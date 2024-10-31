Териберка — это край бесконечных белых просторов, одиноких застывших кораблей и пляжей с гладкими валунами, до блеска отшлифованных морем. Здесь чувствуешь себя героем фэнтези и понимаешь, что сюда тебя привела душа! С радостью отвезём вас в этот удивительный мир — с комфортом и хорошим настроением.

Описание трансфер

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Мы отвезём вас в Териберку из любой локации Мурманска включая аэропорт. По дороге сделаем минимум две остановки для фото в красивых местах тундры. А также сориентируем по местам посещения как в самом селе, так и на Кольском полуострове. Север очень красив — на нём стоит побывать хотя бы раз в жизни!

Организационные детали