Смотровые площадки Мурманска

Найдено 31 экскурсия в категории «Смотровые площадки» в Мурманске, цены от 3 150 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кольский фьорд и великолепие водопадов
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
21 отзыв
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
«Смотровая площадка в посёлке Абрам-Мыс»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500 за человека
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
«Смотровая площадка «Абрам-Мыс»»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
«С лучших смотровых площадок откроете незабываемые ракурсы залива»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120009 600 за всё до 6 чел.
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив
Начало: На площади Пяти углов
«11:30 — Смотровая площадка «Абрам-мыс»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 498 за человека
Свидание с Севером на сопке Мишукова
🚶 Пешая
❄️ На снегоступах
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
«Поднявшись на смотровую площадку, устроим небольшой пикник и сделаем замечательные кадры на память»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55003 850 за человека
Мурманск - отсюда начинается Арктика
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Мурманск: путешествие к сердцу Арктики
Исследуйте Мурманск в индивидуальной экскурсии, открывая его историю, культуру и захватывающие пейзажи
Начало: По договорённости
«Вы окажетесь на смотровых площадках с потрясающим видом на порт и его величественные краны, а также на незамерзающий парящий залив»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
107 отзывов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей
«Мы проедем вдоль живописного побережья, остановимся на нескольких впечатляющих смотровых, захватим участок арктической тундры и погрузимся в атмосферу уединения, минуя заброшенные военные городки»
10 июня в 21:00
11 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 16 чел.
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
81 отзыв
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
«Вы проедете по самому длинному мосту за Полярным кругом, увидите деревянные корабли царского флота, рассмотрите челюсть синего кита и посмотрите на величественный город с высоты обзорной площадки у Кольского залива»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Мурманск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
67 отзывов
Добро пожаловать в Мурманск
Информативно и с душой - о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях
«Посетите смотровую площадку, с которой окинете взглядом заполярные окрестности, нетуристическую сопку Горелая, а также по желанию Абрам-Мыс»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8 000 за всё до 4 чел.
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
61 отзыв
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
«Полюбуетесь незамерзающим Кольским заливом с Зеленого мыса и оцените со смотровой площадки панораму Торгового и Рыбного портов»
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Мурманск с офицером запаса ВМФ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках
«На смотровой площадке памятника вы откроете великолепный вид на город, сопки и Кольский залив»
2 июля в 18:00
3 июля в 18:00
6 400 за всё до 3 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
«А затем на фуникулере вы отправитесь на гору Айкуайвенчорр, где посетите смотровую площадку ресторана и насладитесь снежными пейзажами и видом на город»
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500 за человека
Олени, Север и белазы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Олени, Север и белазы
Пообщаться с животными, узнать об обычаях саамов и понаблюдать за работой в карьере
«В финале я подвезу вас к смотровой площадке действующего Комсомольского карьера по добыче железной руды»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Мончегорск - «красивый город в тундре»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Мончегорск - «красивый город в тундре»
Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии»
Начало: В черте Мурманска
«Вы посетите зрелищную смотровую площадку на вершине горы»
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 19 490 за всё до 3 чел.
Ловозерские тундры: треккинг в горы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Ловозерские тундры: треккинг в горы
Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 19 000 за всё до 7 чел.
Теплое знакомство с холодным Мурманском
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
41 отзыв
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
«Вы рассмотрите один из крупнейших монументов России с великолепной смотровой площадкой, а по пути к ней увидите скалу Бараний лоб»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700 за всё до 8 чел.
Мурманск - первое знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мурманск - первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты на обзорной экскурсии
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
«Полюбуетесь городом со смотровой площадки и посмотрите на него в подзорную трубу»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за человека
Мурманск: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Посетить нетуристические локации и собрать внушительную коллекцию видов на город и Кольский залив
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
«Кроме того, со смотровой площадки Абрам-мыса вам откроется лучший вид на Мурманск, залив и морской порт»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000 за человека
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Поездка в Кировск: Зимняя сказка среди Хибин, Таинственный лес и Снежная деревня
Окунитесь в зимнюю сказку Кировска: откройте тайны Таинственного леса, искусство Снежной деревни и величие Хибин
«А если подъемник не будет перегружен, то поднимемся на смотровую площадку и с вершины полюбуемся величественными Хибинами и городом, раскинувшимся у подножия гор»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000 за всё до 3 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: в центре города Кандалакша
«Со смотровой площадки вам откроется замечательный вид на Кандалакшский залив и его окрестности»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Начало: Мурманск
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 42 000 за всё до 8 чел.
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
2 отзыва
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск
«Мы отправимся к ней на автомобиле, а по пути сделаем остановку на смотровой площадке Абрам-мыса с лучшим видом на Мурманск»
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
52003 640 за человека
Кировск - сердце Хибин
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
43 отзыва
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Что Вас ожидает: Панорамная площадка ресторана Плато-подъем на фуникулере на гору Айкуасвумчорр Снежная деревня-самое большое в Росси крытое сооружение снежно-ледяных скульптур Таинственный лес — сказка для взрослых и детей»
Расписание: Ежедневно в 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500 за человека
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
35 отзывов
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Ваше место пребывания в Мурманске
«- Город “как на ладони” – прокатившись по знаменитому Кольскому мосту, некогда самому протяженному за Полярным кругом, окажемся на обзорной площадке, с которой город открывается во всем своем великолепии как на ладони»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за человека
Мурманск - город воинской славы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Мурманск - город воинской славы
Начало: По договоренности
«Вы рассмотрите один из крупнейших монументов России с великолепной смотровой площадкой, а по пути к ней увидите скалу Бараний лоб»
Расписание: ежедневно (время начало экскурсии обговаривается индивидуально)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за человека
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
21 отзыв
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«Одной из главных достопримечательностей Кольского фьорда являются его смотровые площадки»
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за человека
Мурманск - форпост Арктики
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
«Посетите смотровую площадку, с которой окинете взглядом заполярные окрестности, нетуристическую сопку Горелая, а также по желанию Абрам-Мыс»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.
Полюбить Мурманск с первой встречи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: у вашего отеля
«Смотровую площадку Абрам-Мыс на западном берегу Кольского залива, откуда весь город — как на ладони»
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
7 500 за всё до 3 чел.
Мурманск: взгляд с другой стороны залива
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Мурманск: взгляд с другой стороны залива
Посетить старинные посёлки и рассмотреть суда ледокольного флота России
Начало: заедем за Вами по указанному адресу
«Абрам-мыс с мемориалом зенитчикам первого корпуса войск ПВО и отличной смотровой площадкой»
10 июня в 08:30
15 июня в 08:30
8 000 за всё до 4 чел.
Стихия воды Кольского полуострова
🚗 На машине
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
Стихия воды Кольского полуострова
Путешествие в мини-группе из Мурманска к самым красивым водопадам северных рек
Начало: В Мурманске
«Смотровая площадка в посёлке Абрам-Мыс»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
45003 150 за человека
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
Панорамы Мурманска, птичий щебет или тишина заполярного редколесья - всего в получасе езды от города
«Посетите смотровые площадки, с которых вам откроется вид на центральную и северную части Мурманска»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.
  • А
    Андрей
    1 июня 2024
    Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
    Спасибо большое за экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут! Не хотелось уезжать, от красоты водопадов просто не оторваться!!! Поездка комфортная, забрали и привезли обратно в место нашего проживания.
    Спасибо большое за экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут! Не хотелось уезжать, от красоты водопадов простоСпасибо большое за экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут! Не хотелось уезжать, от красоты водопадов простоСпасибо большое за экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут! Не хотелось уезжать, от красоты водопадов просто
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Тур был замечательным, насыщенным и очень информативным. Прошло уже два месяца и я забыла имя гида, вроде Антон. Он профи и
    читать дальше

    очень влюблен в свой город. Его рассказы об истории города, о его развитии затрагивают глубокие чувства и восторг! Советую всем данную экскурсию!

  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения. Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю. Ребята, вы молодцы!
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  • М
    Манина
    27 мая 2024
    Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Спасибо гиду Николаю, профессионально и с чувством гордости за родной город провёл экскурсию. Очень интересно и познавательно!!
  • E
    Ekaterina
    23 мая 2024
    Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
    После такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историй и фактов, угостили вкусным чаем! Очень заботливые и приятные люди, а также сделают прекрасные фотографии и направят их вам!
    После такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историй
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Мурманск - отсюда начинается Арктика
    Замечательная экскурсия. Гид Николай, очень вежливый, аккуратный, внимательный. Экскурсия не перегружена историческими фактами, проходит легко. Николаю огромное спасибо, подстраивался под наши пожелания, завез покушать, угостил ежом, посоветовал рыбку, в качестве угощения для дома, отвез в аэропорт. Рекомендую 👌
  • П
    Павел
    21 мая 2024
    Кольский фьорд и великолепие водопадов
    На экскурсии были 14 мая 24 года, нашим гидом был Максим, очень много всего знает и рассказывает, любит свою работу.
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    Всё организовано отлично, пейзажи и воздух супер, плюс небольшая физическая нагрузка. Предоставляется резиновая обувь от промокания и чайно-бутербродный пикничек. Маршрут очень интересный и красивый.

  • А
    Алена
    20 мая 2024
    Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
    Сегодня с мужем были на экскурсии с гидом Виталием, мы остались очень довольны) это и правда путешествие в Мурманск с
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    другой стороны) какие красивые реки и водопады с лучших ракурсов и интересной историей!) а ещё нам показали очень красивые виды на Мурманск (не от Алёши)) О нас заранее позаботились, за сутки выяснили в какой мы обуви (кроссовках) и размеры, а в день экскурсии привезли нам резиновые сапоги) Не представляю, как без них мы ходили бы😅 Виталий очень интересный рассказчик, кажется, знает ответы на все вопросы) по крайней мере мои😄 Рекомендую всем, особенно тем, кто ещё не успел полюбить Мурманск, после этой экскурсии влюбитесь👌🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Кольский фьорд и великолепие водопадов
  2. Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
  3. Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
  4. Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
  5. Свидание с Севером на сопке Мишукова
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 31 экскурсию от 3 150 до 42 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 754 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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