Ежедневная в 21:00

Северное сияние – это естественное свечение неба, вызванное столкновением заряженных частиц с атомами в верхних слоях атмосферы. Удивительное природное явление, которое не оставит никого равнодушным, и навсегда останется в вашей памяти и на пленке.

В нашей команде — самые опытные, заряженные на успех охотники за сиянием и проверенная информация по поиску чистого неба. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь вам увидеть "чудо» северной природы"

будем продолжать охоту до тех пор, пока не настигнем сияние или не испробуем все попытки, без ограничения по километражу.

Маршрут нашей экскурсии всегда разный - мы поедем туда, где будет чистое небо, чтобы увидеть Аврору во всей красе!

Выезды на охоту мы планируем только на дни, когда вероятность увидеть сияние высока. Если же прогноз неблагоприятный, мы предложим вам перенести поездку на более подходящий день.

Сила и красочность сияния может быть разной, поэтому в пути мы подготовим вас и расскажем, чего примерно стоит ожидать. А догнав солнечный ветер, сделаем незабываемые кадры на фоне сияния. Наши фотографы осуществляют фотосъемку на технику SONY и NIKON. Мы отправим Вам фотографии в течение 3-х дней после экскурсии.

После успешной охоты мы восстановим силы различными закусками и горячими напитками, а также поделимся эмоциями. Дружеская атмосфера, качественные фото и яркие впечатления — наше приключение запомнится вам надолго!

Чтобы повысить шансы увидеть полярное сияние, мы рекомендуем пребывать в Мурманске в течение 3-х полных ночей, чтобы дождаться наиболее благоприятных условий для проведения тура.