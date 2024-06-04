Смотровые площадки Мурманска

Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником

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«Смотровая площадка в посёлке Абрам-Мыс»