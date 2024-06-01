Музеи и искусство Мурманска

Найдено 21 экскурсия в категории «Музеи» в Мурманске, цены от 910 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мурманские муралы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
135 отзывов
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
910 за человека
Из Мурманска - в закрытый Североморск
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
28 отзывов
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю
Начало: По договорённости
««Подводная лодка К-21» — музей, отражающий историю «крейсерской» подводной лодки»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500 за человека
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
68 отзывов
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас
Начало: У вашего места проживания
«В музее вы увидите редкие минералы, включая уникальный эвдиалит, или «лопарскую кровь»»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
от 65005 850 за человека
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
81 отзыв
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
«Вы посетите музей под открытым небом, где находятся образцы вооружения и самолеты»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 3 чел.
Водопады Мурманска круглый год
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
«По желанию по пути также посетим Музей обороны Титовского рубежа»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 8 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
«Музей камня, в котором вам откроются геологические секреты Кольского полуострова»
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500 за человека
Мончегорск - «красивый город в тундре»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Мончегорск - «красивый город в тундре»
Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии»
Начало: В черте Мурманска
«🏛 Кроме того, при желании вы посетите музей цветных камней, где более 2000 образцов из разных регионов планеты представляют все классы минералов»
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
от 19 490 за всё до 3 чел.
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
Поразиться сохранившимся местам боевой славы и совершить скачок во времени на 800 млн лет назад
Начало: В Мурманске
«И, при желании, посетите музей обороны полуостровов»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 48 000 за всё до 7 чел.
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
Снежная деревня, Таинственный лес, Полярный ботанический сад и панорамы Хибин за 1 день
«Зайдем в музей камня, поднимемся на подъемнике на высшую точку горы Айкуайвенчорр и посетим Снежную деревню — мини-город из снега и льда»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 30 000 за всё до 7 чел.
Зимняя сказка Хибин
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Зимняя сказка Хибин: эксклюзивное путешествие в Мурманске
Погрузитесь в атмосферу северной природы, открыв для себя величие Хибин в комфортной индивидуальной поездке
«Музей минералов «Апатит» в центре Кировска, в башне с часами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 19 чел.
Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено»
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
24 отзыва
Популярное предложение
Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено» из Мурманска
Проведите незабываемый день в Хибинах: от горнолыжного курорта до Таинственного леса и исторических открытий в Кировске
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Сказочная снежная деревня, космический таинственный лес, мультимедийные экспозиции музейного центра «Апатит», вершины Хибинских гор и, конечно же, море снега»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за человека
Кировск - сердце Хибин
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
43 отзыва
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Здесь Вы увидите много экзотических растений, которые очень хорошо себя чувствуют на севере Музей камня, который является одним из наиболее ярких и посещаемых объектов туризма в г»
Расписание: Ежедневно в 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500 за человека
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90008 100 за человека
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Кировск и невероятные Хибинские горы
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Кировск и невероятные Хибинские горы
Начало: Место вашего проживания в г. Мурманске
«Мы посетим сказочную снежную деревню, таинственный лес, самый северный ботанический сад, музей камня, вершины Хибинских гор»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500 за человека
Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин
Начало: Мурманск, пр. - т. Ленина, 80
«Что вас ожидает: Мы зайдем в Музей камня, где вы узнаете все о добыче полезных ископаемых и истории города, посетим Снежную деревню из снега и льда, заглянем в Альпийский ботанический сад»
Расписание: Ежедневно по запросу
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
от 12 000 за человека
Музеи
Мини-группа
5 часов
Музеи
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 июня в 08:00
15 июня в 09:00
5 000 за человека
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Индивидуальная
1.5 часа
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
Начало: в Апатитах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 1 300 за всё до 25 чел.
Город Полярный: на страже морских ворот России
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
Город Полярный: на страже морских ворот России
Узнать, как возник «заполярный Севастополь» и чем живёт город сегодня
Начало: В Мурманске
«Краеведческий музей: здесь вы прикоснётесь к богатой истории Полярного и удивитесь особенностям быта местных жителей»
Расписание: в среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 500 за человека
Муральная одиссея Мурманска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Муральная одиссея Мурманска
Погрузиться в мир креативного уличного искусства в трёх районах города
Начало: От удобного вам адреса
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.
Полюбить Мурманск с первой встречи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: у вашего отеля
«Областной краеведческий музей (залы Природа, Минералы, Флора и фауна, Петроглифы, Саамский быт, ВОВ)»
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
7 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
    Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Мурманские муралы
    Доброго дня. Был на майские праздники. Очень рекомендую
  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Мурманские муралы
    Очень интересная экскурсия, город открывается с другой стороны. Мария очень подробно рассказывает про сами муралы и историю почему они нарисованы на определённых домах. Яркие и красочные картины. Время провели с удовольствием, несмотря на не очень хорошую погоду
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Мурманские муралы
    Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное решение. Мария рассказала и
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    о фестивале муралов, который происходит в Мурманске с 2021 года, и об истории Мурманска, о районах города, о художниках, о людях этого северного края, о традициях народов, проживающих в Заполярье. И, конечно, об интересных особенностях этого необычного современного искусства. Мария - прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Несомненно порекомендую эту экскурсию своим друзьям.

    Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное
  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Из Мурманска - в закрытый Североморск
    Необычная атмосфера города. Понравился взгляд жителей на военную историю и современность. Спасибо гиду Илье за мурманский колорит.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Из Мурманска - в закрытый Североморск
    Отличная экскурсия! Компактный, спокойный город. Потрясающий музей авиации с уникальной экспозицией. Обязательно приедем ещё раз на день ВМФ
  • Л
    Людмила
    17 мая 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав, большое спасибо за прекрасную поездку на водопады! День был насыщенный и познавательный, любовались красивыми пейзажами, первый раз ходили на снегоступах. Буду рекомендовать!
  • П
    Павел
    16 мая 2024
    Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
    Глеб - внимательный гид и хороший собеседник. При планировании поездки учел все наши пожелания. От путешествия остались только положительные впечатления
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Из Мурманска - в закрытый Североморск
    Хочу сказать Большое спасибо Илье. Экскурссия очень понравилась. Была красивая подача материала по Мурманску и Североморск.
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Мончегорск - «красивый город в тундре»
    Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было интересно и познавательно узнать
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    как зарождался город, чем сейчас живёт. Походили по окрестностям города. Появилось желание приехать ещё раз и полюбоваться шикарными видами. Отдельная благодарность Елене за интересный и душевный рассказ о её любимом городе!

    Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. БылоПосетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. БылоПосетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. БылоПосетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Мурманские муралы
  2. Из Мурманска - в закрытый Североморск
  3. Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
  4. Знакомство с Мурманском и историей русского флота
  5. Водопады Мурманска круглый год
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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