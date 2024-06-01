1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
910₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю
Начало: По договорённости
««Подводная лодка К-21» — музей, отражающий историю «крейсерской» подводной лодки»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас
Начало: У вашего места проживания
«В музее вы увидите редкие минералы, включая уникальный эвдиалит, или «лопарскую кровь»»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
от 65005 850₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
«Вы посетите музей под открытым небом, где находятся образцы вооружения и самолеты»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
«По желанию по пути также посетим Музей обороны Титовского рубежа»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
10 часов
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
«Музей камня, в котором вам откроются геологические секреты Кольского полуострова»
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Мончегорск - «красивый город в тундре»
Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии»
Начало: В черте Мурманска
«🏛 Кроме того, при желании вы посетите музей цветных камней, где более 2000 образцов из разных регионов планеты представляют все классы минералов»
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
от 19 490₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
Поразиться сохранившимся местам боевой славы и совершить скачок во времени на 800 млн лет назад
Начало: В Мурманске
«И, при желании, посетите музей обороны полуостровов»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 48 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
Снежная деревня, Таинственный лес, Полярный ботанический сад и панорамы Хибин за 1 день
«Зайдем в музей камня, поднимемся на подъемнике на высшую точку горы Айкуайвенчорр и посетим Снежную деревню — мини-город из снега и льда»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 30 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Зимняя сказка Хибин: эксклюзивное путешествие в Мурманске
Погрузитесь в атмосферу северной природы, открыв для себя величие Хибин в комфортной индивидуальной поездке
«Музей минералов «Апатит» в центре Кировска, в башне с часами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 19 чел.
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено» из Мурманска
Проведите незабываемый день в Хибинах: от горнолыжного курорта до Таинственного леса и исторических открытий в Кировске
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Сказочная снежная деревня, космический таинственный лес, мультимедийные экспозиции музейного центра «Апатит», вершины Хибинских гор и, конечно же, море снега»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Здесь Вы увидите много экзотических растений, которые очень хорошо себя чувствуют на севере Музей камня, который является одним из наиболее ярких и посещаемых объектов туризма в г»
Расписание: Ежедневно в 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90008 100₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Кировск и невероятные Хибинские горы
Начало: Место вашего проживания в г. Мурманске
«Мы посетим сказочную снежную деревню, таинственный лес, самый северный ботанический сад, музей камня, вершины Хибинских гор»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин
Начало: Мурманск, пр. - т. Ленина, 80
«Что вас ожидает: Мы зайдем в Музей камня, где вы узнаете все о добыче полезных ископаемых и истории города, посетим Снежную деревню из снега и льда, заглянем в Альпийский ботанический сад»
Расписание: Ежедневно по запросу
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
от 12 000₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Музеи
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 июня в 08:00
15 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
Начало: в Апатитах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 1 300₽ за всё до 25 чел.
Мини-группа
5 часов
Город Полярный: на страже морских ворот России
Узнать, как возник «заполярный Севастополь» и чем живёт город сегодня
Начало: В Мурманске
«Краеведческий музей: здесь вы прикоснётесь к богатой истории Полярного и удивитесь особенностям быта местных жителей»
Расписание: в среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Муральная одиссея Мурманска
Погрузиться в мир креативного уличного искусства в трёх районах города
Начало: От удобного вам адреса
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: у вашего отеля
«Областной краеведческий музей (залы Природа, Минералы, Флора и фауна, Петроглифы, Саамский быт, ВОВ)»
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июня 2024Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
- ААлексей31 мая 2024Доброго дня. Был на майские праздники. Очень рекомендую
- ННадежда30 мая 2024Очень интересная экскурсия, город открывается с другой стороны. Мария очень подробно рассказывает про сами муралы и историю почему они нарисованы на определённых домах. Яркие и красочные картины. Время провели с удовольствием, несмотря на не очень хорошую погоду
- ТТатьяна29 мая 2024Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное решение. Мария рассказала и
- ААнастасия25 мая 2024Необычная атмосфера города. Понравился взгляд жителей на военную историю и современность. Спасибо гиду Илье за мурманский колорит.
- ООльга20 мая 2024Отличная экскурсия! Компактный, спокойный город. Потрясающий музей авиации с уникальной экспозицией. Обязательно приедем ещё раз на день ВМФ
- ЛЛюдмила17 мая 2024Вячеслав, большое спасибо за прекрасную поездку на водопады! День был насыщенный и познавательный, любовались красивыми пейзажами, первый раз ходили на снегоступах. Буду рекомендовать!
- ППавел16 мая 2024Глеб - внимательный гид и хороший собеседник. При планировании поездки учел все наши пожелания. От путешествия остались только положительные впечатления
- ТТатьяна15 мая 2024Хочу сказать Большое спасибо Илье. Экскурссия очень понравилась. Была красивая подача материала по Мурманску и Североморск.
- ННаталья14 мая 2024Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было интересно и познавательно узнать
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Музеи»
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