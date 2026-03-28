Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Азартное приключение ждет вас в крае, похожем на зимнюю сказку. В поездке с опытным аттестованным гидом-фотографом и в мини-группе вы залюбуетесь чарующим солнечным светом, узнаете, как он возникает и какие легенды о нем складывали в прошлом. Каждое сияние неповторимо — поэтому даже мы, профессиональные «охотники», не устаем им любоваться. И вашу мечту исполним!

Описание фото-прогулки

Комфортная поездка

Мы отслеживаем прогноз облачности и солнечной активности, поэтому выберем одно из самых перспективных направлений, уедем на расстояние от 30 до 200 км от Мурманска. На «охоту» понадобится 3-5 часов. Это занятие азартное и увлекательное! Мы поделимся с вами нашими секретами, но наше общение будет происходить преимущественно на остановках, поскольку во время движения всё внимание уделяется безопасному вождению по ночной зимней дороге и процессу, ведь главная наша задача — найти для вас сияние:)

А ещё мы обязательно расскажем вам, как сфотографировать сияние и себя на его фоне, чтобы получились красивые снимки на память:)

Магия северного сияния

Какого цвета загадочная Аврора? Как и где она появляется, почему возникает и каких бывает видов? Вы получите ответы на эти и другие вопросы о завораживающей игре солнечного ветра. Услышите о легендах и представлениях северных народов об этом удивительном природном явлении, а также о «разоблачении фокуса» от зануд-ученых:) При желании вы также услышите интересные рассказы об истории нашего края. А пока будем ждать встречи с сиянием, согреемся вкусным чаем.

Вы не только полюбуетесь северным сиянием, но и получите профессиональные фотографии на память об исполнении мечты. Мы хотим, чтобы от поездки на Север остались не только воспоминания, но и отличные снимки, поэтому наши гиды уделяют этому очень много внимания. Вот почему так много путешественников делятся фото с экскурсии в отзывах.

Что важно знать перед поездкой

Это природное явление плохо прогнозируется, поэтому нужно быть готовым к тому, что даже при благоприятных показателях сияние может быть разной интенсивности: иногда это статичный белый туман или зеленоватая дуга, а может быть природа в этот вечер приготовила для вас невероятный танец солнечного ветра

На фотографиях сияние всегда выглядит ярче, чем вживую

К сожалению, мы не можем дать гарантию на продолжительность и яркость авроры, но сделаем всё от нас зависящее, чтобы найти её для вас:)

Организационные детали

Фотосессия входит в стоимость экскурсии

По запросу для вашей компании от 2 до 14 человек экскурсию можно провести в индивидуальном формате

Экскурсия не подходит для маленьких детей до 5 лет (извилистые дороги, ночное время, отсутствие возможности посетить туалет)

Мы сделаем всё возможное, чтобы ваша мечта увидеть северное сияние осуществилась, но иногда погода бывает непредсказуема. Поэтому, если природа оказалась не на нашей стороне, при наличии свободных мест, мы сделаем второй выезд с 30% скидкой. Наша рекомендация — иметь в запасе 2-3 ночи для «охоты» и бронировать экскурсию на первую ночь вашего визита.

Как проходит экскурсия