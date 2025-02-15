Приготовьтесь к полному погружению в природу и историю Севера.
Всего за один день откройте для себя живописные Хибины! Мы познакомимся с современным Кировском, узнаем о том, как гармонично сочетаются промышленность и охрана природы, и, конечно, поднимемся на вершины Хибин, чтобы оценить все великолепие этого уникального края.
Всего за один день откройте для себя живописные Хибины! Мы познакомимся с современным Кировском, узнаем о том, как гармонично сочетаются промышленность и охрана природы, и, конечно, поднимемся на вершины Хибин, чтобы оценить все великолепие этого уникального края.
Описание экскурсии
Крупнейший горный массив Кольского полуострова Наша экспедиция направляется в Кировск — город, утопающий в объятиях величественных Хибин — горного массива, царящего на Российском Севере в Мурманской области. Это не просто горы, а крупнейший горный массив Кольского полуострова, своеобразная природная крепость, выстроенная природой из нефрита, апатитов и других минералов. Характерные черты Хибин — платообразные вершины, резко обрывающиеся крутыми, местами почти отвесными склонами, изрезанными глубокими ущельями и каньонами. Самая высокая точка — гора Юдычвумчорр, достигающая 1200,6 метров над уровнем моря. Вид с вершины просто завораживает: бескрайние просторы тундры, искрящиеся на солнце озера и извилистые ленты рек. История этих мест неразрывно связана с коренным населением — саамами. Их культура, богатая традициями и мифами, пропитала всю эту землю. Многие названия гор, рек и озер, сохранившиеся до наших дней, имеют саамское происхождение, отражая древние легенды и представления о мире. Например, Юдычвумчорр в переводе с саамского языка означает «гора, похожая на человеческую голову». Богатство Хибин разнообразными минералами, включая апатит, нефелин, эвдиалит и многие другие, привлекло внимание человека ещё в начале ХХ века. Разработка месторождений апатитовых руд привела к строительству Кировска и развитию горнодобывающей промышленности, которая и по сей день играет важную роль в экономике региона. Важная информация:
Погода в северных широтах весьма переменчива. Даже если сейчас тепло и солнечно, уже через полчаса всё может измениться: поднимется сильный ветер, резко похолодает и пойдёт дождь или даже снег. Поэтому к выбору одежды и обуви стоит подойти ответственно. Они должны быть максимально тёплыми, непродуваемыми и непромокаемыми. Также рекомендуется взять с собой запасные сухие носки, перчатки, лёгкую шапку и другие вещи на случай непогоды.
Ежедневно с 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музейно-выставочный центр Апатит
- Арт-парк Таинственный лес
- Полярно-альпийский ботанический сад-институт ИМ.Н.А. Авронина
- Экскурсионно-туристический центр Снежная Деревня
- Смотровая площадка горнолыжного курорта Большой Вудъявр
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Снежная деревня: 800 рублей взрослый, дети 400 рублей
- Арт-парк Таинственный лес: 600 рублей взрослый, 300 рублей дети и пенсионеры
- Шведский стол - 500 рублей с человека
Место начала и завершения?
Г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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