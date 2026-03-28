Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Сохранить волшебные воспоминания на снимках и в сердце
Азартное приключение ждет вас в крае, похожем на зимнюю сказку.
В поездке с опытным аттестованным гидом-фотографом и в мини-группе вы залюбуетесь чарующим солнечным светом, узнаете, как он возникает и какие легенды о нем складывали в прошлом. Каждое сияние неповторимо — поэтому даже мы, профессиональные «охотники», не устаем им любоваться. И вашу мечту исполним!
Мы отслеживаем прогноз облачности и солнечной активности, поэтому выберем одно из самых перспективных направлений, уедем на расстояние от 30 до 200 км от Мурманска. На «охоту» понадобится 3-5 часов. Это занятие азартное и увлекательное! Мы поделимся с вами нашими секретами, но наше общение будет происходить преимущественно на остановках, поскольку во время движения всё внимание уделяется безопасному вождению по ночной зимней дороге и процессу, ведь главная наша задача — найти для вас сияние:)
А ещё мы обязательно расскажем вам, как сфотографировать сияние и себя на его фоне, чтобы получились красивые снимки на память:)
Магия северного сияния
Какого цвета загадочная Аврора? Как и где она появляется, почему возникает и каких бывает видов? Вы получите ответы на эти и другие вопросы о завораживающей игре солнечного ветра. Услышите о легендах и представлениях северных народов об этом удивительном природном явлении, а также о «разоблачении фокуса» от зануд-ученых:) При желании вы также услышите интересные рассказы об истории нашего края. А пока будем ждать встречи с сиянием, согреемся вкусным чаем.
Вы не только полюбуетесь северным сиянием, но и получите профессиональные фотографии на память об исполнении мечты. Мы хотим, чтобы от поездки на Север остались не только воспоминания, но и отличные снимки, поэтому наши гиды уделяют этому очень много внимания. Вот почему так много путешественников делятся фото с экскурсии в отзывах.
Что важно знать перед поездкой
Это природное явление плохо прогнозируется, поэтому нужно быть готовым к тому, что даже при благоприятных показателях сияние может быть разной интенсивности: иногда это статичный белый туман или зеленоватая дуга, а может быть природа в этот вечер приготовила для вас невероятный танец солнечного ветра
На фотографиях сияние всегда выглядит ярче, чем вживую
К сожалению, мы не можем дать гарантию на продолжительность и яркость авроры, но сделаем всё от нас зависящее, чтобы найти её для вас:)
Организационные детали
Фотосессия входит в стоимость экскурсии
По запросу для вашей компании от 2 до 14 человек экскурсию можно провести в индивидуальном формате
Экскурсия не подходит для маленьких детей до 5 лет (извилистые дороги, ночное время, отсутствие возможности посетить туалет)
Мы сделаем всё возможное, чтобы ваша мечта увидеть северное сияние осуществилась, но иногда погода бывает непредсказуема. Поэтому, если природа оказалась не на нашей стороне, при наличии свободных мест, мы сделаем второй выезд с 30% скидкой. Наша рекомендация — иметь в запасе 2-3 ночи для «охоты» и бронировать экскурсию на первую ночь вашего визита.
Как проходит экскурсия
На комфортабельном кроссовере или минивэне VW Caravelle. Все автомобили в отличном техническом состоянии
Для юных путешественников по запросу мы предоставим детское кресло или бустер
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды. Все мы с большим опытом ночной фотосъёмки и высококачественной фототехникой, поэтому вы получите отличные фотографии. Формат мини-группы позволяет нам сделать много красивых индивидуальных снимков.
После экскурсии мы доставим вас в отель и в течение нескольких дней вышлем ссылку с фотографиями для скачивания
ежедневно в 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
Тариф
Стоимость
Участник
4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1751 туриста
Путешественник со стажем — это про меня:) Каждого человека вдохновляют разные вещи. Меня вдохновляют путешествия) Только побывав в разных уголках нашей красивой планеты, понимаешь, насколько прекрасна и уникальна наша северная читать дальшеуменьшить
природа! Просторы тундры, древние горные массивы Хибин и Ловозер, скалы побережья и жемчужина Кольского полуострова — уникальное Северное Сияние. И всё это ждет вас на экскурсиях нашей команды аттестованных гидов! А ещё мир прекрасен потому, что можно путешествовать (с).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 453 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
450
4
–
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2
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1
Р
Рената
Спасибо координатору Анне и гиду Алексею за прекрасную «охоту»! Анна заранее связалась, предупредила обо всех рисках (в назначенную дату прогноз был не совсем благоприятный), ждали наилучшего времени для начала поездки, всё читать дальшеуменьшить
это время координатор была на связи и оперативно сообщала информацию!
Сама поездка была захватывающей, у всех в процессе появился азарт и желание поймать сияние хотя бы на несколько минуточек! Всё получилось благодаря навыкам Алексея, за что ему и команде большое спасибо! Выбирая данный тур среди остальных можно быть уверенным, что ребята сделают всё возможное, чтобы ваша мечта сбылась🩵
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Светлана
Наша охота состоялась 23 марта, мы рискнули и все получилось! Алексей, действительно профессионал в своем деле! Это была точно захватывающая охота, так как мы не стояли на одном месте, а читать дальшеуменьшить
искали! Итог - это осуществление мечты, увидеть это загадочное и красивое явление природы. Спасибо, еще раз за эту возможность лицезреть прекрасное! + получили прекрасные профессиональные фото на память! Прикладываю непрофессиональные фото, сделанные на свой телефон. Еще раз Благодарю!
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М
Маргарита
Попали мы на Северное сияние с Анной и водителем Михаилом! Огромная благодарность им за четкую и качественную организацию. Анна всегда была на связи и советовала когда лучше сделать выезд (благо читать дальшеуменьшить
у нас было достаточно времени, чтобы подождать благоприятного прогноза). Забрали нас от гостиницы четко по времени, много интересной информации узнали о самом этом явлении, пока ездили и искали «ясное окно неба». Анна всегда была на связи с Алексеем, чтобы скорректировать наши поиски. В итоге, мы увидели Сияние!! Полный восторг!! Полыхало все небо! Анна нашу группу фотографировала на свой фотоаппарат столько, сколько мы хотели пока сияло) Получились прекрасные снимки! Потом нас отвезли до нашего отеля. В итоге по времени получилось, что мы катались с 20.00 до примерно 01.30 ночи. Но, нам повезло, что засияло достаточно рано. Отдельная благодарность нашему водителю Михаилу, за спокойное и безопасное вождение по снежной дороге ночью!! От души советую эту команду!!! Все на высшем уровне, мы остались очень довольны!
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Y
YIJUNXIE
Thanks to Alex, we chased and caught the Northern Lights on our last night in Murmansk. All the waiting was worthwhile. Everyone thought we wouldn’t see the aurora tonight, but читать дальшеуменьшить
Alex never gave up, and we finally witnessed the wonderful moment when the aurora appeared.
Catching the aurora this time was not just luck, but mostly thanks to Alex, who is experienced and patient. By the way, Alex also prepared hot tea for everyone halfway through, which brought us warmth in the freezing cold.
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Маритта
Эту невероятную экскурсию я настоятельно рекомендую всем, кто планирует посетить Мурманск. Нам очень повезло и мы увидели не просто Северное сияние, а сияние с переливами: казалось, что небо поёт. Но читать дальшеуменьшить
это случилось не сразу, а за полночь, поэтому и экскурсия называется "охотой". Стартовали мы из города в 19:00, в 20:00 были на месте и увидели первую дугу. Отмечу гида, фотографа и водителя в одном лице Алексея- настоящий профессионал! По дороге очень много и интересно рассказывал про Солнце, магнитное поле, само Северное сияние, про Мурманск и его жителей. На месте по спутникам постоянно отслеживал магнитное поле, смотрел прогнозы, выбегал из автобуса и если намечалось сияние, то и мы выходили на мороз. Кстати, одеваться на такую экскурсию надо максимально тепло (всё, что есть+ самонагревающиеся стельки). Алексей очень ответственно относится к работе. Конечно, организаторы предупреждают, что увидеть такое Чудо - это большая удача. Но нам повезло!!! Спасибо ещё раз Алексею, который очень старался и всё получилось. Алексей рассказывал, что он и до 3-ёх ночи "охотился", когда была слабая активность, но так как мы увидели всё, что хотели увидеть, то приблизительно в 1 час ночи все захотели домой. А на следующий день мы получили ссылку на фотографии с профессиональной камеры. Супер!
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Н
Надежда
Алексей очень хороший гид. Все рассказал, объяснил, показал, отвечал на все наши вопросы. Так как группа не большая, то пофографироваться успели мы все, (Алексей сам и фотографировал) хоть и сияло читать дальшеуменьшить
совсем не долго. Так же он рассказал, как настроить телефон, чтоб можно было снять сияние, что было очень актуально. Мы не пожалели, что выбрали именно этого гида. Буду советовать его всем своим знакомым. PS: фото снято мной на камеру телефона.
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