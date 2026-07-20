Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Город Североморск расположился на Кольском полуострове, недалеко от Мурманска.



Североморск — это еще и морской порт на берегу никогда не замерзающего Кольского залива в Баренцевом море.



Его географическое положение определяет и его основное предназначение — охрана морских рубежей нашей страны.



Здесь расположена военно-морская база Северного флота Российской Федерации — самого мощного флота нашей страны. Это город боевой славы советских и российский моряков. 4.9 29 отзывов

Надежда Ваш гид в Мурманске Задать вопрос Групповая экскурсия -10% 7220 ₽ выгода 722 ₽ 6498 ₽ за человека 4.9 29 отзывов 8 часов 1-17 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ожидает: Во время тура вы увидите множество памятников, посвященных героям — морякам, артиллеристам, авиаторам. Памятник Героям-Североморцам является символом города, и находится на Приморской площади. При въезде в город на гранитном постаменте установлен памятник авиаторам-североморцам — это «Самолет ИЛ-4». «Торпедный катер ТКА-12» — это исторический памятник, который установлен на площади Мужества. «Подводная лодка К-21» — это музей, который посвящен истории данной подводной лодки и памяти всем субмаринам, участвовавшим в боевых действиях, во время войны 1941-1945 годов. Североморский музей истории города и флота — своеобразная «визитная карточка» города, куда приходят жители и гости флотской столицы. Здесь представлены экспонаты, знакомящие посетителей с далеким прошлым поселка Ваенга, с историей создания Северной военной флотилии, военно-воздушных, надводных, подводных сил Северного флота; а также материал об известных героях-североморцах. Музей «Авиации Северного флота» Также посетим музей «Авиации Северного флота», который имеет три зала. В первом зале можно познакомиться с экспозициями, посвященными ВОВ. Второй зал посвятили героям, погибшим в годы войны и третий зал — годам послевоенного периода. Кроме того, музею принадлежит ангар, в котором можно посмотреть замечательную коллекцию самолетов. Домик Юрия Гагарина — отдельный экспонат музейного комплекса. Это отдельное небольшое деревянное здание с печным отоплением. В нем в двух комнатах сохранена обстановка того времени и предметы быта, которыми пользовался Гагарин и члены его семьи. Североморск-это закрытый город и проезд в разрешен только для граждан РФ, для чего необходим пропуск. Он оформляется не менее чем за 36 дней до начала экскурсии. Экскурсия проводится для группы от двух и более человек. Понедельник,вторник,среда в музеях выходной Важная информация: Для оформления пропуска в ЗАТО требуется 35 дней и необходимо являться гражданином Российской Федерации Экскурсия проводится для группы от двух человек Стоимость билетов в музей составит около 6000 руб. для группы 1-5 человек

кроме понедельника,вторника и среды Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Североморск и его достопримечательности

Военные корабли

Военно-морская база Северного флота

Музей Авиации Северного флота Что включено Услуги гида

Трансфер на комфортных автомобилях для индивидуальных поездок и больших групп Что не входит в цену Стоимость билетов в музеи составит около 6000 для группы от 1 до 5 человек Где начинаем и завершаем? Начало: Точка сбораотель Меридиан Завершение: Отель Меридиан Когда и сколько длится? Когда: кроме понедельника,вторника и среды Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 800 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек. Важная информация Для оформления пропуска в ЗАТО требуется 35 дней и необходимо являться гражданином Российской Федерации

Экскурсия проводится для группы от двух человек

Стоимость билетов в музей составит около 6000 руб. для группы 1-5 человек Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.