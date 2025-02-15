Крупнейший горный массив Кольского полуострова Наша экспедиция направляется в Кировск — город, утопающий в объятиях величественных Хибин — горного массива, царящего на Российском Севере в Мурманской области. Это не просто горы, а крупнейший горный массив Кольского полуострова, своеобразная природная крепость, выстроенная природой из нефрита, апатитов и других минералов. Характерные черты Хибин — платообразные вершины, резко обрывающиеся крутыми, местами почти отвесными склонами, изрезанными глубокими ущельями и каньонами. Самая высокая точка — гора Юдычвумчорр, достигающая 1200,6 метров над уровнем моря. Вид с вершины просто завораживает: бескрайние просторы тундры, искрящиеся на солнце озера и извилистые ленты рек. История этих мест неразрывно связана с коренным населением — саамами. Их культура, богатая традициями и мифами, пропитала всю эту землю. Многие названия гор, рек и озер, сохранившиеся до наших дней, имеют саамское происхождение, отражая древние легенды и представления о мире. Например, Юдычвумчорр в переводе с саамского языка означает «гора, похожая на человеческую голову». Богатство Хибин разнообразными минералами, включая апатит, нефелин, эвдиалит и многие другие, привлекло внимание человека ещё в начале ХХ века. Разработка месторождений апатитовых руд привела к строительству Кировска и развитию горнодобывающей промышленности, которая и по сей день играет важную роль в экономике региона. Важная информация:

Погода в северных широтах весьма переменчива. Даже если сейчас тепло и солнечно, уже через полчаса всё может измениться: поднимется сильный ветер, резко похолодает и пойдёт дождь или даже снег. Поэтому к выбору одежды и обуви стоит подойти ответственно. Они должны быть максимально тёплыми, непродуваемыми и непромокаемыми. Также рекомендуется взять с собой запасные сухие носки, перчатки, лёгкую шапку и другие вещи на случай непогоды.