Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Комфортный тур
Мы отслеживаем прогноз облачности и солнечной активности, поэтому выберем одно из самых перспективных направлений, уедем на расстояние от 30 до 100 км от Мурманска. На «охоту» понадобится 3-5 часов, но они пролетят увлекательно. По пути вы узнаете о географии и климате нашего сурового Кольского полуострова, о его истории 📖 и жизни. А пока будете ждать встречи с сиянием, согреетесь чаем со сладостями.
Магия Северного Сияния
Какого цвета загадочная Аврора? Откуда лучше наблюдать эти красочные всполохи? Вы получите ответы на эти другие вопросы о завораживающей игре солнечного ветра. Услышите о легендах и представлениях северных народов об этом природном явлении, а также о «разоблачении фокуса» от зануд-ученых 😃
📸 Вы не только полюбуетесь северным сиянием, но и получите профессиональные фотографии 📸 на память об исполнении мечты.
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Как проходит экскурсия