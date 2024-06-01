🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 135 отзывов Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю Начало: У кинотеатра Мурманск Расписание: ежедневно в 16:00 910 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 7 часов 28 отзывов Из Мурманска - в закрытый Североморск Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю Начало: По договорённости ««Подводная лодка К-21» — музей, отражающий историю «крейсерской» подводной лодки» Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 от 6 500 ₽ за человека

🚗 На машине ❄️ На снегоходах 10% скидка Мини-группа 10 часов 68 отзывов Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас Начало: У вашего места проживания «В музее вы увидите редкие минералы, включая уникальный эвдиалит, или «лопарскую кровь»» Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00 от 6500 5 850 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 81 отзыв Знакомство с Мурманском и историей русского флота Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России «Вы посетите музей под открытым небом, где находятся образцы вооружения и самолеты» 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине ❄️ На снегоступах Индивидуальная 8 часов 43 отзыва Водопады Мурманска круглый год Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан «По желанию по пути также посетим Музей обороны Титовского рубежа» от 15 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Групповая 10 часов 21 отзыв Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня Начало: У места вашего проживания «Музей камня, в котором вам откроются геологические секреты Кольского полуострова» Расписание: ежедневно в 08:30 7 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Популярное предложение Мончегорск - «красивый город в тундре» Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии» Начало: В черте Мурманска «🏛 Кроме того, при желании вы посетите музей цветных камней, где более 2000 образцов из разных регионов планеты представляют все классы минералов» от 19 490 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 6 отзывов Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера Поразиться сохранившимся местам боевой славы и совершить скачок во времени на 800 млн лет назад Начало: В Мурманске «И, при желании, посетите музей обороны полуостровов» от 48 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине ❄️ На снегоходах Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск Снежная деревня, Таинственный лес, Полярный ботанический сад и панорамы Хибин за 1 день «Зайдем в музей камня, поднимемся на подъемнике на высшую точку горы Айкуайвенчорр и посетим Снежную деревню — мини-город из снега и льда» от 30 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 13 отзывов Зимняя сказка Хибин: эксклюзивное путешествие в Мурманске Погрузитесь в атмосферу северной природы, открыв для себя величие Хибин в комфортной индивидуальной поездке «Музей минералов «Апатит» в центре Кировска, в башне с часами» от 20 000 ₽ за всё до 19 чел.

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 24 отзыва Популярное предложение Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено» из Мурманска Проведите незабываемый день в Хибинах: от горнолыжного курорта до Таинственного леса и исторических открытий в Кировске Начало: Место Вашего проживания в Мурманске «Сказочная снежная деревня, космический таинственный лес, мультимедийные экспозиции музейного центра «Апатит», вершины Хибинских гор и, конечно же, море снега» Расписание: Ежедневно по запросу 10 000 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 43 отзыва Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин Начало: Трансфер из любой точки Мурманска «Здесь Вы увидите много экзотических растений, которые очень хорошо себя чувствуют на севере Музей камня, который является одним из наиболее ярких и посещаемых объектов туризма в г» Расписание: Ежедневно в 08.00 7 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 10 часов 2 отзыва Ловозерские тундры и гора Аллуайв Начало: Мурманск 9000 8 100 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 5 отзывов Кировск и невероятные Хибинские горы Начало: Место вашего проживания в г. Мурманске «Мы посетим сказочную снежную деревню, таинственный лес, самый северный ботанический сад, музей камня, вершины Хибинских гор» Расписание: Ежедневно в 9:00 8 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 7 отзывов Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин Начало: Мурманск, пр. - т. Ленина, 80 «Что вас ожидает: Мы зайдем в Музей камня, где вы узнаете все о добыче полезных ископаемых и истории города, посетим Снежную деревню из снега и льда, заглянем в Альпийский ботанический сад» Расписание: Ежедневно по запросу от 12 000 ₽ за человека

Мини-группа 5 часов Музеи Начало: Трансфер из любой точки Мурманска Расписание: Согласно расписанию в календаре 5 000 ₽ за человека

Индивидуальная 1.5 часа Апатиты: магия минералов в арт-центре Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время Начало: в Апатитах от 1 300 ₽ за всё до 25 чел.

🚗 На машине Мини-группа 5 часов Город Полярный: на страже морских ворот России Узнать, как возник «заполярный Севастополь» и чем живёт город сегодня Начало: В Мурманске «Краеведческий музей: здесь вы прикоснётесь к богатой истории Полярного и удивитесь особенностям быта местных жителей» Расписание: в среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:00 7 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Муральная одиссея Мурманска Погрузиться в мир креативного уличного искусства в трёх районах города Начало: От удобного вам адреса 5 000 ₽ за всё до 4 чел.