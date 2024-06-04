Смотровые площадки Мурманска

1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
«Смотровая площадка в посёлке Абрам-Мыс»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
«Смотровая площадка «Абрам-Мыс»»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
«С лучших смотровых площадок откроете незабываемые ракурсы залива»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120009 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив
Начало: На площади Пяти углов
«11:30 — Смотровая площадка «Абрам-мыс»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 498₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
«Поднявшись на смотровую площадку, устроим небольшой пикник и сделаем замечательные кадры на память»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55003 850₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск: путешествие к сердцу Арктики
Исследуйте Мурманск в индивидуальной экскурсии, открывая его историю, культуру и захватывающие пейзажи
Начало: По договорённости
«Вы окажетесь на смотровых площадках с потрясающим видом на порт и его величественные краны, а также на незамерзающий парящий залив»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей
«Мы проедем вдоль живописного побережья, остановимся на нескольких впечатляющих смотровых, захватим участок арктической тундры и погрузимся в атмосферу уединения, минуя заброшенные военные городки»
10 июня в 21:00
11 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
«Вы проедете по самому длинному мосту за Полярным кругом, увидите деревянные корабли царского флота, рассмотрите челюсть синего кита и посмотрите на величественный город с высоты обзорной площадки у Кольского залива»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в Мурманск
Информативно и с душой - о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях
«Посетите смотровую площадку, с которой окинете взглядом заполярные окрестности, нетуристическую сопку Горелая, а также по желанию Абрам-Мыс»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
«Полюбуетесь незамерзающим Кольским заливом с Зеленого мыса и оцените со смотровой площадки панораму Торгового и Рыбного портов»
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках
«На смотровой площадке памятника вы откроете великолепный вид на город, сопки и Кольский залив»
2 июля в 18:00
3 июля в 18:00
6 400₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
«А затем на фуникулере вы отправитесь на гору Айкуайвенчорр, где посетите смотровую площадку ресторана и насладитесь снежными пейзажами и видом на город»
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Олени, Север и белазы
Пообщаться с животными, узнать об обычаях саамов и понаблюдать за работой в карьере
«В финале я подвезу вас к смотровой площадке действующего Комсомольского карьера по добыче железной руды»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Мончегорск - «красивый город в тундре»
Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии»
Начало: В черте Мурманска
«Вы посетите зрелищную смотровую площадку на вершине горы»
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 19 490₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Ловозерские тундры: треккинг в горы
Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 19 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
«Вы рассмотрите один из крупнейших монументов России с великолепной смотровой площадкой, а по пути к ней увидите скалу Бараний лоб»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты на обзорной экскурсии
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
«Полюбуетесь городом со смотровой площадки и посмотрите на него в подзорную трубу»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Посетить нетуристические локации и собрать внушительную коллекцию видов на город и Кольский залив
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
«Кроме того, со смотровой площадки Абрам-мыса вам откроется лучший вид на Мурманск, залив и морской порт»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Поездка в Кировск: Зимняя сказка среди Хибин, Таинственный лес и Снежная деревня
Окунитесь в зимнюю сказку Кировска: откройте тайны Таинственного леса, искусство Снежной деревни и величие Хибин
«А если подъемник не будет перегружен, то поднимемся на смотровую площадку и с вершины полюбуемся величественными Хибинами и городом, раскинувшимся у подножия гор»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: в центре города Кандалакша
«Со смотровой площадки вам откроется замечательный вид на Кандалакшский залив и его окрестности»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Начало: Мурманск
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 42 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск
«Мы отправимся к ней на автомобиле, а по пути сделаем остановку на смотровой площадке Абрам-мыса с лучшим видом на Мурманск»
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
52003 640₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Что Вас ожидает: Панорамная площадка ресторана Плато-подъем на фуникулере на гору Айкуасвумчорр Снежная деревня-самое большое в Росси крытое сооружение снежно-ледяных скульптур Таинственный лес — сказка для взрослых и детей»
Расписание: Ежедневно в 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Ваше место пребывания в Мурманске
«- Город “как на ладони” – прокатившись по знаменитому Кольскому мосту, некогда самому протяженному за Полярным кругом, окажемся на обзорной площадке, с которой город открывается во всем своем великолепии как на ладони»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - город воинской славы
Начало: По договоренности
«Вы рассмотрите один из крупнейших монументов России с великолепной смотровой площадкой, а по пути к ней увидите скалу Бараний лоб»
Расписание: ежедневно (время начало экскурсии обговаривается индивидуально)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Фотопрогулка
6 часов
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«Одной из главных достопримечательностей Кольского фьорда являются его смотровые площадки»
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
«Посетите смотровую площадку, с которой окинете взглядом заполярные окрестности, нетуристическую сопку Горелая, а также по желанию Абрам-Мыс»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: у вашего отеля
«Смотровую площадку Абрам-Мыс на западном берегу Кольского залива, откуда весь город — как на ладони»
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мурманск: взгляд с другой стороны залива
Посетить старинные посёлки и рассмотреть суда ледокольного флота России
Начало: заедем за Вами по указанному адресу
«Абрам-мыс с мемориалом зенитчикам первого корпуса войск ПВО и отличной смотровой площадкой»
10 июня в 08:30
15 июня в 08:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
Стихия воды Кольского полуострова
Путешествие в мини-группе из Мурманска к самым красивым водопадам северных рек
Начало: В Мурманске
«Смотровая площадка в посёлке Абрам-Мыс»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
45003 150₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
Панорамы Мурманска, птичий щебет или тишина заполярного редколесья - всего в получасе езды от города
«Посетите смотровые площадки, с которых вам откроется вид на центральную и северную части Мурманска»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира4 июня 2024Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!
- ДДмитрий4 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.
- ААндрей1 июня 2024Спасибо большое за экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут! Не хотелось уезжать, от красоты водопадов просто не оторваться!!! Поездка комфортная, забрали и привезли обратно в место нашего проживания.
- ИИрина30 мая 2024Тур был замечательным, насыщенным и очень информативным. Прошло уже два месяца и я забыла имя гида, вроде Антон. Он профи и
- ЯЯна27 мая 2024В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения. Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю. Ребята, вы молодцы!
- ММанина27 мая 2024Спасибо гиду Николаю, профессионально и с чувством гордости за родной город провёл экскурсию. Очень интересно и познавательно!!
- EEkaterina23 мая 2024После такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историй и фактов, угостили вкусным чаем! Очень заботливые и приятные люди, а также сделают прекрасные фотографии и направят их вам!
- ООльга22 мая 2024Замечательная экскурсия. Гид Николай, очень вежливый, аккуратный, внимательный. Экскурсия не перегружена историческими фактами, проходит легко. Николаю огромное спасибо, подстраивался под наши пожелания, завез покушать, угостил ежом, посоветовал рыбку, в качестве угощения для дома, отвез в аэропорт. Рекомендую 👌
- ППавел21 мая 2024На экскурсии были 14 мая 24 года, нашим гидом был Максим, очень много всего знает и рассказывает, любит свою работу.
- ААлена20 мая 2024Сегодня с мужем были на экскурсии с гидом Виталием, мы остались очень довольны) это и правда путешествие в Мурманск с
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Смотровые площадки»
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