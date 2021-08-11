Город Североморск расположился на Кольском полуострове, недалеко от Мурманска.



Североморск – это еще и морской порт на берегу никогда не замерзающего Кольского залива в Баренцевом море.



Его географическое положение определяет и его основное предназначение — охрана морских рубежей нашей страны.



Здесь расположена военно-морская база Северного флота Российской Федерации — самого мощного флота нашей страны.



Это город боевой славы советских и российский моряков.