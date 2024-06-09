Мы встретим вас в удобном вам месте — и отвезём на кроссовере или внедорожнике в Териберку, одно из самых северных поселений России. Вы промчитесь по бескрайним просторам тундры, полюбуетесь мурманскими сопками.
В лёгком и дружеском формате познакомитесь с жизнью нашего края и узнаете, как спланировать отдых так, чтобы он точно пришёлся вам по душе.
В лёгком и дружеском формате познакомитесь с жизнью нашего края и узнаете, как спланировать отдых так, чтобы он точно пришёлся вам по душе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Маршрут будет пролегать по живописным местам Заполярья.
- В красивых и символичных местах по дороге будут фотоостановки.
- Наш водитель расскажет о Мурманске и Мурманской области. Полярные день и ночь, северное сияние — вы узнаете об этих природных явлениях и особенностях жизни в нашем арктическом регионе.
- Также вы получите рекомендации по посещению самых интересных локаций в Мурманской области, организации морской прогулки, рыбалки и охоты за северным сиянием.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на кроссовере или внедорожнике от места вашего размещения в Мурманске или из аэропорта до Териберки. По запросу организуем детское кресло или бустер для вашего ребёнка.
- По договорённости организуем обратный трансфер. Также для большой группы мы можем организовать трансфер на минивэне — стоимость уточняйте в сообщении гиду.
- По погодным условиям могут вноситься изменения в расписании — иногда дорогу закрывают, и нет возможности проехать в Териберку.
- Накануне выезда мы с вами свяжемся и обсудим детали встречи.
- Сопровождать вас будет один из водителей нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Слава — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 5532 туристов
Меня зовут Вячеслав, я родился и вырос в Мурманске. Наша область — это, в первую очередь, уникальная природа. Я бесконечно люблю её и буду рад поделиться с вами этим чувством,Задать вопрос
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