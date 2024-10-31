Териберка — это край бесконечных белых просторов, одиноких застывших кораблей и пляжей с гладкими валунами, до блеска отшлифованных морем.
Здесь чувствуешь себя героем фэнтези и понимаешь, что сюда тебя привела душа! С радостью отвезём вас в этот удивительный мир — с комфортом и хорошим настроением.
Здесь чувствуешь себя героем фэнтези и понимаешь, что сюда тебя привела душа! С радостью отвезём вас в этот удивительный мир — с комфортом и хорошим настроением.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание трансфер
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Мы отвезём вас в Териберку из любой локации Мурманска включая аэропорт. По дороге сделаем минимум две остановки для фото в красивых местах тундры. А также сориентируем по местам посещения как в самом селе, так и на Кольском полуострове. Север очень красив — на нём стоит побывать хотя бы раз в жизни!
Организационные детали
- Трансфер проходит на Suzuki Vitara или внедорожнике класса не ниже
- Для детей есть кресла и бустеры
- Трансфер для вас проведёт опытный гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 118 туристов
Мы группа гидов. Работаем больше четырёх лет. Проводим как однодневные экскурсии, так и многодневные туры. Очень любим и уважаем природу, поэтому летом проводим пешие туры по Кольскому полуострову.Задать вопрос
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