Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

Комфортный тур

Мы отслеживаем прогноз облачности и солнечной активности, поэтому выберем одно из самых перспективных направлений, уедем на расстояние от 30 до 100 км от Мурманска. На «охоту» понадобится 3-5 часов, но они пролетят увлекательно. По пути вы узнаете о географии и климате нашего сурового Кольского полуострова, о его истории 📖 и жизни. А пока будете ждать встречи с сиянием, согреетесь чаем со сладостями.

Магия Северного Сияния

Какого цвета загадочная Аврора? Откуда лучше наблюдать эти красочные всполохи? Вы получите ответы на эти другие вопросы о завораживающей игре солнечного ветра. Услышите о легендах и представлениях северных народов об этом природном явлении, а также о «разоблачении фокуса» от зануд-ученых 😃

📸 Вы не только полюбуетесь северным сиянием, но и получите профессиональные фотографии 📸 на память об исполнении мечты.

Организационные детали

Прочитайте до бронирования

Экскурсия проводится от 2 человек. Если вы бронируете только для себя, уточните у гида, состоится ли экскурсия ⛳ в выбранный вами день.

Мы сделаем всё возможное, чтобы ваша мечта увидеть северное сияние осуществилась, но иногда погода бывает непредсказуема. Поэтому в случае неудачи вы платите на 30% меньше от стоимости тура. Наша рекомендация — иметь в запасе 2-3 ночи в запасе для «охоты».

По запросу для вашей компании от 3 до 10 человек экскурсию можно провести в индивидуальном формате (стоимость такая же)

Как проходит экскурсия