Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Сезон фото-охоты на северное сияние открыт!

Сохранить волшебные воспоминания на снимках и в сердце

Алексей
Алексей – представитель из Мурманска
Азартное приключение ждет вас в краю, похожем на зимнюю сказку.

В туре с опытным гидом-фотографом и в мини-группе вы залюбуетесь чарующим солнечным светом, узнаете, как он возникает и какие легенды о нем складывали в прошлом.

Каждое сияние неповторимо — поэтому даже мы, профессиональные «охотники», не устаем им наслаждаться.

И вашу мечту исполним!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 5 000 ₽ за человека

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Сезон фото-охоты на северное сияние открыт!
Сезон фото-охоты на северное сияние открыт!

Что вас ожидает

Комфортный тур
Мы отслеживаем прогноз облачности и солнечной активности, поэтому выберем одно из самых перспективных направлений, уедем на расстояние от 30 до 100 км от Мурманска. На «охоту» понадобится 3-5 часов, но они пролетят увлекательно. По пути вы узнаете о географии и климате нашего сурового Кольского полуострова, о его истории 📖 и жизни. А пока будете ждать встречи с сиянием, согреетесь чаем со сладостями.

Магия Северного Сияния
Какого цвета загадочная Аврора? Откуда лучше наблюдать эти красочные всполохи? Вы получите ответы на эти другие вопросы о завораживающей игре солнечного ветра. Услышите о легендах и представлениях северных народов об этом природном явлении, а также о «разоблачении фокуса» от зануд-ученых 😃

📸 Вы не только полюбуетесь северным сиянием, но и получите профессиональные фотографии 📸 на память об исполнении мечты.

Организационные детали

Прочитайте до бронирования

  • Экскурсия проводится от 2 человек. Если вы бронируете только для себя, уточните у гида, состоится ли экскурсия ⛳ в выбранный вами день.
  • Мы сделаем всё возможное, чтобы ваша мечта увидеть северное сияние осуществилась, но иногда погода бывает непредсказуема. Поэтому в случае неудачи вы платите на 30% меньше от стоимости тура. Наша рекомендация — иметь в запасе 2-3 ночи в запасе для «охоты».
  • По запросу для вашей компании от 3 до 10 человек экскурсию можно провести в индивидуальном формате (стоимость такая же)

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном кроссовере или минивэне
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
  • После тура мы доставим вас до отеля, а вскоре вышлем ваши фотографии с северным сиянием
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Мурманске
Сезон фото-охоты на северное сияние открыт!
Сезон фото-охоты на северное сияние открыт!
Сезон фото-охоты на северное сияние открыт!
Сезон фото-охоты на северное сияние открыт!
Сезон фото-охоты на северное сияние открыт!
Сезон фото-охоты на северное сияние открыт!

Экскурсия проводится ежедневно в 20:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Путешественник со стажем — это про меня :) Только побывав в разных климатических поясах понимаешь, насколько прекрасна и уникальна наша северная природа! Просторы тундры, древние горные массивы Хибин и Ловозер, скалы побережья и жемчужина Кольского полуострова — уникальное Северное Сияние. И всё это ждет вас на экскурсиях нашей команды гидов!
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