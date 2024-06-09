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Мы встретим вас в удобном вам месте — и отвезём на кроссовере или внедорожнике в Териберку, одно из самых северных поселений России. Вы промчитесь по бескрайним просторам тундры, полюбуетесь мурманскими сопками.



В лёгком и дружеском формате познакомитесь с жизнью нашего края и узнаете, как спланировать отдых так, чтобы он точно пришёлся вам по душе.