гид не просто хорошо знает этот край, но и искренне любит его.



Нам попался прекрасный гид Павел: сразу видно, что человек не просто делает свою работу, пробубнив пару фактов, а умело нашёл со всей группой общий язык, поймал волну. Оказался очень добродушным и распологающим к себе человеком, нам очень повезло=)

Группа разделилась: кто-то пошёл в море смотреть на китов, а кто-то остался на берегу. Павел не бросил нас (береговых) и предложил покататься ещё по Старой и Новой Териберкам, кому было интересно. В общем, сделал всё, чтобы всем было комфортно и интересно, чтобы все получили массу впечатлений=)



Отдельное удовольствие — возможность вскарабкаться на скалы и посмотреть на Баренцево море с только что самолично покорённой высоты, открытой всем ветрам=)) Ну и дегустация свежевыловленных даров моря, конечно, тоже порадовала.



Ну и бонусом: отличный транспорт и отличный водитель Юрий — ожидали, что за два с лишним часа укачает напрочь, но и туда, и обратно ехалось легко и непринужденно, так что дорога ощущалась неотъемлемой частью экскурсии, а не просто процессом перемещения из точки А в точку Б.



P.S: даже самые привередливые из нас остались в положительных впечатлениях!



P.P.S: Павел К! Приветы и благодарности от Светы, Алёны и Юли!