Североморск и северный флот

Город Североморск расположился на Кольском полуострове, недалеко от Мурманска

Город Североморск расположился на Кольском полуострове, недалеко от Мурманска.

Североморск – это еще и морской порт на берегу никогда не замерзающего Кольского залива в Баренцевом море.

Его географическое положение определяет и его основное предназначение — охрана морских рубежей нашей страны.

Здесь расположена военно-морская база Северного флота Российской Федерации — самого мощного флота нашей страны.

Это город боевой славы советских и российский моряков.
Североморск и северный флот
Североморск и северный флот
Североморск и северный флот
Североморск и северный флот

Что вы увидите 🤩

  • Североморск и его достопримечательности
  • Военные корабли
  • Военно-морская база Северного флота
  • Музей Авиации Северного флота
Город Североморск расположился на Кольском полуострове, недалеко от Мурманска. Североморск – это еще и морской порт на берегу никогда не замерзающего Кольского залива в Баренцевом море. Его географическое положение определяет и его основное предназначение — охрана морских рубежей нашей страны. Здесь расположена военно-морская база Северного флота Российской Федерации — самого мощного флота нашей страны. Это город боевой славы советских и российский моряков.
Продолжительность экскурсии - 10 часов.

Вас ожидает:

  • Во время тура вы увидите множество памятников, посвященных героям — морякам, артиллеристам, авиаторам. Памятник Героям-Североморцам является символом города, и находится на Приморской площади. При въезде в город на гранитном постаменте установлен памятник авиаторам-североморцам – это «Самолет ИЛ-4». «Торпедный катер ТКА-12» - это исторический памятник, который установлен на площади Мужества. «Подводная лодка К-21» - это музей, который посвящен истории данной подводной лодки и памяти всем субмаринам, участвовавшим в боевых действиях, во время войны 1941-1945 годов.
  • Также посетим музей «Авиации Северного флота», который имеет три зала. В первом зале можно познакомиться с экспозициями, посвященными ВОВ. Второй зал посвятили героям, погибшим в годы войны и третий зал – годам послевоенного периода. Кроме того, музею принадлежит ангар, в котором можно посмотреть замечательную коллекцию самолетов. Домик Юрия Гагарина — отдельный экспонат музейного комплекса. Это отдельное небольшое деревянное здание с печным отоплением. В нем в двух комнатах сохранена обстановка того времени и предметы быта, которыми пользовался Гагарин и члены его семьи.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартный билет
6 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер на комфортных автомобилях для индивидуальных поездок и больших групп
  • Горячий чай с бутербродами.
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: трансфер из любой точки Мурманска
Завершение: трансфер в любую точку Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме вторника и среды
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно, кроме вторника и среды

Надежда
Надежда
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