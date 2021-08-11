Город Североморск расположился на Кольском полуострове, недалеко от Мурманска. Североморск – это еще и морской порт на берегу никогда не замерзающего Кольского залива в Баренцевом море. Его географическое положение определяет и его основное предназначение — охрана морских рубежей нашей страны. Здесь расположена военно-морская база Северного флота Российской Федерации — самого мощного флота нашей страны. Это город боевой славы советских и российский моряков.
Продолжительность экскурсии - 10 часов.
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- Во время тура вы увидите множество памятников, посвященных героям — морякам, артиллеристам, авиаторам. Памятник Героям-Североморцам является символом города, и находится на Приморской площади. При въезде в город на гранитном постаменте установлен памятник авиаторам-североморцам – это «Самолет ИЛ-4». «Торпедный катер ТКА-12» - это исторический памятник, который установлен на площади Мужества. «Подводная лодка К-21» - это музей, который посвящен истории данной подводной лодки и памяти всем субмаринам, участвовавшим в боевых действиях, во время войны 1941-1945 годов.
- Также посетим музей «Авиации Северного флота», который имеет три зала. В первом зале можно познакомиться с экспозициями, посвященными ВОВ. Второй зал посвятили героям, погибшим в годы войны и третий зал – годам послевоенного периода. Кроме того, музею принадлежит ангар, в котором можно посмотреть замечательную коллекцию самолетов. Домик Юрия Гагарина — отдельный экспонат музейного комплекса. Это отдельное небольшое деревянное здание с печным отоплением. В нем в двух комнатах сохранена обстановка того времени и предметы быта, которыми пользовался Гагарин и члены его семьи.