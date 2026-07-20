Город Североморск расположился на Кольском полуострове, недалеко от Мурманска.
Североморск — это еще и морской порт на берегу никогда не замерзающего Кольского залива в Баренцевом море.
Его географическое положение определяет и его основное предназначение — охрана морских рубежей нашей страны.
Здесь расположена военно-морская база Северного флота Российской Федерации — самого мощного флота нашей страны. Это город боевой славы советских и российский моряков.
Североморск — это еще и морской порт на берегу никогда не замерзающего Кольского залива в Баренцевом море.
Его географическое положение определяет и его основное предназначение — охрана морских рубежей нашей страны.
Здесь расположена военно-морская база Северного флота Российской Федерации — самого мощного флота нашей страны. Это город боевой славы советских и российский моряков.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Во время тура вы увидите множество памятников, посвященных героям — морякам, артиллеристам, авиаторам. Памятник Героям-Североморцам является символом города, и находится на Приморской площади. При въезде в город на гранитном постаменте установлен памятник авиаторам-североморцам — это «Самолет ИЛ-4». «Торпедный катер ТКА-12» — это исторический памятник, который установлен на площади Мужества. «Подводная лодка К-21» — это музей, который посвящен истории данной подводной лодки и памяти всем субмаринам, участвовавшим в боевых действиях, во время войны 1941-1945 годов. Североморский музей истории города и флота — своеобразная «визитная карточка» города, куда приходят жители и гости флотской столицы. Здесь представлены экспонаты, знакомящие посетителей с далеким прошлым поселка Ваенга, с историей создания Северной военной флотилии, военно-воздушных, надводных, подводных сил Северного флота; а также материал об известных героях-североморцах. Музей «Авиации Северного флота» Также посетим музей «Авиации Северного флота», который имеет три зала. В первом зале можно познакомиться с экспозициями, посвященными ВОВ. Второй зал посвятили героям, погибшим в годы войны и третий зал — годам послевоенного периода. Кроме того, музею принадлежит ангар, в котором можно посмотреть замечательную коллекцию самолетов. Домик Юрия Гагарина — отдельный экспонат музейного комплекса. Это отдельное небольшое деревянное здание с печным отоплением. В нем в двух комнатах сохранена обстановка того времени и предметы быта, которыми пользовался Гагарин и члены его семьи. Североморск-это закрытый город и проезд в разрешен только для граждан РФ, для чего необходим пропуск. Он оформляется не менее чем за 36 дней до начала экскурсии. Экскурсия проводится для группы от двух и более человек. Понедельник,вторник,среда в музеях выходной Важная информация: Для оформления пропуска в ЗАТО требуется 35 дней и необходимо являться гражданином Российской Федерации Экскурсия проводится для группы от двух человек Стоимость билетов в музей составит около 6000 руб. для группы 1-5 человек
кроме понедельника,вторника и среды
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Североморск и его достопримечательности
- Военные корабли
- Военно-морская база Северного флота
- Музей Авиации Северного флота
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на комфортных автомобилях для индивидуальных поездок и больших групп
Что не входит в цену
- Стоимость билетов в музеи составит около 6000 для группы от 1 до 5 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точка сбораотель Меридиан
Завершение: Отель Меридиан
Когда и сколько длится?
Когда: кроме понедельника,вторника и среды
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 800 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Для оформления пропуска в ЗАТО требуется 35 дней и необходимо являться гражданином Российской Федерации
- Экскурсия проводится для группы от двух человек
- Стоимость билетов в музей составит около 6000 руб. для группы 1-5 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Очень интересная экскурсия. Музей морской авиации, подводная лодка впечатлили. Вообще все продумано, просчитано по времени, посетили три музея, пообедали, погуляли по набережной. Отдельное спасибо нашему гиду Наталье, аккуратно везла, интересно рассказывала, везде были вовремя, просто приятно общались.
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С
Прекрасный город! Все прошло супер!
Спасибо гиду Анне за проведенную экскурсию 👍 увидели все увидели все посмотрели. Сводили покушать, привезли домой❤️ Главное погода нас порадовала!
Спасибо гиду Анне за проведенную экскурсию 👍 увидели все увидели все посмотрели. Сводили покушать, привезли домой❤️ Главное погода нас порадовала!
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И
Огромное спасибо гиду Анне за великолепную экскурсию. Все прошло отлично, мы увидели закрытый город Североморск. Место очень интересное,классные музеи, красочные места и великолепные люди,проводящие экскурсии. о/ Очень советуем к посещению. Спасибо вам!
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И
Сегодня 4 января были на экскурсии в Североморске, очень понравился сам город очень чистый и аккуратный, видно что много зданей свеже отреставрированых. Понравилось как в музеи города, так и на
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Г
Экскурсия нам очень понравилась. Посетители 3 музея и побывали на обзорной экскурсии по городу. Особенно хочется отметить гида Жанну, из музея авиации, за ее индивидуальный подход и уникальную подачу информации. Безусловно, музей в подводной лодке и краеведческий тоже очень интересные. Огромное спасибо нашему организатору Анне за такой замечательный и насыщенный день!
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М
Отличная экскурсия. рекомендую
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